Nghệ sĩ Việt từng du học Bulgaria 7 năm, con trai là sao nhí đình đám một thời

NSND Trần Lực xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Cha ông là GS, NSND Trần Bảng, một trong những tên tuổi có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo Việt Nam. Mẹ là nghệ sĩ chèo Trần Thị Xuân, còn ông nội là nhà văn Trần Tiêu, em trai nhà văn Khái Hưng.

Được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, Trần Lực sớm bộc lộ niềm đam mê với sân khấu và điện ảnh. Ông từng hoạt động tại Đoàn Văn công Tổng cục Hậu cần trước khi theo học chuyên ngành đạo diễn sân khấu.

Nghệ sĩ từng có 7 năm tu nghiệp tại Bulgaria, nơi ông được tiếp cận những phương pháp đào tạo và sáng tạo sân khấu chuyên nghiệp. Sau khi trở về Việt Nam vào đầu thập niên 1990, Trần Lực nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lãng tử cùng lối diễn xuất tự nhiên.

NSND Trần Lực xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ từng có 7 năm tu nghiệp tại Bulgaria, nơi ông được tiếp cận những phương pháp đào tạo và sáng tạo sân khấu chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi, Anh chỉ có mình em, Chuyện tình bên dòng sông và Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong. Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Trần Lực còn khẳng định tài năng đạo diễn qua các tác phẩm như Chuyện nhà Mộc, Tết này ai đến xông nhà và nhiều dự án truyền hình khác.

Năm 2017, nghệ sĩ thành lập sân khấu LucTeam, theo đuổi phong cách kịch ước lệ – biểu hiện, tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống sân khấu Việt Nam. Năm 2022, Trần Lực tiếp tục nhận được sự quan tâm khi đảm nhận vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên trong bộ phim điện ảnh Em và Trịnh.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Trần Lực còn khẳng định tài năng đạo diễn. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của NSND Trần Lực cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ về việc trải qua 3 lần kết hôn. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi ông đang theo học tại Bulgaria. Thời điểm ấy, Trần Lực và người vợ đầu còn khá trẻ. Cả hai kết hôn khi còn là sinh viên và có một con trai tên Trần Hoàng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó không kéo dài.

Sau khi trở về Việt Nam, Trần Lực tiếp tục kết hôn với người vợ thứ hai là một biên tập viên. Mối quan hệ này cũng kết thúc sau vài năm chung sống. Sau hai lần đổ vỡ, nghệ sĩ xây dựng gia đình với người vợ thứ ba là Mỹ Trang, người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cả hai có ba người con chung gồm Trần Mỹ Anh, Trần Tú và Trần Bách. Trong nhiều năm, những khoảnh khắc đời thường của gia đình Trần Lực thường xuyên nhận được sự yêu thích của khán giả.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12/2025, Trần Tú tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bố mẹ đã ly hôn. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, Trần Lực khá kín tiếng về những thay đổi trong đời sống hôn nhân.

Nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ về việc đã trải qua 3 lần kết hôn. Ảnh: FBNV

Trong số bốn người con của NSND Trần Lực, Trần Tú, tên thân mật là Trần Bờm, là gương mặt được đông đảo khán giả biết đến. Sinh năm 2008, Trần Bờm từng gây sốt khi cùng bố tham gia mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? vào năm 2014.

Khi ấy mới 6 tuổi, cậu bé nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất nhờ tính cách hồn nhiên, lém lỉnh và những phát ngôn hài hước. Đặc biệt, những màn đối đáp giữa Trần Bờm và bố Trần Lực từng khiến khán giả bật cười. Sự tự nhiên, hoạt bát của cậu bé giúp hai bố con trở thành một trong những cặp nhân vật đáng nhớ nhất mùa đầu tiên.

Hơn một thập kỷ trôi qua, cậu bé tinh nghịch ngày nào đã trưởng thành, sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai và được nhiều khán giả nhận xét có nét giống bố thời trẻ. Tháng 5/2026, con trai NSND Trần Lực nhận học bổng tài năng tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Anh dự định theo học ngành Marketing và Truyền thông số, đồng thời tiếp tục phát triển những sở thích và năng khiếu riêng.

Trần Bờm từng gây sốt khi cùng bố tham gia mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? vào năm 2014.

Sau chương trình, Trần Bờm tập trung vào học tập và ít xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: FBNV

Sau hơn 40 năm hoạt động, ông không chỉ được nhớ đến với hình ảnh tài tử điển trai trên màn ảnh mà còn là đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp, nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng các con. Ở tuổi 63, sau ba cuộc hôn nhân và hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, NSND Trần Lực vẫn tiếp tục hành trình sáng tạo.