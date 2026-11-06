Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 16 tuổi đã nổi tiếng, thạo 3 ngôn ngữ, đi hát kẻ khen hay người chê dở

Mới đây, Ahyeon (BABYMONSTER) là cái tên tiếp theo được gọi tên trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces 2026 của chuyên trang TC Candler. Ở tuổi 19, thành viên BABYMONSTER gây chú ý với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to có chiều sâu cùng ánh nhìn vừa trong trẻo vừa sắc sảo.

Ahyeon được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler

Mỗi khi xuất hiện trước ống kính, Ahyeon thường tạo được sức hút nhờ khả năng biểu cảm linh hoạt, khi mang đến cảm giác ngọt ngào, tươi tắn với nụ cười rạng rỡ, lúc lại trở nên cuốn hút với ánh mắt sắc lạnh và thần thái tự tin. Nhan sắc của nữ idol cũng ngày càng trưởng thành qua từng lần xuất hiện, đặc biệt khi thử nghiệm những kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt, mái tóc dài uốn xoăn hay các tạo hình có phần quyến rũ, cá tính hơn. Sự đối lập giữa vẻ đẹp ngọt ngào và nét sắc sảo giúp Ahyeon không bị đóng khung trong một hình tượng nhất định, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng giữa đội hình 7 thành viên BABYMONSTER.

Nhan sắc của Ahyeon:

Ahyeon tên thật là Jung Ahyeon, sinh năm 2007. Cô chính thức debut với BABYMONSTER vào năm 2023 và đảm nhận hàng loạt vai trò chủ chốt bao gồm Center, Main Vocalist, Rapper. Nhờ sự đa năng này, Ahyeon được YG Entertainment lẫn công chúng đánh giá là một All Rounder.

Cô hội tụ đủ các yếu tố từ giọng hát nội lực, kỹ năng rap điêu luyện cho đến khả năng vũ đạo ấn tượng. Không chỉ có năng lực trình diễn, Ahyeon còn sở hữu lợi thế về ngoại ngữ khi có thể sử dụng ba thứ tiếng gồm tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung.

Từ những ngày đầu lộ diện, Ahyeon đã được ví là "tiểu Jennie" nhờ visual sắc sảo cùng khí chất sang chảnh đậm chất YG

Từ những ngày đầu lộ diện, Ahyeon đã được ví là "tiểu Jennie" nhờ visual sắc sảo cùng khí chất sang chảnh đậm chất YG. Bên cạnh nhan sắc được đánh giá là nổi bật nhất nhì thế hệ idol Gen 5, Ahyeon còn được biết đến như một trong những giọng ca triển vọng của Kpop. Cô sở hữu chất giọng sáng, nội lực, cột hơi tốt và khả năng xử lý những nốt cao ấn tượng.

Bản cover Dangerously khi Ahyeon 16 tuổi gây sốt trên mạng xã hội, giúp Ahyeon nhận về hàng chục triệu lượt xem cùng vô số lời khen từ khán giả quốc tế. Sau khi debut, nữ idol tiếp tục đảm nhận nhiều đoạn cao trào trong các ca khúc của BABYMONSTER và được xem là main vocal của nhóm.

Bản cover Dangerously từng làm mưa làm gió của Ahyeon khi còn là thực tập sinh

Sức hút của Ahyeon đối với thành bại của nhóm là không thể phủ nhận. Nếu màn debut Batter Up thiếu vắng cô từng bị chê thiếu bùng nổ, thì sự trở lại vào đầu năm 2024 đã lập tức đưa BABYMONSTER lên top trending toàn cầu. Truyền thông Hàn Quốc công nhận Ahyeon chính là "linh hồn" của nhóm. Sự góp mặt của cô giúp SHEESH lội ngược dòng nhạc số, càn quét Billboard và mang về hàng triệu lượt xem fancam cá nhân nhờ biểu cảm sân khấu xuất thần. Cùng với sức bật này, BABYMONSTER liên tiếp ẵm cúp Tân binh của năm tại Golden Disc Awards 2025, Circle Chart Music Awards và lọt top Fans' Choice Female TOP 10 MAMA 2025.

Ahyeon là giọng ca chủ chốt của BABY MONSTER

Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng là áp lực và những tranh cãi ngày càng nhiều. Thời gian gần đây, Ahyeon liên tục trở thành chủ đề bàn luận khi nhiều khán giả cho rằng chất giọng của cô không còn giữ được độ dày và sự ổn định như thời thực tập sinh.

Một số sân khấu live gây ý kiến trái chiều vì cách xử lý nốt cao bị nhận xét gồng, chói và thiếu cảm giác thoải mái. Sự thay đổi này khiến không ít người tiếc nuối, nhất là khi vocal từng được xem là điểm mạnh nổi bật nhất của Ahyeon.

Màn trình diễn Dangerously mới đây lộ rõ nhiều sự thay đổi trong giọng hát của Ahyeon

Bên cạnh đó, tranh cãi lạm dụng gằn giọng và hát như hét cũng liên tục bủa vây nữ thần tượng. Dù được ca ngợi là sở hữu vocal khủng, Ahyeon lại vấp phải phản ứng trái chiều trong các sân khấu hát live. Ở nhiều màn encore hoặc phân đoạn nốt cao, cô bị chê là lạm dụng kỹ thuật gằn giọng quá mức và đẩy âm lượng lên quá to.

Hiện tại, Ahyeon đang là cái tên thu hút lượng spotlight khổng lồ của giới truyền thông. Mọi khoảnh khắc xuất hiện của cô, từ các sự kiện thảm đỏ lớn cho đến gu thời trang sân bay đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Với vị trí center, Ahyeon nhận được sự hậu thuẫn cực lớn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với tiêu chuẩn đánh giá khắt khe nhất từ phía công chúng.