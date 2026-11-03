Jack gặp tai nạn ô tô tại Mỹ

Jack Wong, tay vợt pickleball hàng đầu châu Á vừa gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Dallas, Mỹ, trong thời gian tham dự MLP Nations Cup 2026. Vụ va chạm khiến chiếc xe của anh bị lật ngửa, tuy nhiên tay vợt này may mắn gần như không bị thương.

Trong đoạn video chia sẻ trên trang cá nhân, Jack Wong cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 15h, một ngày sau khi anh hoàn thành phần thi đấu tại MLP Nations Cup. Thời điểm đó, Jack Wong đang có quãng nghỉ trước khi tiếp tục tranh tài ở nội dung cá nhân.

Theo lời kể của Jack Wong, một chiếc xe khác đã đâm vào góc phía sau bên phải ô tô của anh, khiến chiếc xe bị lật ngửa. Dù vụ va chạm nghiêm trọng, tay vợt này may mắn thoát nạn và gần như không bị thương, ngoại trừ một vài vết xước nhỏ ở tay do mảnh kính vỡ.

"Tôi thật sự rất may mắn vì hoàn toàn không sao, chỉ có thể bị mảnh kính cứa vào tay một chút. May mắn là như vậy dù cả chiếc xe đã lật ngửa", Jack Wong chia sẻ.

Tay vợt người Hongkong thậm chí không nhớ gì khi bò ra khỏi chiếc xe bị lật, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Cảnh sát và xe cứu thương sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự việc.

Jack Wong là một trong những tay vợt pickleball hàng đầu châu Á, từng kết thúc mùa giải PPA Tour Asia 2025 ở vị trí số 1 cả nội dung đơn nam lẫn đôi nam. Anh đến Mỹ tham dự MLP Nations Cup trong đội hình tuyển châu Á. Tay vợt này cũng rất quen thuộc với các CĐV Việt Nam khi thường xuyên tham gia các giải Open trong nước.