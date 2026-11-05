12 năm trước xin việc ở khu công nghiệp Bắc Ninh, “chàng trai nghèo” giờ là chủ căn nhà 3 tỷ ở Thái Nguyên, mua xe 1 tỷ tặng vợ

Đó là Đồng Văn Hùng (SN 1996, quê Thái Nguyên) - chủ kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm, hiện có khoảng 1,4 triệu người đăng ký. Không chỉ được biết đến qua những video ghi lại cảnh nấu ăn, làm vườn và sinh hoạt đời thường cùng mẹ, chàng trai này còn từng đại diện Việt Nam tham dự YouTube FanFest 2020 - sự kiện trực tuyến quy tụ hơn 150 nhà sáng tạo nội dung đến từ nhiều quốc gia.

Đồng Văn Hùng và mẹ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đồng Văn Hùng gây chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm đi xin việc ở một khu công nghiệp tại Bắc Ninh cách đây 12 năm. Thời điểm đó, Hùng vừa học xong cấp 3, mới 18 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện học đại học, anh lựa chọn đi làm sớm để kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Anh chàng chia sẻ kỷ niệm sau khi tốt nghiệp cấp 3 đi xin việc ở khu công nghiệp.

Nhìn lại bức ảnh cũ, nam YouTuber viết: "12 năm trước, mình cũng chỉ là một chàng trai nhà nghèo đi xin việc, chưa biết tương lai sẽ đi về đâu.

Nhìn lại bức ảnh này, mình càng tin rằng xuất phát điểm không quyết định cả cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta có dám thay đổi, kiên trì học hỏi và nắm bắt cơ hội hay không.

Nếu ngày ấy mình chấp nhận hoàn cảnh và ngừng cố gắng, có lẽ đã không có ngày hôm nay.

Nếu bạn đang thất nghiệp, khó khăn hay bế tắc, đừng vội mất niềm tin vào bản thân. Hôm nay có thể bạn chưa có gì, nhưng không có nghĩa vài năm nữa bạn vẫn như vậy. Chỉ mong rằng, vài năm sau nhìn lại, chúng ta đều có thể mỉm cười và cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc".

Thực tế, trước khi được biết đến với vai trò YouTuber, Đồng Văn Hùng từng trải qua khá nhiều công việc khác nhau. Đầu tiên là sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chàng này rời quê đi làm công nhân tại Bắc Ninh. Sau hơn một năm làm việc, Hùng quyết định nghỉ việc, dành dụm tiền mua chiếc máy ảnh đầu tiên rồi lên Hà Nội học nghề nhiếp ảnh. Công việc vất vả, thu nhập chưa ổn định nhưng giúp Hùng tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và vốn hiểu biết về hình ảnh - những thứ sau này trở thành nền tảng cho công việc sáng tạo nội dung.

Đồng Văn Hùng trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành YouTuber.

Đến tháng 2/2019, Hùng bắt đầu xây dựng kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm. Ý tưởng ban đầu khá đơn giản, xuất phát từ nỗi nhớ nhà và những bữa cơm mẹ nấu trong khoảng thời gian anh đi làm xa. Video đầu tiên ghi lại cảnh mẹ ra vườn hái rau, bắt cua rồi nấu món canh cua đồng.

Không ngờ, những hình ảnh bình dị ấy lại nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau khoảng 3 tháng, kênh đã đạt 100.000 người đăng ký. Từ một vài video ghi lại cuộc sống gia đình, Hùng dần phát triển nội dung theo hướng ẩm thực truyền thống, sinh hoạt nông thôn và những nét văn hóa quen thuộc ở miền quê Bắc Bộ.

Năm 2020, Ẩm Thực Mẹ Làm được lựa chọn là đại diện Việt Nam tham dự YouTube FanFest phiên bản trực tuyến. Cũng trong năm này, kênh được đề cử ở hạng mục Hot YouTuber của năm tại WeChoice Awards. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn đầu phát triển của Hùng trên con đường sáng tạo nội dung.

Đến năm 2024, Đồng Văn Hùng tiếp tục có thêm một dấu mốc trong sự nghiệp khi được Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia, lĩnh vực Media, Marketing & Advertising. Từ chàng trai từng phải đi xin việc ở khu công nghiệp để trang trải cuộc sống, Hùng đã có công việc riêng, được nhiều khán giả biết đến và có cơ hội đưa những hình ảnh đời thường của gia đình Việt đến với người xem quốc tế.

Một trong những thành quả được Hùng nhiều lần nhắc đến khi nhìn lại hành trình lập nghiệp là căn nhà mới xây cho mẹ tại quê nhà Thái Nguyên. Theo chia sẻ, năm 2020, khi đã tích cóp được một khoản tiền từ công việc, Hùng quyết định xây nhà mới trên mảnh đất do bà ngoại để lại, nằm gần căn nhà cũ của gia đình. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2022, sau khoảng 2 năm thi công.

Theo chia sẻ của Hùng với chúng tôi vào thời điểm mới xây nhà xong, căn nhà 4 tầng (gồm 1 tầng hầm) chi phí xây dựng khoảng 3 tỷ đồng, toàn bộ là tiền tự tích cóp và không vay mượn.

"Để tiết kiệm tiền làm nhà, mình chỉ chi tiêu vào những khoản cơ bản như ăn uống, thỉnh thoảng mua thêm quần áo. Còn lại thì mình đầu tư vào máy móc, đồ chụp ảnh và quay clip để phục vụ cho công việc", Đồng Văn Hùng nói.

Nếu căn nhà cũ với sân gạch, mái ngói, hàng cây xanh và căn bếp quen thuộc là bối cảnh xuất hiện trong phần lớn video Ẩm Thực Mẹ Làm, thì ngôi nhà mới lại có diện mạo khang trang hơn hẳn. Công trình nổi bật giữa vùng quê với mặt tiền màu trắng, không gian bên trong được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại.

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Căn nhà 4 tầng, 3 tỷ Đồng Văn Hùng xây tặng mẹ.

Hiện tại, mẹ Hùng cùng gia đình nhỏ của anh sinh sống tại căn nhà mới. Trong khi đó, căn nhà cũ vẫn được giữ lại, chủ yếu phục vụ việc ghi hình các video của kênh.

Căn nhà nhỏ của gia đình trước đó

Không chỉ có sự nghiệp riêng và xây được nhà mới cho mẹ, Đồng Văn Hùng hiện cũng đã có một tổ ấm nhỏ của mình. Anh kết hôn với Đặng Thanh Trà (SN 1998, quê Hà Nội) vào năm 2022. Cùng năm, nam YouTuber đón con đầu lòng. Đến năm 2024, gia đình nhỏ của Hùng chuẩn bị chào đón thêm thành viên thứ hai.

Sau khi kết hôn, Thanh Trà cũng đồng hành cùng chồng trong công việc sáng tạo nội dung. Cô hỗ trợ Hùng sản xuất video, tham gia những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của gia đình trên kênh Ẩm Thực Mẹ Làm. Ngoài thời gian làm việc, hai vợ chồng cùng chia sẻ việc chăm sóc con, trong đó có những lúc bà Cường hỗ trợ trông cháu khi cả hai quá bận.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Đồng Văn Hùng tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải video tặng vợ một chiếc ô tô riêng, theo Thanh Trà trả lời netizen dưới phần bình luận thì chiếc xe này có giá lăn bánh gần 1 tỷ đồng.

Cuộc sống đủ đầy của Đồng Văn Hùng ở hiện tại.

Như vậy, sau 12 năm kể từ bức ảnh đi xin việc ở khu công nghiệp Bắc Ninh, Đồng Văn Hùng hiện đã bước sang tuổi 30, có sự nghiệp sáng tạo nội dung riêng, xây được nhà cho mẹ và có gia đình nhỏ của mình. Những thay đổi này cũng là điều khiến anh nhiều lần nhắc lại hành trình từ một chàng trai nhà nghèo, từng loay hoay tìm việc làm đến cuộc sống hiện tại.

Từ một công việc tưởng chừng chỉ để lưu giữ những bữa cơm nhà, Ẩm Thực Mẹ Làm đã trở thành hướng đi giúp Hùng thay đổi cuộc sống, đồng thời đưa hình ảnh người mẹ và những sinh hoạt quen thuộc ở làng quê đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Ảnh: FBNV