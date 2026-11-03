Vì sao 'Chị chị em em 3' gây tranh cãi vẫn dẫn đầu phòng vé, sắp cán mốc 100 tỷ?

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp, hôn nhân và những toan tính giữa các nhân vật. Phim quy tụ dàn diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh.

Bộ phim “Chị chị em em 3” dẫn đầu phòng vé dù gây tranh cãi về kịch bản, diễn xuất.

Ra rạp từ ngày 30/10, tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu phòng vé. Tính đến ngày 3/11, doanh thu phim đạt gần 80 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu chính thức. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích thương mại, bộ phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung và cách xây dựng nhân vật.

Kịch bản thiếu logic, diễn xuất chưa tạo dấu ấn

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng đạo diễn và biên kịch xác định đây là bộ phim giải trí thuần túy, tập trung khai thác drama tình ái. Tuy nhiên, cách phát triển câu chuyện còn bộc lộ nhiều điểm thiếu hợp lý, đặc biệt trong mối quan hệ và diễn biến tâm lý của các nhân vật.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Theo ông, tính cách nhân vật chưa được xây dựng nhất quán, có những hành động thay đổi đột ngột, thiếu logic. Câu chuyện cũng chưa tạo được sự tương thích giữa bối cảnh và hành xử của nhân vật. Dù phục trang, mỹ thuật gợi lên một thời kỳ có nhiều quy tắc, ràng buộc về hôn nhân, gia đình và quan hệ nam nữ, các mối quan hệ tình cảm trong phim lại mang màu sắc hiện đại. Nhà phê bình cho rằng những tình tiết này dễ khiến người xem cảm thấy vô lý, thậm chí bất bình.

“Tôi nghĩ đạo diễn và biên kịch chủ ý tạo ra những tình huống gây sốc về cảm xúc. Khán giả có thể cảm thấy vô lý, bất bình, thậm chí khó chịu trước hành động của nhân vật. Nhưng chính sự khó chịu ấy đôi khi lại kích thích tò mò, khiến người xem muốn biết câu chuyện cuối cùng sẽ diễn biến ra sao” , ông Nguyễn Phong Việt nhận định.

Về diễn xuất, nhà phê bình Phong Việt cho rằng các vai diễn chưa đặt ra thử thách đáng kể cho những gương mặt như Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn hay Quốc Anh. Dù có kinh nghiệm, dàn diễn viên chưa có nhiều cơ hội thể hiện sự đột phá về chuyên môn. Theo ông, phân cảnh Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc tranh cãi về tình yêu là một trong những điểm nhấn cảm xúc hiếm hoi của phim.

Phân cảnh cảm xúc của Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Dù vậy, tác phẩm vẫn có những lợi thế về hình ảnh. Nhà phê bình ghi nhận bối cảnh, phục trang được đầu tư, tạo nên nhiều khung hình đẹp. Dàn diễn viên gồm Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh và Kỳ Duyên cũng là những gương mặt có độ nhận diện trên mạng xã hội.

“Với kết quả doanh thu hiện tại, có thể thấy Chị chị em em 3 đang thành công trong việc thực hiện mục tiêu giải trí và kinh doanh mà ê-kíp đặt ra. Những vấn đề về thông điệp hay cách xây dựng hệ giá trị trong phim cũng cần được nhìn nhận trong lựa chọn sáng tạo của nhà làm phim” , nhà phê bình Phong Việt nói thêm.

Tranh cãi không ảnh hưởng đáng kể doanh thu phòng vé

Lý giải vì sao một bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều vẫn có thể bán vé tốt, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng Chị chị em em 3 có nhiều lợi thế về truyền thông và thời điểm phát hành.

Theo ông, khi phim ra rạp, thị trường chưa có nhiều tác phẩm đủ sức cạnh tranh trực tiếp. Bên cạnh đó, dàn diễn viên được chú ý, bối cảnh khác biệt và chất liệu drama tình ái vốn có sức hút với một bộ phận khán giả Việt Nam cũng là những yếu tố hỗ trợ doanh thu.

Đặc biệt, những tranh luận trái chiều đôi khi lại trở thành hiệu ứng truyền thông ngoài dự kiến. Một số phân đoạn trong phim, trong đó có cảnh nóng giữa Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Diễn xuất của Kỳ Duyên nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Một yếu tố khác quyết định hiệu quả phòng vé là tỷ lệ lấp đầy ở từng suất chiếu. Ông Nguyễn Phong Việt nhấn mạnh các nhà rạp không căn cứ vào lượng thảo luận trên mạng xã hội để quyết định tăng suất mà chủ yếu dựa trên số vé bán được.

“Yếu tố quan trọng nhất nằm ở chỗ là tỷ lệ lấp đầy của rạp trong mỗi suất chiếu. Khi đo được tỷ lệ lấp đầy tốt thì chắc chắn rạp sẽ tăng suất chiếu”, ông nói.

Theo nhà phê bình, nếu tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 50% trở lên, khả năng phim được tăng suất là khá cao. Ngược lại, khi tỷ lệ này thấp, rạp có thể giữ nguyên hoặc giảm suất chiếu để nhường chỗ cho những bộ phim có hiệu quả bán vé tốt hơn. Ông cho biết Chị chị em em 3 có thời điểm đạt hơn 5.000 suất chiếu/ngày, tăng đáng kể so với mức hơn 3.000 suất ban đầu.

Về triển vọng doanh thu, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định mốc 100 tỷ đồng nằm trong tầm tay và dự đoán tác phẩm có thể hướng tới 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng tuần thứ hai và thứ ba mới là giai đoạn quan trọng để đánh giá khả năng duy trì sức hút của phim.

Khán giả mua vé vì nhu cầu giải trí

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu của Chị chị em em 3 ấn tượng hơn phần tiền truyện Chị chị em em 2 . Theo ông, bộ phim không khó để đạt mốc 100 tỷ đồng.

Ông Dương cho biết lượng vé đặt trước không ghi nhận biến động đáng kể sau khi tác phẩm trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Khánh Dương cho rằng khán giả lựa chọn phim chủ yếu vì nhu cầu giải trí, thay vì đặt nặng tính logic của kịch bản hay những tranh cãi diễn xuất.

Quốc Anh và Lan Ngọc trong một cảnh phim.

“Khán giả đến rạp xem Chị chị em em 3 chủ yếu để giải trí, thưởng thức phần hình ảnh, hay dàn diễn viên... Những yếu tố này đều đáp ứng được nhu cầu của họ” , ông phân tích.

Theo ông, đây là điểm khác biệt giữa Chị chị em em 3 và Hộ linh tráng sỹ. Với trường hợp Hộ linh tráng sỹ , những thông tin tiêu cực liên quan đến chất lượng kịch bản đã tác động đáng kể đến lượng vé đặt trước. Trong khi đó, những tranh luận về nội dung Chị chị em em 3 khó làm thay đổi quyết định của nhóm khán giả vốn lựa chọn phim vì tính giải trí.

Về khả năng duy trì doanh thu, ông Nguyễn Khánh Dương cho rằng những trải nghiệm sau khi xem phim và cách khán giả truyền tai nhau sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của tác phẩm. Theo ông, có những người biết trước các ý kiến chê bai nhưng vẫn tò mò, muốn ra rạp để tự đánh giá.

Dự báo về đường đua phòng vé, ông cho rằng Chị chị em em 3 sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sức cạnh tranh từ các tác phẩm tiếp theo cũng là yếu tố cần tính đến.

Đáng chú ý, bộ phim Bò sữa bay sắp ra rạp có thể tạo thêm áp lực tại phòng vé. Theo ông Nguyễn Khánh Dương, phim nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ, và có khả năng ảnh hưởng đến thị phần của Chị chị em em 3.