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Ninh Dương Lan Ngọc thông báo tin vui

| | Lifestyle

Đây là cột mốc đặc biệt của Ninh Dương Lan Ngọc sau gần 2 thập kỷ làm nghề.

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc chuẩn bị có một cột mốc đặc biệt: buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ phấn khích.

Trên trang cá nhân, Lan Ngọc hào hứng thông báo: "Sau bao ngày mong đợi Ngọc chính thức thông báo về điều đặc biệt này". Dù chưa công bố đầy đủ các thông tin về chương trình, bài đăng đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự mong chờ, háo hức được gặp nữ diễn viên trong một sự kiện dành riêng cho fan.

Lan Ngọc công bố về fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp

Sức hút của Lan Ngọc đến từ đâu?

Với một nghệ sĩ đã có 16 năm làm nghề, việc tổ chức fan meeting của Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người vừa vui vừa cảm thấy đây là quyết định táo bạo. Bởi lẽ, dù thời gian hoạt động dài nhưng nữ diễn viên vẫn tạo được độ nóng cho tên tuổi, vẫn có sức hút với khán giả.

Một trong những yếu tố giúp Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức nóng suốt nhiều năm là khả năng hoạt động bền bỉ ở nhiều lĩnh vực. Nữ diễn viên không chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và những dự án âm nhạc. Ngay cả trong khoảng thời gian không tham gia phim điện ảnh, cô vẫn duy trì độ nhận diện với công chúng thông qua các chương trình như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay hoạt động cùng nhóm nhạc LUNAS.

Ninh Dương Lan Ngọc luôn biết cách tạo độ nóng cho tên tuổi của mình

Một dấu mốc đáng chú ý khác là sự tham gia của Lan Ngọc tại Running Man Vietnam. Cô chính là thành viên nữ duy nhất tham gia đủ 4 mùa của chương trình, mang đến hình ảnh một "bóng hồng" lăn xả, hài hước và không ngại cạnh tranh với dàn cast nam.

Vừa qua, Lan Ngọc còn vừa đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm với Chị Chị Em Em 3. Tại các buổi cinetour, tình cảm của khán giả dành cho nữ diễn viên cũng được thể hiện qua những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp, trong đó có người hâm mộ xúc động khi được gặp lại cô trên hành trình quảng bá phim.

Cách nữ diễn viên thường xuyên tương tác và dành sự quan tâm cho người hâm mộ cũng là điều khiến các fan ở lại lâu và đồng hành với Lan Ngọc suốt ngần ấy thời gian.

Lan Ngọc không chỉ hoạt động sôi nổi mà còn biết cách kết nối với fan, đó chính là điều giúp cô giữ chân được người hâm mộ đồng hành với mình trong gần 2 thập kỷ làm nghề

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu được công chúng chú ý rộng rãi sau vai Nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2010, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Từ một gương mặt trẻ, Lan Ngọc dần khẳng định khả năng diễn xuất và trở thành cái tên quen thuộc của điện ảnh Việt.

Sau dấu ấn đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai và thể loại phim khác nhau. Cô góp mặt trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, Cô Ba Sài Gòn, 1990, Cô Gái Từ Quá Khứ.... Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Lan Ngọc được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Sau gần 2 thập kỷ làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt"

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ Nữ Mới

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