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Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay

| | Lifestyle

Mọt phim Trung lại có thêm siêu phẩm để cày rồi đây.

Mới đây, bộ phim Cốc Vũ đã chính thức lên sóng CCTV-8 và nền tảng Youku. Phim nhanh chóng gây chú ý khi ghi nhận thành tích rating rất ấn tượng ngay trong ngày đầu công chiếu.

Theo số liệu từ Khốc Vân, Cốc Vũ tạo nên cú sốc rating khi vượt mốc 2% chỉ sau 18 phút lên sóng. Đáng nói hơn, sau hơn 30 phút phát sóng, rating realtime của phim đã đạt đỉnh 2,338%. Con số này thậm chí cao hơn mức đỉnh 2,181% của bộ phim phát sóng trước đó là Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính.

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 1.

Cốc Vũ đã chính thức lên sóng và tạo ra cú sốc rating chỉ sau 18 phút.

Thành tích mở màn này phần nào cho thấy sức hút của Cốc Vũ, đặc biệt khi tác phẩm sở hữu dàn diễn viên vừa nổi tiếng, vừa có thực lực gồm Trương Tụng Văn, Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Nghệ Châu, Trương Tuyết Nghênh, Lý Tiểu Nhiễm, Vương Âu và Dư Văn Lạc.

Lấy bối cảnh Trung Quốc trong giai đoạn phát triển kinh tế đầy biến động, Cốc Vũ xoay quanh Âu Dương Húc (Tỉnh Bách Nhiên), một cán bộ ngành thuế kiên trì theo đuổi công lý. Anh từng có tình bạn thân thiết với Chu Hải Dương (Trương Tụng Văn) và Nghiêm Bình An (Tôn Nghệ Châu).

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 2.

Thế nhưng, khi Chu Hải Dương từng bước xây dựng đế chế kinh doanh và dấn sâu vào những hoạt động gian lận thuế, tình bạn năm xưa dần biến thành cuộc đối đầu căng thẳng. Bộ phim khai thác những góc khuất của đồng tiền, quyền lực và lòng tham, đồng thời đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa tình nghĩa cá nhân và nguyên tắc pháp luật.

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 3.

Với vai cảnh sát Âu Dương Húc, Tỉnh Bách Nhiên lột xác hoàn toàn so với hình tượng tổng tài Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Với riêng Tỉnh Bách Nhiên, Cốc Vũ đánh dấu màn trở lại đáng chú ý sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Thành tích rating mở màn cùng những phản hồi tích cực ban đầu đang cho thấy tiềm năng bứt phá của tác phẩm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, nam diễn viên hoàn toàn có cơ hội sở hữu hai bộ phim gây tiếng vang lớn trong năm 2026.

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 4.

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 5.

Những ai thích vai Cao Khải Cường của Trương Tụng Văn trong Cuồng Phong có lẽ cũng sẽ hào hứng với vai Chu Hải Dương.

Về phần Trương Tụng Văn, tài tử gạo cội gây ấn tượng với vai Chu Hải Dương. Lý do là bởi vai diễn này khiến khán giả liên tưởng mạnh mẽ đến Cao Khải Cường, nhân vật từng giúp anh gây bão màn ảnh trong Cuồng Phong. Cả hai đều xuất thân từ tầng lớp bình dân, từng bước tha hóa rồi trở thành những ông trùm đầy quyền lực. Thậm chí, Chu Hải Dương còn được ví von là "Cao Khải Cường 2.0" hay "Cao Khải Cường phiên bản promax".

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 6.

Lý Tiểu Nhiễm gây sốt với vai nữ phản diện Lý A Hồng.

Phim Trung Quốc mới chiếu 18 phút đã tạo cú sốc rating: Nam chính 2026 có 2 siêu phẩm quá hot, phản diện xinh sang slay- Ảnh 7.

Ngoài ra, Lý Tiểu Nhiễm cũng bất ngờ gây sốt mạng xã hội với vai nữ phản diện Lý A Hồng. Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng phong thái chị đại cực kỳ slay. Điều khiến nhân vật trở nên cuốn hút không chỉ là tạo hình sắc sảo, mà còn nằm ở khí chất được hun đúc từ diễn xuất thực lực đã được công nhận suốt nhiều năm. Bắc Kinh Nhật Báo ngày 6/11 thậm chí nhận xét Lý A Hồng là một trong những nhân vật khó quên nhất ở những tập đầu tiên.

Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

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