Điểm sáng hiếm hoi được công nhận của phim 18+ có Ninh Dương Lan Ngọc - Chi Pu

Ra mắt với tiềm lực đầu tư lớn cùng thương hiệu điện ảnh quen thuộc, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tác phẩm quy tụ dàn cast tên tuổi và đông đảo gương mặt ăn khách bao gồm Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Sự góp mặt của những cái tên này giúp bộ phim ghi điểm mạnh mẽ ở phần nhìn nhờ ngoại hình sáng khung hình.

Bộ phim Chị Chị Em Em 3 đang nhận được nhiều sự chú ý, tác phẩm quy tụ dàn cast tên tuổi và đông đảo gương mặt ăn khách bao gồm Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn

Tuy nhiên, tác phẩm cũng vấp phải làn sóng tranh cãi từ dư luận khi xoay quanh những ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản, năng lực diễn xuất của dàn diễn viên, cùng các phân đoạn 18+ bị nhận xét là còn thừa thãi và chưa thực sự có giá trị thúc đẩy tâm lý nhân vật.

Tuy nhiên, tác phẩm cũng vấp phải làn sóng tranh cãi từ dư luận khi xoay quanh những ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản, năng lực diễn xuất của dàn diễn viên, cùng các phân đoạn 18+ được cho là thừa thãi

Giữa bão tranh cãi bủa vây toàn bộ dự án, phần âm nhạc lại bất ngờ vươn lên trở thành điểm sáng hiếm hoi không vấp phải lời chê bai nào từ công chúng. Ca khúc chủ đề chính thức mang tên Thế Nào Là Đúng? do nữ ca sĩ Bảo Anh thể hiện hiện đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng yêu nhạc.

Ca khúc chủ đề chính thức mang tên Thế Nào Là Đúng? do nữ ca sĩ Bảo Anh thể hiện trở thành điểm sáng hiếm hoi không vấp phải lời chê bai nào từ công chúng

MV Thế Nào Là Đúng? - Bảo Anh

Về mặt tổng thể, Thế Nào Là Đúng? là một bản ballad da diết, mang đậm chất tự sự và không khí buồn lặng trầm lắng. Cấu trúc giai điệu được xây dựng vừa vặn, phát huy tối đa khoảng vang trầm ấm cùng những nốt trung trầm giàu cảm xúc của Bảo Anh. Lời ca xoay quanh những giằng xé nội tâm, trăn trở về những đổ vỡ và lằn ranh mong manh giữa đúng và sai, chân thành hay lừa dối trong một mối quan hệ tình cảm phức tạp. Những câu hỏi ngỏ trong bài hát đã khắc họa tinh thần kịch tính cùng những xung đột cảm xúc giằng co của các nhân vật trên màn ảnh rộng.

Thế Nào Là Đúng? là một bản ballad da diết, mang đậm chất tự sự và không khí buồn lặng trầm lắng

Lời ca xoay quanh những giằng xé nội tâm, trăn trở về những đổ vỡ và lằn ranh mong manh giữa đúng và sai, chân thành hay lừa dối trong một mối quan hệ tình cảm phức tạp

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở những câu hát đang có độ phủ sóng và trở thành âm thanh viral trên mạng xã hội nhờ tính đồng cảm cao: "Đừng cố mong, khi yêu là được yêu / Lỡ như người đó không chân thành / Ghé qua và lấy đi bình yên rất nhanh". Những câu chữ này không chỉ liên quan tới nội dung phim mà còn chạm đúng cảm xúc của số đông người nghe, dễ tạo thành trend trên mạng xã hội và còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook. Sản phẩm không chỉ đang vươn lên và đạt vị trí 5 trên bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Music Việt Nam. Hiện sau khi phát hành được khoảng hai tuần, MV đang đạt được 2,7 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Ca khúc đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok

MV hé lộ sâu hơn những góc khuất tâm lý, sự nghi kỵ cùng nỗi đau chồng chất giữa các nhân vật chính, đặc biệt là mối quan hệ đầy ẩn số giữa Văn Tài do nam diễn viên Quốc Anh thủ vai và tình cũ Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận

Sự kết hợp trong MV được thể hiện đan xen giữa phần trình diễn giàu cảm xúc của Bảo Anh trong không gian tĩnh lặng và những thước phim trích từ tác phẩm điện ảnh. MV hé lộ sâu hơn những góc khuất tâm lý, sự nghi kỵ cùng nỗi đau chồng chất giữa các nhân vật chính, đặc biệt là mối quan hệ đầy ẩn số giữa Văn Tài do nam diễn viên Quốc Anh thủ vai và tình cũ Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận.

Sự thành công của Thế Nào Là Đúng? một lần nữa khẳng định vị thế và thế mạnh cốt lõi của Bảo Anh trong dòng nhạc ballad. Bước ra từ mùa đầu tiên của chương trình Giọng Hát Việt năm 2012, cô từng bước khẳng định tên tuổi qua những bản tình ca buồn. Năm 2014, bản hit Anh Muốn Em Sống Sao trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Tiếp nối thành công đó, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 chứng kiến chuỗi hit ballad đình đám của nữ ca sĩ như Mình Yêu Nhau Bao Lâu, Hay Mình Chia Tay, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm và Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng.

Sự thành công của Thế Nào Là Đúng? một lần nữa khẳng định vị thế và thế mạnh cốt lõi của Bảo Anh trong dòng nhạc ballad

Bước ra từ mùa đầu tiên của chương trình Giọng Hát Việt năm 2012, cô từng bước khẳng định tên tuổi qua những bản tình ca buồn

Sau khoảng thời gian tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 rồi rút lui sớm vì lý do cá nhân và chào đón con gái đầu lòng Misumi vào năm 2024, Bảo Anh tiếp tục góp mặt tại Em Xinh Say Hi năm 2025 với ca khúc Cô Ấy Không Yêu Anh.

Sau khi rút lui sớm tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và chào đón con gái đầu lòng, Bảo Anh tiếp tục góp mặt tại Em Xinh Say Hi năm 2025

Đến năm 2026, cô chính thức tái xuất mạnh mẽ qua các sản phẩm Tìm Em kết hợp cùng Hngle. Sản phẩm kết hợp này từng ghi nhận chuỗi thành tích ấn tượng khi đồng loạt vươn lên vị trí dẫn đầu trên các nền tảng phát trực tuyến như Spotify, Apple Music, YouTube Việt Nam cùng nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. MV bài hát cũng duy trì vị trí quán quân trên YouTube Charts Việt Nam trong gần một tháng liên tục. Kết quả này phản ánh sức hút từ chất giọng đặc trưng của Bảo Anh khi nữ ca sĩ quay trở lại đúng dòng nhạc sở trường.

Đến năm 2026, cô chính thức tái xuất mạnh mẽ qua các sản phẩm Tìm Em kết hợp cùng Hngle

MV Tìm Em phiên bản solo của Bảo Anh

Sau nhiều năm hoạt động, ballad vẫn là thế mạnh làm nên tên tuổi của Bảo Anh

Nối tiếp hiệu ứng tích cực từ bản song ca, đến tháng 8, Bảo Anh chính thức phát hành phiên bản solo của Tìm Em. Sản phẩm tiếp tục nhận được sự đón nhận từ công chúng và hiện đã đạt mốc hơn 3 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Tiếp nối đó, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt single ballad Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, qua đó khẳng định ballad vẫn là thế mạnh làm nên tên tuổi của mình.

Ảnh: FBNV