Bài hát Việt là lời tiên tri đi trước 18 năm, kiếm hơn 7 tỷ nhưng ca sĩ không nhận được một đồng

Đầu tháng 11/2026, khi miền Bắc và miền Trung đã bước vào thời điểm thường xuất hiện những đợt không khí lạnh đầu mùa nhưng thời tiết vẫn duy trì trạng thái oi bức, nắng nóng bất thường, ca khúc Mùa Đông Không Lạnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ được khán giả nhắc tên trở lại.

Theo lý giải về thời tiết, không khí lạnh hoạt động yếu hơn thường lệ khiến nền nhiệt chưa giảm sâu, tạo cảm giác mùa đông năm nay đến muộn. Tại Hà Nội, hình ảnh hoa phượng, hoa bằng lăng tiếp tục nở giữa tháng 11 càng khiến nhiều người thích thú bình luận rằng mùa đông dường như đã “sáp nhập” với mùa hè.

Ca khúc Mùa Đông Không Lạnh do Nguyễn Văn Chung sáng tác bất ngờ được dân mạng réo gọi

Sự trùng hợp giữa thời tiết thực tế và tên ca khúc ra đời từ năm 2002 khiến Mùa Đông Không Lạnh được tìm kiếm, nghe lại nhiều lần. Trước sự chú ý bất ngờ này, Nguyễn Văn Chung hài hước gọi đây là “tai nạn nghề nghiệp”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các cửa hàng kinh doanh quần áo ấm, khăn và giày boot mùa đông vì thời tiết chưa lạnh khiến việc buôn bán có thể bị ảnh hưởng. Câu chuyện cũng khiến nam nhạc sĩ được khán giả gọi vui là “nhà tiên tri”, bởi ca khúc được anh sáng tác gần 20 năm trước lại vô tình khớp với tình hình thời tiết hiện tại.

Ít ai biết, Mùa Đông Không Lạnh từng là bản hit đình đám của nhạc Việt, góp phần đưa Akira Phan từ một gương mặt mới trở thành ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến. Ca khúc không chỉ giúp nam ca sĩ phủ sóng các sân khấu ca nhạc mà còn mang lại nguồn thu đáng kể, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Mùa Đông Không Lạnh - Akira Phan

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985 tại TP.HCM. Từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng con đường theo đuổi ca hát không được gia đình định hướng ngay từ đầu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nam ca sĩ từng theo học ngành Quản trị kinh doanh theo mong muốn của bố mẹ.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm, anh quyết định rẽ hướng, thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Những ngày đầu lập nghiệp, Akira Phan phải tự tìm kiếm cơ hội, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc đầu tiên.

Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi Akira Phan có cơ hội hợp tác với nhạc sĩ Minh Khang để thực hiện album đầu tay. Trong số những ca khúc được lựa chọn, Mùa Đông Không Lạnh nhanh chóng trở thành điểm sáng.

Đến năm 2009, ca khúc Mùa Đông Không Lạnh trở thành một trong những bản hit nổi bật trên thị trường nhạc Việt, đưa cái tên Akira Phan phủ sóng rộng rãi

Sở hữu giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi và câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ. Đến năm 2009, ca khúc trở thành một trong những bản hit nổi bật trên thị trường nhạc Việt, đưa cái tên Akira Phan phủ sóng rộng rãi.

Akira Phan tiết lộ anh không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ nguồn thu được ước tính lên đến 7 tỷ đồng từ ca khúc Mùa Đông Không Lạnh

Thành công của bản hit giúp anh có được lượng khán giả đông đảo, trở thành ca sĩ đắt show và có cơ hội tích lũy tài chính từ hoạt động biểu diễn. Trong giai đoạn đắt show, Akira Phan từng chia sẻ mức thu nhập mỗi tháng có thể lên tới khoảng 400 triệu đồng. Nam ca sĩ liên tục di chuyển giữa các sân khấu, nhận lời biểu diễn trong nước lẫn hải ngoại. Nhờ nhiều năm chăm chỉ chạy show, anh có điều kiện mua sắm tài sản và chăm lo cho gia đình.

Dù vậy, thành công của bản hit vẫn giúp anh có được lượng khán giả đông đảo, trở thành ca sĩ đắt show của làng nhạc lúc bấy giờ

Akira Phan hiện sống cùng bố mẹ trong căn nhà mặt tiền tại TP.HCM, từng được truyền thông định giá khoảng 15 tỷ đồng. Không gian sống được đầu tư tiện nghi, trong đó có cả phòng karaoke riêng với hệ thống âm thanh hiện đại. Nam ca sĩ cũng sở hữu xe sang, có cuộc sống khá thoải mái sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật.

Gần 20 năm sau, cái tên Mùa Đông Không Lạnh bất ngờ được nhắc lại theo cách không ai ngờ tới. Sự trùng hợp này khiến câu chuyện về bản hit của Akira Phan một lần nữa được chú ý, đồng thời đưa tên tuổi tác giả trở lại các cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Ảnh: MXH Tổng hợp