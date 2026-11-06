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Biệt thự "lưng tựa núi, mặt hướng thủy" của tỷ phú giàu nhất Hong Kong: 98 tuổi vẫn minh mẫn, sở hữu tài sản 46 tỷ USD

| | Lifestyle

Cơ ngơi 3 tầng của vị tỷ phú trường thọ gây ấn tượng thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi nhắc đến những biểu tượng kinh doanh "bất tử" của thương trường châu Á, cái tên Lý Gia Thành luôn đứng ở vị trí trang trọng nhất. Ông không chỉ là người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) mà còn được giới mộ điệu ưu ái tôn vinh bằng những mỹ từ như “Superman châu Á” hay “ông chủ của những ông chủ”. Dù đã bước sang tuổi 98, vị tỷ phú huyền thoại này vẫn duy trì một trí tuệ minh mẫn đáng kinh ngạc cùng nhãn quan chiến lược chưa từng lỗi thời. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes năm 2026, khối tài sản cá nhân của Lý Gia Thành ước tính lên tới 46 tỷ USD (tương đương hơn 1,2 triệu tỷ đồng), giúp ông tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn trên đỉnh cao giàu có tại xứ Cảng Thơm. Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần thương nhân kiệt xuất và những quỹ từ thiện tài trợ hàng tỷ USD cho y tế, giáo dục trên toàn cầu, tên tuổi của ông còn gắn liền với bộ sưu tập bất động sản đẳng cấp mang đậm phong thái tài phiệt. Mỗi công trình thuộc sở hữu của gia tộc họ Lý đều là một kiệt tác kiến trúc, khoác lên mình vẻ đẹp vừa xa hoa, vừa chứa đựng những triết lý phong thủy thâm sâu. Và giữa vô vàn cơ ngơi đắt giá ấy, dinh thự tọa lạc tại số 79 đường Deep Water Bay là một trong những công trình gây ấn tượng bởi quy mô bề thế và vẻ uy nghi.

Giữa không gian xanh thẳm của khu cựu danh gia vọng tộc tại Hong Kong, biệt thự số 79 đường Deep Water Bay của gia đình tỷ phú Lý Gia Thành không chỉ nổi tiếng bởi giá trị bất động sản thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất châu Á, mà còn là một công trình phong thủy hoàn hảo được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Bao quanh biệt thự là những dãy núi chập chùng cùng thảm cây xanh trải dài bạt ngàn. Dinh thự sở hữu địa thế hiếm có khi được ôm trọn bởi những rặng núi trùng điệp, tạo nên điểm tựa vững chãi và kiên cố như bức tường thành tự nhiên. Ngay tại khoảng sân phía trước nhà, hệ thống thủy cảnh và hồ bơi được tạo hình với những đường cong mềm mại, ôm trọn lấy toàn bộ kiến trúc công trình. Chính sự kết hợp hài hòa này đã khiến cơ ngơi của vị tỷ phú được giới phong thủy lẫn địa ốc ca ngợi là sở hữu thế đất "tựa núi hướng biển" vô cùng đắc địa và tuyệt vời.

Biệt thự của tỷ phú Lý Gia Thành được xây dựng với quy mô 3 tầng sang trọng và bề thế. Để bảo vệ không gian sống hoàn toàn tách biệt, toàn bộ dinh thự được bao bọc bởi hệ thống tường rào bằng đá cao kiên cố. Yếu tố bảo an tại đây được đưa lên tiêu chuẩn cao nhất, xứng danh một "pháo đài riêng tư" bất xâm phạm. Mạng lưới camera an ninh thông minh được lắp đặt dày đặc, phủ kín mọi góc quan sát xung quanh bờ tường lẫn khuôn viên. Bên cạnh công nghệ hiện đại, dinh thự còn sở hữu đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực và tuần tra 24/7, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cũng như riêng tư cho gia chủ.

Tọa lạc trên một bãi đất cao nâng đỡ toàn bộ công trình, lối đi dẫn vào biệt thự sở hữu độ dốc nhẹ tự nhiên. Thiết kế này không chỉ tuân theo nguyên lý phong thủy dẫn dắt vượng khí, mà còn tôn lên sự tráng lệ, uy nghi của dinh thự ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao bọc xung quanh là những bờ tường đá được phủ kín bởi thảm thực vật xanh mướt, tạo cảm giác mềm mại và hài hòa với thiên nhiên. Từ đây phóng tầm mắt ra cảnh quan xung quanh, có thể thu trọn vào tầm mắt một không gian ngợp sắc xanh tươi mát, yên bình và tách biệt hoàn toàn với phố thị xô xảo. Nơi đây thực sự phản ánh trọn vẹn gu thẩm mỹ tinh tế cùng thú vui sống kín đáo, đẳng cấp của giới tài phiệt hàng đầu.

Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

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