Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trước bài toán phòng ngừa rủi ro giá, thị trường phái sinh cần hành lang pháp lý rõ ràng

Ngày 6/11/2026, tại TP.HCM, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Wynthor Commodities tổ chức hội thảo “Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam: Thực tiễn và triển vọng phát triển”. Chương trình tập trung thảo luận về cơ chế vận hành thị trường, những vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh và định hướng hoàn thiện hành lang pháp lý.

Trong bối cảnh giá nhiều loại hàng hóa trên thế giới liên tục biến động, đặc biệt là các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, rủi ro giá đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với doanh nghiệp. Với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến và xuất khẩu, biến động giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào, giá trị hợp đồng và biên lợi nhuận.

Các công cụ phái sinh hàng hóa, trong đó có hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn, được sử dụng nhằm phòng ngừa rủi ro trước những biến động bất lợi của thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công cụ này tại Việt Nam vẫn đặt ra nhiều thách thức, từ kiến thức chuyên môn, năng lực tài chính đến khả năng tổ chức hoạt động quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Từ rủi ro giá đến nhu cầu hoàn thiện thị trường

Tại hội thảo, TS Trần Văn Bình trình bày tham luận về cấu trúc và cơ chế vận hành thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam, vai trò của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và tầm nhìn phát triển giai đoạn 2027-2030.

TS Trần Văn Bình - Thành viên tổ tư vấn thành lập sàn giao dịch cà phê Robusta, Đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chia sẻ về cơ chế, tổ chức và vai trò của MXV.

Nội dung tham luận đề cập đến cơ chế tổ chức, giao dịch và vai trò kết nối của MXV giữa thị trường trong nước với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các công cụ quản trị rủi ro giá trên thị trường hàng hóa.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vista, phân tích những rủi ro giá trong hoạt động thu mua, kinh doanh và xuất khẩu cà phê.

Theo nội dung tham luận, việc chủ động xây dựng chiến lược quản trị rủi ro có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng nông sản, giúp hạn chế tác động từ biến động giá và ổn định hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH G20 Coffee Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và kiến nghị từ thực tiễn tiếp cận công cụ phái sinh. Các vấn đề được đề cập bao gồm yêu cầu về kiến thức chuyên môn, năng lực tài chính và cách thức tổ chức quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Những góc nhìn này cho thấy nhu cầu sử dụng công cụ phái sinh không chỉ xuất phát từ diễn biến thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận, hiểu biết và năng lực triển khai của từng doanh nghiệp.

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là tham luận của TS Phạm Đình Thưởng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, thành viên Tổ soạn thảo Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

TS Phạm Đình Thưởng - Thành viên Tổ soạn thảo Luật giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ công thương trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tham luận tập trung phân tích vai trò của thị trường hàng hóa phái sinh, khuôn khổ pháp lý hiện hành và những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu, xây dựng luật chuyên ngành.

Đáng chú ý, việc ban hành Nghị định số 302/2026/NĐ-CP đặt ra yêu cầu cập nhật và đánh giá những thay đổi trong cơ chế quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục thảo luận về việc xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, hướng tới một khuôn khổ pháp lý đồng bộ và minh bạch hơn.

Tại phiên tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Từ khung pháp lý đến thực tiễn sử dụng công cụ phái sinh”, các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tiếp tục trao đổi về những vướng mắc trong hoạt động giao dịch, khả năng ứng dụng công cụ phái sinh cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Một số vấn đề pháp lý được đặt ra gồm cơ chế giao kết và thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ ký quỹ, thanh toán bù trừ, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với việc bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán cùng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Bên cạnh trao đổi chuyên môn, chương trình còn hướng đến tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức.

Thông qua việc kết nối các góc nhìn kinh tế, tài chính và pháp lý, hội thảo góp phần nhận diện những yêu cầu đặt ra đối với thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần các công cụ quản trị rủi ro để tham gia sâu hơn vào chuỗi thương mại hàng hóa quốc tế.