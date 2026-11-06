Ronaldo chia tay đội tuyển, Bồ Đào Nha đối mặt một nguy cơ lớn

Cristiano Ronaldo vừa thông báo chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, khép lại hành trình kéo dài hơn 23 năm gắn bó với màu áo số 7. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một trong những sự nghiệp quốc tế nổi bật nhất lịch sử bóng đá mà còn đặt ra thách thức lớn về giá trị thương mại đối với bóng đá nước này.

Trong hơn hai thập kỷ thi đấu quốc tế, Ronaldo góp công giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League. Anh cũng giành 5 Quả bóng vàng, trở thành một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ở tuổi 41, đóng góp chuyên môn của Ronaldo cho đội tuyển đã hạn chế hơn. Bồ Đào Nha vẫn sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng để khỏa lấp khoảng trống nhân sự mà siêu sao này để lại. Tuy nhiên, việc thiếu vắng CR7 có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với hoạt động kinh doanh, quảng bá và khai thác hình ảnh đội tuyển.

Theo Daniel Sa, Giám đốc Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM) tại Porto, Ronaldo là cá nhân có giá trị lớn nhất từng gắn liền với thương hiệu bóng đá quốc gia. Sự hiện diện của anh không đơn thuần mang lại thành tích trên sân cỏ mà còn giúp hình ảnh Bồ Đào Nha tiếp cận đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu do IPAM thực hiện năm 2025 ước tính giá trị marketing tiềm năng của thương hiệu Cristiano Ronaldo đạt khoảng 850 triệu euro, tương đương 956 triệu USD. Con số này tăng 325% so với năm 2020.

Ronaldo đạt 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao và đạt điểm tuyệt đối ở nhóm tiêu chí doanh thu, mạng xã hội. Đáng chú ý, lượng người theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội đã vượt mốc 1 tỷ. Điều này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành một kênh truyền thông có sức lan tỏa rất lớn, vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Sự ra đi của Ronaldo vì thế khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải đối mặt với bài toán duy trì sức hút thương mại của đội tuyển. Theo Daniel Sa, giá trị mà CR7 mang lại không chỉ nằm ở khả năng thi đấu mà còn ở vai trò đưa thương hiệu quốc gia đến những thị trường mới.

Trong đó, hoạt động bán sản phẩm gắn với đội tuyển là một trong những lĩnh vực có thể chịu ảnh hưởng. Suốt nhiều năm, chiếc áo đấu số 7 của Ronaldo đã trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng, thu hút người hâm mộ ở nhiều quốc gia. Khi cầu thủ này không còn khoác áo đội tuyển, nhu cầu mua áo đấu và các sản phẩm mang hình ảnh Bồ Đào Nha có thể suy giảm.

Hoạt động bán vé cũng đứng trước những thay đổi nhất định. Tại thị trường trong nước, sức hút của đội tuyển được dự báo ít chịu tác động hơn. Tuy nhiên, ở các thị trường quốc tế, Ronaldo từng là nhân tố quan trọng giúp thu hút khán giả đến sân, thúc đẩy nhu cầu mua vé và gia tăng giá trị thương mại cho các trận đấu.

Đối với hoạt động tài trợ, tác động có thể không quá lớn trong ngắn hạn. Phần lớn doanh nghiệp ký hợp đồng với FPF dựa trên quyền thương mại của đội tuyển và uy tín của liên đoàn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh một cầu thủ. Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha vẫn có nhiều ngôi sao và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn.

Daniel Sa cho rằng, doanh thu của FPF sẽ chưa sụt giảm ngay lập tức sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, việc mất đi một nhân vật có sức ảnh hưởng thương mại đặc biệt chắc chắn tạo ra thách thức trong hoạt động quảng bá quốc tế.

Theo chuyên gia này, Bồ Đào Nha không nên tìm kiếm một cầu thủ khác để thay thế Ronaldo về mặt thương hiệu. Giá trị của CR7 được hình thành từ sự kết hợp giữa tài năng, danh hiệu, thời gian thi đấu đỉnh cao, cá tính và sức ảnh hưởng toàn cầu được xây dựng trong hơn hai thập kỷ. Đây là những yếu tố rất khó có thể tái tạo trong thời gian ngắn.

Vì vậy, đội tuyển nước này vẫn phải tìm cách duy trì sức hút thương mại khi không còn ngôi sao từng đưa hình ảnh quốc gia đến hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới.