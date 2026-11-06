Hai mẫu xe máy điện Yamaha mới sẽ sản xuất ở Việt Nam: Dáng khác biệt, đều kiểu thể thao, đi lùi được, chạy hơn 100km/sạc

Ảnh: Yamaha

Tại triển lãm mô tô EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Italy), Yamaha giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên NMAX E và XENTER E. Đây là những sản phẩm nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục phương tiện điện của hãng, hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày tại đô thị.

Điểm đáng chú ý là cả hai mẫu xe đều được Yamaha Motor Việt Nam đảm nhận sản xuất. Tuy nhiên, mỗi xe lại có hướng phát triển riêng về thiết kế và trải nghiệm vận hành.

NMAX E được định vị là mẫu xe tay ga thể thao đô thị cao cấp, dành cho thị trường toàn cầu. Xe kết hợp công nghệ truyền động điện với những đặc trưng của dòng NMAX chạy xăng, bao gồm khả năng vận hành, thiết kế cao cấp và sự tiện dụng.

Trong khi đó, XENTER E có kiểu dáng khác biệt với bánh trước và sau đều sử dụng kích thước 16 inch. Đây là cấu hình thường thấy trên những mẫu xe tay ga bánh lớn, hướng đến sự ổn định và thoải mái khi di chuyển. Yamaha cho biết thiết kế này giúp xe vận hành dễ dàng hơn trên những mặt đường không bằng phẳng.

Ảnh: Yamaha

Yamaha NMAX E có gì?

NMAX E sử dụng cụm truyền động điện eAxle mới do Yamaha phát triển, có thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

Xe được trang bị pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động 104 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC.

3,5 kWh Pin lithium-ion cố định 104 km Phạm vi hoạt động (WMTC)

Bộ sạc tích hợp trên xe được thiết kế để tương thích với cả nguồn điện tại nhà và các trạm sạc công cộng dành cho ô tô. Tuy nhiên, Yamaha chưa công bố cụ thể thời gian sạc trong thông cáo giới thiệu sản phẩm.

Về kết cấu, NMAX E sử dụng bộ khung backbone mới, kết hợp thiết kế nhẹ với độ cứng cao. Pin và mô-tơ điện được bố trí gần khu vực trung tâm nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng và hạ thấp trọng tâm.

Ảnh: Yamaha

Các trang bị đáng chú ý trên NMAX E gồm ba chế độ vận hành S/T/E, màn hình TFT 5 inch với giao diện riêng cho xe điện và khả năng kết nối ứng dụng Yamaha Motor On. Ứng dụng này hỗ trợ dẫn đường từng chặng, đồng thời cung cấp thông tin về vị trí xe, quãng đường đã di chuyển và dung lượng pin còn lại.

Một trang bị đáng chú ý khác là chức năng lùi, hỗ trợ người lái xoay trở trong những vị trí đỗ chật hẹp hoặc khu vực có độ dốc. Xe cũng có cốp dưới yên chứa được một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước, cùng sàn để chân rộng nhằm tăng tính tiện dụng.

Yamaha XENTER E có gì?

Nếu NMAX E mang phong cách xe tay ga thể thao quen thuộc, XENTER E lại có thiết kế thiên về sự ổn định và thoải mái. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bộ bánh xe 16 inch ở cả phía trước và phía sau, lớn hơn cấu hình thường thấy trên nhiều mẫu xe tay ga phổ thông.

Ảnh: Yamaha

Yamaha phát triển riêng bộ khung underbone cho XENTER E, hướng đến việc tăng độ bền và độ cứng vững nhưng vẫn kiểm soát trọng lượng. Pin và mô-tơ điện được bố trí tại những vị trí phù hợp trên thân xe nhằm tối ưu khả năng phân bổ trọng lượng.

Tương tự NMAX E, XENTER E sử dụng cụm truyền động điện eAxle nhỏ gọn do Yamaha phát triển và pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5 kWh. Tuy nhiên, nhờ cách thiết lập riêng, mẫu xe có phạm vi hoạt động công bố đạt 108 km theo tiêu chuẩn WMTC, nhỉnh hơn 4 km so với NMAX E.

3,5 kWh Pin lithium-ion cố định 108 km Phạm vi hoạt động (WMTC) +4 km Nhỉnh hơn NMAX E

Ảnh: Yamaha

Các trang bị trên XENTER E cũng khá tương đồng với mẫu xe còn lại, bao gồm ba chế độ vận hành S/T/E, màn hình TFT 5 inch và kết nối ứng dụng Yamaha Motor On. Người dùng có thể theo dõi vị trí xe, quãng đường di chuyển, dung lượng pin cũng như sử dụng tính năng dẫn đường từng chặng.

Ảnh: Yamaha

Đặc biệt, XENTER E cũng có chức năng lùi, hỗ trợ người lái xoay trở trong không gian đỗ xe hẹp hoặc trên những đoạn đường dốc. Cốp dưới yên có khả năng chứa một mũ bảo hiểm full-face tùy kích thước, kết hợp sàn để chân rộng để tăng tính thực dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.