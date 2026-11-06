Bóc tách khối tài sản nghìn tỷ của Bellingham

Ở tuổi 23, Jude Bellingham không chỉ khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới mà còn xây dựng nên một đế chế tài chính đáng kinh ngạc. Tính đến nay, tổng tài sản ròng của ngôi sao người Anh ước tính đạt mốc 50 triệu USD (hơn 1,28 nghìn tỷ VNĐ). Sự bứt phá tài chính thần tốc này là thành quả từ thù lao thi đấu đỉnh cao tại câu lạc bộ Real Madrid, các khoản tiền thưởng thành tích hậu hĩnh và sức hút thương mại mãnh liệt đối với các thương hiệu toàn cầu.

Tuổi 23 với tài sản khủng với Bellingham

Bellingham kiếm tiền thế nào?

Nguồn thu nhập nền tảng và lớn nhất của Bellingham đến từ bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp trên sân cỏ. Kể từ khi chuyển từ Borussia Dortmund sang Real Madrid vào mùa hè năm 2023 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục, tiền vệ sinh năm 2003 đã nhận mức lương cơ bản lên tới 22.5 triệu USD mỗi năm. Khoản thu nhập này tương đương với mức thù lao xấp xỉ 345.000 bảng mỗi tuần, biến anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhận lương cao nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, màn trình diễn bùng nổ cùng những đóng góp quan trọng giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chinh phục các danh hiệu lớn như La Liga và UEFA Champions League còn mang về cho anh các khoản thưởng hiệu suất có thể đạt mức 4.5 triệu USD mỗi mùa giải.

Bellingham kiếm tiền cực khủng từ Real

Bellingham thành biểu tượng thời trang

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, Bellingham còn là một "mỏ vàng" thương mại thu hút sự chú ý của hàng loạt tập đoàn. Giá trị thương hiệu cá nhân bùng nổ giúp anh kiếm thêm từ 12 đến 15 triệu USD mỗi năm chỉ riêng từ các hợp đồng quảng cáo và đại sứ. Anh hiện là gương mặt chiến lược trọng điểm của gã khổng lồ đồ thể thao Adidas với hợp đồng dài hạn và dòng sản phẩm giày thi đấu mang dấu ấn cá nhân riêng. Bên cạnh đó, phong cách thời trang lịch lãm và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ đã đưa tiền vệ này trở thành đại sứ chính thức cho thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton. Danh mục đối tác của anh còn tiếp tục kéo dài với những cái tên tầm cỡ như SKIMS, Lucozade, McDonald's, cùng việc trở thành gương mặt đại diện xuất hiện nổi bật trên bìa tựa game bóng đá danh tiếng EA Sports FC.

Tương ứng với nguồn thu nhập khổng lồ, Bellingham thể hiện tư duy đầu tư bài bản khi phân bổ tài sản vào các bất động sản giá trị cao tại cả Tây Ban Nha và Anh. Tại Madrid, anh sở hữu một biệt thự siêu sang trị giá khoảng 8 triệu USD nằm trong khu dân cư khép kín cao cấp La Finca – nơi quy tụ nhiều siêu sao thể thao hàng đầu. Dinh thự này được trang bị đầy đủ các tiện ích xa hoa như bể bơi riêng, phòng gym hiện đại và rạp chiếu phim gia đình. Tại quê nhà Anh, Bellingham cũng đang phát triển một khu bất động sản quy mô tại Barnt Green (thuộc vùng Worcestershire) trị giá khoảng 9 USD, bao gồm biệt thự chính 4 tầng, phòng trưng bày danh hiệu cá nhân và các khu vực sinh hoạt phụ trợ riêng biệt.

Yếu tố then chốt giúp Bellingham duy trì sự ổn định và phát triển bền vững tài sản chính là sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình. Toàn bộ bản quyền hình ảnh, hợp đồng thương mại và hoạt động đầu tư của anh được quản lý chuyên nghiệp thông qua công ty Bello & Bello Ltd (hay Bellingham Football Ltd). Đây là công ty gia đình do chính cha mẹ anh, ông Mark Bellingham và bà Denise Bellingham, trực tiếp vận hành. Nhờ mô hình quản trị tin cậy này, tiền vệ trẻ không chỉ tránh được những rủi ro tài chính thường gặp ở các ngôi sao thể thao sớm thành danh, mà còn tiếp tục đặt nền móng vững chắc cho một đế chế kinh doanh lâu dài trong tương lai.

Ảnh: IGNV, Haha Madrid