Căn nhà mới, chiếc xe mới của Văn Thanh và Trần Bích Hạnh

Sau chuỗi tiệc cưới rộn ràng tại Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, hậu vệ tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh cùng bà xã – hot girl fitness, doanh nhân Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn khi chính thức bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm mới tại Hà Nội.

Căn hộ mới của hai vợ chồng được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng - kem chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết cửa vòm mềm mại. Không gian phòng khách thông tầng rộng rãi kết hợp khung cửa kính lớn sát trần giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo nên một không gian sống vừa xa hoa, đẳng cấp vừa ấm cúng.

Bích Hạnh hé lộ cuộc sống đời thường với Văn Thanh

Cô nàng khoe chiếc xe được chồng tặng

Chàng cầu thủ yêu chiều vợ bằng những món đồ hiệu

Không chỉ chăm chút cho không gian sống, Vũ Văn Thanh còn thể hiện độ cưng chiều vợ hết nấc khi tậu tặng Bích Hạnh chiếc xe ô tô mới thương hiệu Porsche. Khung cảnh nhận xe được trang trí cầu kỳ với bóng bay mừng mang tên "Ms. Bich Hanh". Việc sắm thêm xế sang này tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xe hộp tiền tỷ của cả hai, phục vụ cho công việc kinh doanh lẫn di chuyển hàng ngày của bà xã.

Song song đó, cặp đôi khiến dân tình thốt lên ngưỡng mộ trước bộ sưu tập phụ kiện xa xỉ. Trong khoảnh khắc check-in tại không gian mua sắm cao cấp, hàng loạt mẫu đắt đỏ.

Văn Thanh cưng chiều vợ vừa cưới

Nàng WAG Bích Hạnh hé lộ việc bình yên nhất là được chồng yêu thương

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thành công ở cả cấp CLB Công an Hà Nội lẫn Đội tuyển Quốc gia, Văn Thanh đã tích lũy khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ tiền tỷ tại TP.HCM và xe Porsche Macan S. Trong khi đó, Trần Bích Hạnh cũng là một tay kinh doanh mát tay trong lĩnh vực thẩm mỹ, sở hữu căn hộ riêng và hai xế hộp đắt giá từ trước khi kết hôn. Sự đồng điệu về tình cảm cùng nền tảng tài chính vững chắc giúp cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi ngày càng viên mãn.

Ảnh: TTNV