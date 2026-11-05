Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng 12 lần lọt top đẹp nhất thế giới, rơi 1 giọt nước mắt cả thành phố đau lòng

Trong danh sách những mỹ nhân nổi bật của Kpop thế hệ thứ 3, Tzuyu luôn là cái tên được nhắc đến nhờ nhan sắc mang nét đẹp thanh lịch, đài các cùng sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Từ cô em út TWICE từng gây chú ý ngay khi debut, nữ thần tượng đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt được công chúng quốc tế biết đến rộng rãi.

Trong danh sách những mỹ nhân nổi bật của Kpop thế hệ thứ 3, Tzuyu luôn là cái tên nổi bật

Tzuyu tên thật là Chou Tzu-yu, sinh ngày 14/6/1999 tại Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Cô được biết đến với vai trò em út, visual và lead dancer của TWICE. Kể từ thời điểm ra mắt, Tzuyu cùng các thành viên đã hoạt động chăm chỉ, gặt hái vô số thành công vang dội với hàng loạt bản hit đình đám.

Từ một nhóm nhạc nữ tân binh, TWICE nhanh chóng vươn lên trở thành girlgroup hàng đầu Kpop bằng loạt bản hit đình đám như CHEER UP, TT, What Is Love?, FANCY, Feel Special... Nhóm liên tục gặt hái thành tích trên các bảng xếp hạng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia và trở thành một trong những đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ thứ 3.

Những thành tích này đã góp phần trực tiếp đưa TWICE vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, mang tính biểu tượng của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Trong đội hình, Tzuyu cũng là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhờ nhan sắc nổi bật và lượng fan cá nhân đông đảo.

Kể từ thời điểm ra mắt, Tzuyu cùng các thành viên đã hoạt động chăm chỉ, gặt hái vô số thành công vang dội với hàng loạt bản hit đình đám

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng, Tzuyu đã gây chú ý nhờ gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú cùng vóc dáng nổi bật. Sở hữu chiều cao khoảng 1m72, nữ thần tượng thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi đứng cạnh các thành viên trong đội hình đông người của TWICE.

Nhan sắc của Tzuyu vì thế nhiều lần xuất hiện trong các cuộc bình chọn gương mặt đẹp nhất thế giới. Nữ thần tượng đã có tổng cộng 12 lần góp mặt trong danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler công bố. Đáng chú ý, năm 2019, Tzuyu thậm chí còn vươn lên vị trí số 1, trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tổ chức này.

Nhan sắc của Tzuyu ngày càng có sự chuyển mình rõ nét, từ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của cô gái tuổi đôi mươi đến diện mạo trưởng thành, quyến rũ và mặn mà hơn

Theo thời gian, nhan sắc của Tzuyu ngày càng có sự chuyển mình rõ nét, từ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của cô gái tuổi đôi mươi đến diện mạo trưởng thành, quyến rũ và mặn mà hơn. Những đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc sảo, thần thái thêm phần cuốn hút, sang trọng, đặc biệt là mỗi khi xuất hiện với layout trang điểm và trang phục trưởng thành. Dẫu vậy, nữ thần tượng vẫn giữ được nét thanh thuần, dịu dàng cùng khí chất trong trẻo vốn làm nên sức hút riêng từ những ngày đầu debut.

Tuy nhiên, hành trình của Tzuyu không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Chỉ vài tháng sau khi debut, nữ thần tượng đã vướng vào một biến cố gây tranh cãi. Sự việc khiến nữ thần tượng phải công khai xin lỗi trước truyền thông. Vụ việc khi đó tạo ra làn sóng tranh cãi lớn tại thị trường Hoa ngữ, khiến hoạt động của Tzuyu và TWICE bị ảnh hưởng nặng nề. Sau biến cố này, Tzuyu gần như không có hoạt động chính thức tại thị trường Hoa Ngữ gần 10 năm.

Dù vậy, biến cố không thể ngăn cản hành trình phát triển của Tzuyu cùng TWICE

Dù vậy, biến cố không thể ngăn cản hành trình phát triển của Tzuyu cùng TWICE. Nhóm tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng tại Nhật Bản, Mỹ và nhiều thị trường quốc tế. Sau hơn 10 năm hoạt động, 9 cô gái vẫn duy trì sức hút đáng nể. Tour diễn THIS IS FOR đưa TWICE lập kỷ lục tại Bắc Mỹ với khoảng 550.000 khán giả sau 35 đêm diễn ở 20 thành phố. Tại Nhật Bản, nhóm trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức concert riêng tại Japan National Stadium, với 3 đêm diễn thu hút khoảng 240.000 người.

Tzuyu cùng TWICE liên tục gặt hái thành công và thiết lập nhiều kỉ lục mới dù đã hoạt động 12 năm

Đặc biệt, tháng 11/2025 đánh dấu một cột mốc nhiều cảm xúc với Tzuyu khi TWICE lần đầu tổ chức concert tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), sau 10 năm hoạt động. Đây cũng là lần đầu nữ thần tượng được đứng trên sân khấu quê nhà cùng các thành viên.

Đến tháng 3/2026, TWICE tiếp tục mang tour diễn đến Taipei Dome với 3 đêm concert liên tiếp. Trong đêm diễn cuối cùng, Tzuyu đã không thể kiềm chế cảm xúc khi nghe hàng chục nghìn khán giả đồng loạt gọi tên mình. Nữ thần tượng bật khóc ngay trên sân khấu, trong khi các thành viên nhanh chóng tiến đến ôm và an ủi cô.

Khoảnh khắc Tzuyu khóc ngay trên sân khấu trong đêm diễn tại Taipei Dome

Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ xúc động bởi sau nhiều năm xa quê nhà trong các hoạt động nghệ thuật, Tzuyu cuối cùng cũng có thể đứng trước đông đảo khán giả quê hương và nhận được tình cảm nồng nhiệt đến vậy.

Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, Tzuyu cũng có những bước tiến riêng. Tháng 9/2024, cô phát hành mini album solo đầu tay abouTZU với ca khúc chủ đề Run Away. Dự án đánh dấu lần đầu nữ thần tượng chính thức hoạt động solo sau gần 9 năm debut cùng TWICE. Mini album đạt hơn 331.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên, cho thấy sức mua đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ cá nhân của cô.

Năm 2024, Tzuyu ra mắt solo với với mini album abouTZU và ca khúc chủ đề Run Away

Một chi tiết khác khiến công chúng bất ngờ là thành tích học vấn của Tzuyu. Cuối năm 2024, nữ thần tượng xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Tâm lý học ứng dụng tại Universidad Europea Miguel de Cervantes (Tây Ban Nha).

Cô theo học trực tuyến trong thời gian rảnh giữa lịch trình hoạt động dày đặc. Việc vừa duy trì sự nghiệp trong một nhóm nhạc hàng đầu Kpop, vừa hoàn thành chương trình học sau đại học khiến hình ảnh của Tzuyu càng nhận được nhiều thiện cảm.

Cuối năm 2024, Tzuyu xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Tâm lý học ứng dụng tại Universidad Europea Miguel de Cervantes (Tây Ban Nha)

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tzuyu vẫn luôn là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của Kpop. Nếu thời điểm debut, cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo thì hiện tại, nữ thần tượng ngày càng quyến rũ, mặn mà và đằm thắm hơn.

Dù diện mạo có sự trưởng thành rõ rệt theo thời gian, Tzuyu vẫn giữ được những đường nét hài hòa cùng khí chất thanh lịch đặc trưng. Chính sự thay đổi mà không đánh mất nét đẹp vốn có giúp cô duy trì sức hút bền bỉ, tiếp tục là hình mẫu visual được đông đảo người hâm mộ nhắc đến mỗi khi nói về nhan sắc Kpop.

Ảnh: IG/X