Mâm cơm nhà của Midu và Phó chủ tịch công ty nhựa

Cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi sao Việt luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ công chúng. Có người thoải mái chia sẻ chuyện đời thường, có người chỉ thỉnh thoảng hé lộ một vài khoảnh khắc nhưng vẫn đủ khiến netizen chú ý. Midu là một trong những trường hợp như vậy. Từng giữ kín chuyện tình cảm trước khi kết hôn, nữ diễn viên hiện khá cởi mở khi chia sẻ cuộc sống bên doanh nhân Minh Đạt - Phó chủ tịch một công ty nhựa.

Bên cạnh những chuyến du lịch sang chảnh hay khoảnh khắc xuất hiện tại các sự kiện, vợ chồng Midu cũng có những phút giây bình dị khi trở về nhà. Dù không thường xuyên khoe mâm cơm gia đình, qua những hình ảnh và chia sẻ trước đây, nữ diễn viên phần nào cho thấy sự khéo léo trong việc bếp núc. Những món ăn quen thuộc như canh khoai mỡ, thịt kho, rau củ hầm xương, salad trộn hay cá áp chảo... đều từng được cô thực hiện.

Midu từng trổ tài nấu mâm cơm gia đình trước khi kết hôn

Cơm nhà của Midu có đủ các món canh, xào, mặn

Cô rất chăm chỉ vào bếp nấu ăn

Midu còn ưu tiên những thực đơn giảm cân

Nữ diễn viên tự làm đồ ăn để giảm cân tại nhà

Không chỉ nấu được những món ăn đậm chất cơm nhà, Midu còn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống. Cô từng chia sẻ những món nước ép bổ sung chất xơ, góp phần tạo nên thói quen sinh hoạt lành mạnh. Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên cũng có dịp thể hiện khả năng nấu nướng khi tham gia các chương trình cùng Quốc Trường, Trường Giang.

Midu nhiều lần thể hiện tài nội trợ khi đi show thực tế

Món bánh xèo Midu từng thực hiện cùng với Quốc Trường ở 1 chương trình

Sự đảm đang của Midu không chỉ thể hiện trong căn bếp. Nữ diễn viên còn có sở thích cắm hoa, trang trí nhà cửa và thường xuyên chăm chút không gian sống vào những dịp lễ, Tết. Những chi tiết nhỏ này phần nào cho thấy cô dành nhiều tâm huyết để vun vén tổ ấm, tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Midu thích cắm hoa để trang trí nhà cửa

Sau đám cưới diễn ra vào giữa năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt duy trì cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Ông xã nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn thường đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Về phía Midu, cô nhiều lần chia sẻ bản thân đang tận hưởng cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc giảng dạy, kinh doanh và vai trò của một người vợ.

Nữ diễn viên từng không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc về bạn đời: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Về phía Minh Đạt, doanh nhân cũng dành lời ngọt ngào cho bà xã: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Vợ chồng Midu đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động

Thỉnh thoảng Minh Đạt còn vào bếp nấu nướng cho vợ

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của Midu cũng từng trở thành chủ đề bàn luận với không ít ý kiến trái chiều. Trước những lời đồn đoán và tranh luận trên mạng xã hội, nữ diễn viên từng lên tiếng chia sẻ quan điểm về giá trị thực sự của cuộc sống vợ chồng. Cô viết: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".

Chồng Midu là Phó chủ tịch công ty nhựa, cô được chồng đưa đến các sự kiện của công ty

Ảnh: FBNV