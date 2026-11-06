Lại là ăn kiwi giảm cân: Một sao nữ nổi tiếng đã giảm 12kg nhờ ăn 2 quả kiwi mỗi ngày, ngay cả Trần Nghiên Hy cũng rất thích

Không cần nhịn ăn đến kiệt sức hay loại bỏ hoàn toàn tinh bột, đôi khi việc điều chỉnh những thói quen nhỏ trong bữa ăn cũng có thể giúp phụ nữ kiểm soát cân nặng tốt hơn. Kiwi là một trong những loại trái cây được nhiều người lựa chọn khi giảm cân nhờ chứa chất xơ, vitamin C và có mức năng lượng tương đối thấp.

Đại Nguyên (Da Yuan), cựu thành viên nhóm nhạc nữ Đài Loan (Trung Quốc) Popu Lady, từng chia sẻ cô có thói quen ăn 2 quả kiwi mỗi ngày, thậm chí không gọt vỏ sau khi đã rửa sạch. Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy cũng từng tiết lộ mình yêu thích kiwi và có thói quen ăn cả vỏ.

Theo chia sẻ của Đại Nguyên, cô từng giảm khoảng 12kg, từ 56kg xuống còn 44kg nhờ điều chỉnh khẩu phần ăn, giảm lượng tinh bột và kết hợp tập luyện. Kiwi là một phần trong thói quen ăn uống của cô, chứ không phải yếu tố duy nhất tạo nên kết quả giảm cân.

Vậy loại quả có vị chua ngọt này mang lại lợi ích gì cho phụ nữ đang muốn giữ dáng? Ăn kiwi thế nào để vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng, vừa không khiến việc giảm cân trở nên áp lực?

1. Vì sao kiwi được nhiều người lựa chọn khi giảm cân?

Kiwi có vị chua ngọt dễ ăn, chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin C. Với kiwi xanh, 100g quả tươi cung cấp khoảng 60 kcal, tùy giống và độ chín. Đây là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn cân bằng, đặc biệt khi dùng thay cho những món ăn vặt giàu năng lượng như bánh ngọt, bánh quy hoặc kẹo.

Một trong những lợi ích đáng chú ý của kiwi là hàm lượng chất xơ. Chất xơ góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và duy trì thói quen đi tiêu đều đặn. Với những phụ nữ thường xuyên ăn ít rau quả, dễ bị táo bón hoặc có thói quen tìm đến đồ ngọt vào buổi chiều, bổ sung kiwi vào khẩu phần ăn có thể là một thay đổi đơn giản, dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, kiwi giàu vitamin C - dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng kiwi không có khả năng trực tiếp đốt cháy mỡ thừa. Việc giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng cơ thể tiêu hao. Một loại trái cây dù giàu dinh dưỡng cũng không thể bù đắp cho chế độ ăn dư thừa năng lượng hoặc lối sống ít vận động kéo dài.

2. Mỗi ngày ăn 1-2 quả kiwi, có nhất thiết phải ăn cả vỏ?

Thói quen ăn 2 quả kiwi mỗi ngày của Đại Nguyên khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là việc cô không gọt vỏ. Trên thực tế, phần vỏ kiwi có chứa chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Ăn cả vỏ có thể giúp tăng lượng chất xơ thu nhận so với chỉ ăn phần thịt quả.

Nếu muốn thử cách ăn này, chị em nên rửa kỹ kiwi dưới vòi nước sạch, chà nhẹ bề mặt để loại bỏ bụi bẩn và phần lông tơ trước khi ăn. Có thể sử dụng bàn chải mềm dành riêng cho thực phẩm nếu cần.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải ăn cả vỏ mới nhận được lợi ích từ kiwi. Nếu không quen với kết cấu hoặc cảm thấy khó ăn, bạn hoàn toàn có thể gọt vỏ. Điều quan trọng hơn là duy trì thói quen ăn trái cây phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.

Về lượng ăn, 1-2 quả mỗi ngày có thể là một lựa chọn hợp lý đối với nhiều người trưởng thành, nhưng không phải con số bắt buộc cho tất cả mọi người. Lượng trái cây nên được điều chỉnh dựa trên khẩu phần ăn tổng thể, tình trạng sức khỏe và nhu cầu năng lượng.

3. Ăn kiwi vào lúc nào để hỗ trợ kiểm soát cân nặng?

Không có một thời điểm ăn kiwi nào được chứng minh là giúp đốt mỡ hiệu quả hơn hẳn những thời điểm khác. Thay vì quá chú trọng vào giờ ăn, phụ nữ có thể tận dụng loại quả này trong những tình huống thường gặp hằng ngày.

Ăn vào bữa sáng: Kiwi có thể dùng cùng sữa chua không đường, yến mạch hoặc trứng để tạo thành bữa sáng đa dạng dinh dưỡng. Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào buổi sáng thường không cung cấp đủ năng lượng và protein cho nhiều người.

Ăn giữa hai bữa chính: Nếu thường xuyên thèm đồ ngọt vào buổi chiều, một quả kiwi có thể giúp thay thế bánh kẹo hoặc các món ăn vặt nhiều đường. Với người nhanh đói, có thể kết hợp cùng sữa chua không đường hoặc một lượng nhỏ các loại hạt.

Ăn sau bữa chính: Kiwi có thể là món tráng miệng giúp tăng lượng trái cây trong khẩu phần. Dù vậy, ăn kiwi sau bữa ăn không tự động giúp giảm cân nếu tổng lượng năng lượng nạp vào vẫn vượt nhu cầu của cơ thể.

Điều cần lưu ý là nên dùng kiwi để thay thế một phần đồ ăn vặt giàu năng lượng, thay vì ăn thêm liên tục bên cạnh những bữa ăn vốn đã đầy đủ. Cách tiếp cận này giúp việc kiểm soát khẩu phần dễ duy trì hơn trong thời gian dài.

4. Những ai cần thận trọng khi ăn kiwi?

Dù là loại trái cây giàu dinh dưỡng, kiwi không phù hợp với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Người có tiền sử dị ứng kiwi cần tránh ăn. Nếu sau khi ăn xuất hiện cảm giác ngứa ran trong miệng, sưng môi, ngứa họng hoặc các biểu hiện bất thường, cần ngừng ăn và theo dõi. Khi có dấu hiệu khó thở, sưng lưỡi hoặc họng, cần được cấp cứu ngay.

Người mắc bệnh thận và phải hạn chế kali nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng kiwi phù hợp. Người mắc đái tháo đường cũng cần tính kiwi vào tổng khẩu phần trái cây trong ngày, thay vì cho rằng đường tự nhiên trong trái cây không ảnh hưởng đến đường huyết.

Ngoài ra, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể bắt đầu với lượng nhỏ để xem cơ thể dung nạp thế nào. Nếu ăn cả vỏ gây khó chịu, hãy gọt vỏ hoặc lựa chọn cách ăn phù hợp hơn.

Kiwi hoàn toàn có thể góp mặt trong hành trình ấy. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt không phải là ăn cả vỏ hay ăn đúng 2 quả mỗi ngày, mà là cách bạn xây dựng một chế độ ăn cân bằng và duy trì nó đủ lâu để trở thành thói quen.