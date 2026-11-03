Tình hình hiện tại của Ngọc Trinh

Nhắc đến những mỹ nhân từng gây chú ý bậc nhất showbiz Việt, khó có thể bỏ qua Ngọc Trinh. Người đẹp sinh năm 1989 từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", nổi tiếng với những bộ ảnh gợi cảm, nhan sắc cuốn hút cùng cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt đỏ.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, trải qua không ít thăng trầm và biến cố, Ngọc Trinh hiện đã có nhiều thay đổi trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Ở tuổi 37, cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Ngọc Trinh luôn là 1 gương mặt được chú ý trong showbiz Việt

Mới đây, ngày 1/11, Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện khai trương showroom của thương hiệu chocolate Saynama tại Hà Nội. Người đẹp hội ngộ ca sĩ Bằng Kiều, NTK Đỗ Long cùng các diễn viên Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga,...

Cô tham dự với vai trò đại sứ thương hiệu. Người đẹp cho biết hiện không xuất hiện quá dày đặc tại các sự kiện mà lựa chọn những công việc, thương hiệu phù hợp với bản thân.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Tháng 5/2026, cô trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, Ngọc Trinh cho biết muốn duy trì việc đóng phim, lý tưởng là mỗi năm tham gia một tác phẩm phù hợp.

Bên cạnh nghệ thuật, cô dành thời gian cho kinh doanh ẩm thực, hợp tác quảng cáo và livestream bán hàng. Ngọc Trinh từng phát triển các thương hiệu nhà hàng NONG Farm to Grill và Nhà Pá Lẩu & Nướng tại TP.HCM.

Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh tại một sự kiện

Người đẹp cũng duy trì các nội dung liên quan đến ẩm thực, lĩnh vực gắn với biệt danh "Cô bé ăn hàng" từng được cô sử dụng trong chuỗi video trải nghiệm ăn uống. Trong các cuộc phỏng vấn, Ngọc Trinh nhiều lần bày tỏ mong muốn phát triển thêm nhà hàng với những phong cách ẩm thực khác nhau.

Vẫn làm người mẫu ảnh, sống trong biệt thự rộng hơn 800 m² nhưng thay đổi cách chi tiêu

Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, Ngọc Trinh vẫn duy trì công việc thời trang. Tháng 7/2026, cô nhận lời làm người mẫu cho bộ sưu tập váy cưới The Prime của NTK Đỗ Long.

Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh với nhiều thiết kế cúp ngực, xuyên thấu, sử dụng chất liệu voan, ren và các chi tiết đính kết thủ công. Ngoài ra, cô vẫn tham dự các sự kiện thời trang, làm đẹp trong những trang phục được đầu tư chỉn chu.

Trước đây, Ngọc Trinh nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều túi xách, giày dép hàng hiệu và bất động sản đắt đỏ. Cô từng công khai căn biệt thự rộng hơn 800 m² tại TP.HCM, có hồ bơi, phòng trưng bày đồ hiệu cùng nhiều không gian phục vụ quay chụp. Theo thông tin được Phụ Nữ Mới đăng tải, căn nhà từng được giới thiệu có tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng sau khi đầu tư nội thất.

Tuy nhiên, quan niệm về tiền bạc của Ngọc Trinh hiện đã có những thay đổi. Người đẹp cho biết không còn thường xuyên mua sắm đồ hiệu như trước, bởi bản thân đã có nhiều túi xách, giày dép chưa sử dụng hết. Cô ưu tiên những món đồ phù hợp, chất lượng tốt và có độ bền thay vì chỉ quan tâm đến giá tiền.

"Bây giờ có rất nhiều người thất nghiệp, ngay cả bạn bè tôi cũng vậy nên giờ có việc đi làm kiếm tiền là mừng rồi", Ngọc Trinh chia sẻ.

Ngọc Trinh hiện tại thường xuất hiện với hình ảnh giản dị hơn so với trước kia

Dành nhiều thời gian chăm sóc bé He, không còn áp lực kết hôn ở tuổi 37

Ngoài công việc, cuộc sống của Ngọc Trinh hiện gắn bó với bé He, cháu gái ruột được cô đón về chăm sóc từ đầu năm 2023. Bé He là con gái của anh trai Ngọc Trinh. Người đẹp từng chia sẻ quyết định chăm sóc cháu để san sẻ gánh nặng với anh, đồng thời xem cô bé như con gái ruột.

Trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vui chơi, học tập, du lịch và thực hiện các video cùng bé He. Cô bé cũng được chăm chút về trang phục, tập tạo dáng và làm quen với catwalk.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh cũng nhận được nhiều quan tâm. Ở tuổi 37, cô chưa công bố kết hôn và không còn đặt nặng thời hạn lập gia đình.

Ngọc Trinh rất yêu thương bé He - con gái của anh trai

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2026, Ngọc Trinh cho biết đã thực hiện trữ đông trứng để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con trong tương lai. Cô cũng cởi mở với khả năng làm mẹ đơn thân nếu không gặp được người phù hợp.

Sau những biến cố trong quá khứ, Ngọc Trinh cho biết bản thân không còn quá quan tâm đến hào quang hay những đánh giá từ bên ngoài. Điều cô ưu tiên hiện nay là công việc, gia đình và cảm giác bình yên.