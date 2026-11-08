Căn biệt thự nghìn tỷ của Ronaldo

Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã hoàn tất quá trình xây dựng dinh thự siêu sang trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh (khoảng hơn một nghìn tỷ đồng) tại quê nhà. Bất động sản này tọa lạc tại một khu nghỉ mát ven biển đắc địa, chỉ cách thủ đô Lisbon khoảng 48km, và được đánh giá là một trong những ngôi nhà quy mô, đắt đỏ bậc nhất Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại.

Dinh thự mất hơn 3 năm thi công để hoàn thiện cấu trúc gồm 8 phòng ngủ rộng lớn cùng chuỗi tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Một trong những điểm nhấn kiến trúc độc đáo nhất là hệ thống hồ bơi bằng kính khổng lồ với thiết kế lối đi dưới nước, cho phép người bên dưới quan sát toàn cảnh người đang bơi phía trên. Bên cạnh đó, công trình còn tích hợp cả hồ bơi vô cực ngoài trời lẫn bể bơi trong nhà.

Toàn cảnh biệt thự nghìn tỷ của Ronaldo (Ảnh: mirror)

Để phục vụ cuộc sống gia đình cũng như sở thích cá nhân của CR7, siêu biệt thự được trang bị hàng loạt tiện nghi đắt giá: hệ thống sưởi thông minh, phòng tập thể dục hiện đại, phòng xông hơi, phòng mát-xa, rạp chiếu phim riêng, khu vui chơi dành cho 5 người con và bãi biển tư nhân. Nội thất bên trong cũng phản ánh mức độ xa hoa vượt trội với đá cẩm thạch Ý, các chi tiết vòi nước làm bằng vàng nguyên khối và bức tranh tường xa xỉ mang thương hiệu Louis Vuitton được thiết kế riêng. Đặc biệt, khu gara ngầm của dinh thự được xây dựng với sức chứa đủ lớn cho bộ sưu tập siêu xe trị giá 12 triệu bảng Anh của tiền đạo này. Nhằm tăng cường tối đa tính an ninh và riêng tư, Ronaldo từng hỏi mua lại sân golf liền kề nhưng không được phía chủ sở hữu chấp thuận.

Căn biệt thự thời điểm hoàn thiện (Ảnh: mirror)

Bất động sản của Ronaldo

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng với 5 Quả bóng vàng, chức vô địch EURO và hơn 30 danh hiệu lớn nhỏ cấp câu lạc bộ, Cristiano Ronaldo còn sở hữu một đế chế bất động sản đồ sộ rải rác khắp các thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), siêu sao này nắm giữ căn penthouse sang trọng trị giá 6 triệu bảng Anh sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn thành phố, tích hợp 3 phòng suite rộng rãi, 2 hồ bơi trong nhà và ngoài trời, cùng phòng gym, phòng xông hơi và rạp chiếu phim riêng. Trở về quê hương Madeira - nơi xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Funchal và từng chơi bóng chân trần, CR7 đã biến một nhà kho bỏ hoang thành biệt thự triệu bảng đắt giá hướng thẳng ra Đại Tây Dương, trang bị 2 bể bơi và sân bóng đá riêng.

Sang đến Tây Ban Nha, anh làm chủ dinh thự tại khu nhà giàu La Finca (Madrid) do kiến trúc sư hàng đầu Joaquín Torres thiết kế. Bất động sản này rộng 36 phòng với 5 phòng suite rộng 70m2, phòng khách thiết kế ngoạn mục, sân vườn, hồ bơi lớn, phòng gym, phòng xông hơi và gara 6 chỗ đỗ xe. Trong quãng thời gian thi đấu tại Ý cho Juventus, anh chọn sống ở một biệt thự cao cấp tại Turin có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, trang bị bể bơi trong nhà, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, rạp chiếu phim cùng gara có thang máy riêng.

Vươn ra tầm quốc tế, tiền đạo Bồ Đào Nha còn chi 15 triệu bảng Anh cho căn hộ tầng 56 ở tòa tháp Trump Tower (New York, Mỹ) với góc nhìn toàn cảnh công viên Central Park. Hiện tại, khi thi đấu cho Al Nassr ở Saudi Arabia, anh cùng gia đình sinh sống trong biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên "Đảo Tỷ phú" biệt lập. Ngôi nhà có hệ thống an ninh tối tân, 6 phòng ngủ, lối đi thẳng ra bãi biển, bể bơi vô cực hướng biển, khu spa, chỗ ở riêng cho nhân viên và gara chứa đủ 7 chiếc xe sang.