Epson trình diễn robot công nghiệp có khả năng 'cảm nhận' lực như con người ở triển lãm tự động hóa tại Bắc Ninh

Gian hàng của Epson tại VIAF Bắc Ninh 2026.

Từ gắp đặt, phân loại sản phẩm đến lắp ráp những linh kiện có kích thước nhỏ, robot công nghiệp ngày càng đảm nhiệm nhiều công đoạn trong nhà máy. Tuy nhiên, với những thao tác đòi hỏi sự tinh tế, việc di chuyển chính xác đến một tọa độ định sẵn đôi khi chưa đủ. Robot còn cần nhận biết lực tác động lên vật thể để điều chỉnh chuyển động phù hợp.

Đây cũng là một trong những công nghệ được Epson giới thiệu tại triển lãm tự động hóa VIAF Bắc Ninh 2026, diễn ra từ ngày 4-6/11. Tại sự kiện, hãng trình diễn giải pháp cảm biến lực (Force Sensor) tích hợp trên cánh tay robot, cho phép thiết bị nhận biết lực tiếp xúc trong quá trình thao tác.

Khác với những chuyển động được lập trình đơn thuần theo vị trí, công nghệ cảm biến lực giúp robot nhận biết mức độ tác động khi tiếp xúc với vật thể. Nhờ đó, thiết bị có thể điều chỉnh lực phù hợp trong các công đoạn như lắp ráp linh kiện, đưa đầu nối vào khe cắm, siết vít hoặc xử lý những sản phẩm dễ bị biến dạng khi chịu tác động quá lớn.

Công nghệ này mở rộng khả năng ứng dụng của robot trong những công đoạn vốn đòi hỏi sự khéo léo và cảm nhận lực của con người. Đặc biệt, với các ngành điện tử, ô tô và sản xuất thiết bị chính xác, việc kiểm soát lực trong quá trình lắp ráp có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế hư hỏng sản phẩm và nâng cao tính đồng nhất trong sản xuất.

Loạt robot hướng đến ngành điện tử, ô tô, dược phẩm, F&B

Bên cạnh công nghệ cảm biến lực, Epson cũng mang đến VIAF Bắc Ninh 2026 danh mục robot công nghiệp gồm nhiều dòng sản phẩm phục vụ các nhu cầu tự động hóa khác nhau.

Ở nhóm robot SCARA, hãng giới thiệu các mẫu LS4, LA3, LA6 và LS50. Đây là dòng robot thường được sử dụng trong những công đoạn cần chuyển động nhanh, lặp lại với độ chính xác cao như gắp đặt, phân loại, vận chuyển và đóng gói sản phẩm.

Mẫu robot 6 trục C4 với công nghệ cảm biến lực độc quyền của Epson.

Mẫu LS4 với ưu điểm dễ thiết lập và vận hành trong nhiều ứng dụng.

Trong đó, LS4 được giới thiệu với công nghệ Gyroplus độc quyền của Epson nhằm giảm rung, giúp duy trì độ chính xác khi robot hoạt động ở tốc độ cao. Thiết kế nhỏ gọn cũng cho phép thiết bị được tích hợp vào nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau. Với LS50, khả năng tải trọng lớn là điểm đáng chú ý, hướng đến các ứng dụng cần vận chuyển vật liệu hoặc linh kiện có khối lượng cao hơn.

Hai mẫu LA3 và LA6 tập trung vào khả năng tối ưu không gian lắp đặt, đồng thời đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau về tải trọng. Theo Epson, thiết kế nhỏ gọn giúp các mẫu robot này dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất, đặc biệt tại những nhà máy có diện tích bố trí thiết bị hạn chế.

Ở nhóm robot 6 trục, Epson giới thiệu CX7 và C4. So với robot SCARA, robot 6 trục có khả năng chuyển động linh hoạt hơn, tiếp cận vật thể từ nhiều hướng và thực hiện các thao tác phức tạp trong không gian ba chiều. CX7 được giới thiệu với thế mạnh về tốc độ và khả năng xử lý tải trọng lớn, trong khi C4 hướng đến các công đoạn lắp ráp, đưa linh kiện vào vị trí và xử lý vật liệu đòi hỏi độ chính xác cao.

Ngoài phần cứng, Epson cũng giới thiệu phiên bản phần mềm RC+ được cải tiến với giao diện trực quan, thân thiện hơn với người sử dụng. Phần mềm đóng vai trò hỗ trợ lập trình, thiết lập và vận hành robot, qua đó giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình triển khai các giải pháp tự động hóa.

Việc đơn giản hóa thao tác lập trình và quản lý robot cũng là một yếu tố đáng chú ý đối với các doanh nghiệp sản xuất. Bởi bên cạnh chi phí đầu tư thiết bị, khả năng tích hợp vào dây chuyền hiện hữu, thời gian thiết lập và yêu cầu về nhân lực vận hành đều ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư tự động hóa.

Việt Nam là thị trường Đông Nam Á có doanh số robot tăng trưởng mạnh nhất

Theo ông Ken Nyi Lau - Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á - Việt Nam hiện là thị trường robot có doanh số tăng trưởng mạnh nhất của Epson trong khu vực Đông Nam Á với doanh số năm sau gần như gấp đôi so với năm trước trong 4-5 năm trở lại đây..

"Việt Nam, cũng như một số quốc gia trong khu vực đang hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang. Đây cũng là nhóm đối tượng khách hàng chính là Epson nhắm đến ở giai đoạn này", ông Len Nyi Lau cho hay. Cũng theo ông này, hơn 80% doanh thu từ robot của hãng tại Việt Nam đến từ làn sóng dịch chuyển này.

Cũng theo vị quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á của Epson, phần lớn doanh số của hãng tại Việt Nam hiện tập trung vào nhóm doanh nghiệp lắp ráp linh kiện điện tử, một phần nhỏ là ô tô. Mục tiêu của hãng là mở rộng hơn tệp khách hàng, nhắm vào nhóm doanh nghiệp trong các lĩnh vực như dược phẩm, chăm sóc sức khỏe hay F&B. Đây cũng là lý do hãng mang đến VIAF Bắc Ninh 2026 các mẫu robot như LS4, LS50, LA3 hay mẫu CX7.

Bên trong văn phòng mới của Epson tại Hà Nội.

Chia sẻ về khả năng cạnh tranh với các mẫu robot đến từ Trung Quốc, ông Ken Nyi Lau cho hay robot của Epson sẽ không đối đầu về giá, mà tận dụng lợi thế về độ bền bỉ, tin cậy của sản phẩm cũng như đội ngũ hỗ trợ khách hàng được đánh giá rất cao của mình từ trước đến nay.

Mới đây, Epson cũng đã khai trương văn phòng và trung tâm giải pháp mới tại Hà Nội. Đây được xem là nơi để đội ngũ Epson cùng khách hàng thử nghiệm và kiểm chứng các ý tưởng về giải pháp trước khi triển khai thực tế, giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực quan hơn về khả năng ứng dụng cũng như đưa ra quyết định nhanh hơn.



