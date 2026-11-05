Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay 5/11, hành khách đi từ sân bay Nội Bài có thêm quyền lợi đặc biệt, không còn phải xếp hàng chờ đợi

| | Lifestyle

Những hành khách có chuyến bay nội địa nên cập nhật thông tin này để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa thông báo triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng hộ chiếu gắn chip (ACV-ID), áp dụng từ ngày 5/11 đối với hành khách Việt Nam và nước ngoài đi các chuyến bay nội địa.

Theo thông báo của sân bay, hành khách chỉ cần đăng ký một lần tại kiosk sinh trắc học. Sau khi hoàn tất xác thực, dữ liệu được sử dụng để nhận diện khuôn mặt tại các cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay, thay vì phải xuất trình giấy tờ nhiều lần. Đồng thời, cách làm này giúp hành khách không phải xếp hàng chờ đợi kiểm tra giấy tờ thủ công.

Phương thức này áp dụng với hành khách từ đủ 16 tuổi trở lên. Như vậy, hành khách có hộ chiếu gắn chip có thêm lựa chọn làm thủ tục tự động tại sân bay, bên cạnh các hình thức xác thực sinh trắc học đã được triển khai trước đó.

Trước khi triển khai phương thức mới, Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk check-in sinh trắc học bằng bản cứng Căn cước công dân gắn chip và thẻ lên máy bay tại nhà ga T1, phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa.

Nhân viên của sân bay được cắt cử theo ca, luân phiên hỗ trợ hành khách tại các kiosk sinh trắc học. Ảnh: Noibai International Airport

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống kiosk sinh trắc học trước đó phục vụ khoảng 2.000-3.000 lượt hành khách mỗi ngày. Sân bay cũng bố trí nhân viên hỗ trợ tại khu vực kiosk, đặc biệt với người cao tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng công nghệ.

Việc mở rộng phương thức xác thực bằng hộ chiếu gắn chip là một bước tiếp theo trong quá trình tự động hóa thủ tục tại sân bay, hướng tới giảm thời gian chờ đợi và đơn giản hóa quá trình di chuyển của hành khách.

Trước đó, tại nhà ga T2 mở rộng, Nội Bài cũng từng bước triển khai mô hình sân bay thông minh từ tháng 12/2025. Quy trình này tích hợp kiosk tự làm thủ tục, quầy gửi hành lý tự động và hệ thống nhận diện khuôn mặt tại các điểm kiểm soát.

Theo giới thiệu của sân bay, tại điểm kiểm soát đầu tiên vào khu vực hạn chế, hệ thống cổng tự động có thể đối chiếu dữ liệu khuôn mặt và mở cửa trong khoảng 1-3 giây. Hành khách tiếp tục xác thực khuôn mặt tại điểm kiểm soát tiếp theo trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh.

Việc kết nối các công nghệ nhận diện sinh trắc học với hệ thống kiểm soát tự động được kỳ vọng giúp hình thành quy trình phục vụ hành khách liền mạch hơn, giảm phụ thuộc vào khâu kiểm tra giấy tờ thủ công.

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn hộ sang như khách sạn của nữ MC SN 1986 là Thủ khoa Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Căn hộ sang như khách sạn của nữ MC SN 1986 là Thủ khoa Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia Nổi bật

Không còn nhận ra Lê Giang Patrik

Không còn nhận ra Lê Giang Patrik Nổi bật

47 tuổi đóng công chúa cá tính trong "Thượng công chúa", Hồ Hạnh Nhi gây bất ngờ sau khi tẩy trang trông như chỉ mới 25 tuổi

47 tuổi đóng công chúa cá tính trong "Thượng công chúa", Hồ Hạnh Nhi gây bất ngờ sau khi tẩy trang trông như chỉ mới 25 tuổi

10:18 , 05/11/2026
Lộ tin nhắn đặt phở nửa đêm cho BIGBANG, hoá ra là hàng phở Trấn Thành mê suốt 9 năm nay

Lộ tin nhắn đặt phở nửa đêm cho BIGBANG, hoá ra là hàng phở Trấn Thành mê suốt 9 năm nay

10:13 , 05/11/2026
Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng 12 lần lọt top đẹp nhất thế giới, rơi 1 giọt nước mắt cả thành phố đau lòng

Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng 12 lần lọt top đẹp nhất thế giới, rơi 1 giọt nước mắt cả thành phố đau lòng

10:06 , 05/11/2026
Bài hát Việt là lời tiên tri đi trước 18 năm, kiếm hơn 7 tỷ nhưng ca sĩ không nhận được một đồng

Bài hát Việt là lời tiên tri đi trước 18 năm, kiếm hơn 7 tỷ nhưng ca sĩ không nhận được một đồng

09:55 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên