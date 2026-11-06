Trung Quốc quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Xuất khẩu sang Nga tăng gấp 6 lần, sản lượng đứng đầu thế giới

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Xuất khẩu quýt và các giống lai quýt từ Trung Quốc sang Nga tăng mạnh trong tháng 9/2026, đạt 4,7 triệu USD, cao gấp 6,1 lần so với tháng trước. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong vòng 5 tháng, phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với trái cây họ cam quýt từ Trung Quốc tại thị trường Nga.

Theo dữ liệu hải quan được hãng tin RIA Novosti công bố, kim ngạch xuất khẩu quýt và các giống lai quýt từ Trung Quốc sang Nga trong tháng 9/2026 đạt 4,7 triệu USD, tăng khoảng 510% so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị xuất khẩu mặt hàng này cũng tăng 8%.

Đây là mức kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao nhất kể từ tháng 4/2026. Diễn biến này cho thấy hoạt động giao thương quýt giữa hai nước đang tăng tốc sau giai đoạn trước đó.

Không chỉ quýt, xuất khẩu một số loại trái cây họ cam quýt khác từ Trung Quốc sang Nga cũng ghi nhận mức tăng trong tháng 9. Cụ thể, khối lượng bưởi, bao gồm bưởi chùm và các loại bưởi khác, xuất khẩu sang Nga cao gấp 2,2 lần so với tháng 8. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu nhóm trái cây này vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu cam từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga lại suy giảm mạnh. Trong tháng 8/2026, kim ngạch nhập khẩu cam của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ 89.600 USD xuống chỉ còn 10 USD.

Trong cùng thời gian, Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng phần lớn lượng cam xuất khẩu sang Iraq, đồng thời gia tăng xuất khẩu sang Đức và Azerbaijan. Sự thay đổi này diễn ra sau khi quốc gia này đẩy mạnh cung ứng trái cây họ cam quýt cho thị trường Nga trong những tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, vào mùa xuân năm 2026, lượng cam Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sang Nga đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu quýt của nước này sang Nga cũng tăng 1,5 lần, đạt 10,8 triệu USD.

Như vậy, diễn biến thương mại trái cây họ cam quýt giữa Nga với hai nhà cung cấp Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có sự phân hóa rõ rệt trong năm 2026. Trong khi xuất khẩu quýt từ Trung Quốc tăng mạnh vào tháng 9, hoạt động cung ứng cam từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga lại gần như ngừng lại trong tháng 8, khi các nhà xuất khẩu nước này chuyển hướng sang những thị trường khác.

Trung Quốc hiện là một trong những trung tâm sản xuất trái cây họ cam quýt lớn nhất thế giới. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng quýt và các giống lai quýt của nước này trong niên vụ 2025/2026 đạt khoảng 27,1 triệu tấn, tăng 0,4% so với niên vụ trước. Sản lượng tăng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm như Quảng Tây và Vân Nam.

Tuy nhiên, nguồn cung gia tăng cũng tạo áp lực lên giá bán trong nước. Theo dữ liệu của Xinhua Index Research Institute, giá bán buôn quýt tại Trung Quốc trong tháng 9/2026 đạt bình quân 6,89 nhân dân tệ/kg, trong khi giá tại vùng sản xuất chỉ khoảng 1,42 nhân dân tệ/kg.

Đến đầu tháng 10, khi nhiều vùng trồng bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung, giá bán buôn bình quân trái cây họ cam quýt tiếp tục giảm 2,59% so với tháng trước, xuống còn 7,08 nhân dân tệ/kg. Một số giống quýt và cam chín sớm tại Giang Tây thậm chí ghi nhận giá bán lẻ giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.