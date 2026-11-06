Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một loại cá của Việt Nam được châu Âu liên tục săn lùng: Protein cao hơn cả cá hồi, vừa thu về hơn 4 triệu USD

| | Thị trường

Trong đó Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn nhất tại châu Âu.

Một loại cá của Việt Nam được châu Âu liên tục săn lùng: Protein cao hơn cả cá hồi, vừa thu về hơn 4 triệu USD- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang EU đạt hơn 4 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Khối thị trường EU chiếm 4% tổng kim ngạch, đứng sau các thị trường lớn như Brazil, Mỹ, Ả Rập Xê Út và khối CPTPP.

Diễn biến giữa các thị trường thành viên có sự khác biệt. Bỉ là thị trường lớn nhất trong khối, với kim ngạch 9 tháng đạt hơn 2 triệu USD, tăng 39% và chiếm hơn một nửa xuất khẩu sang EU. Riêng quý III, xuất khẩu sang Bỉ tăng hơn 200%; tháng 9 tăng gần 24% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu sang Đức 9 tháng đạt 560 nghìn USD, giảm 29%, với cả ba quý đều thấp hơn cùng kỳ. Tại Hà Lan, kim ngạch quý I tăng 237%, quý III giảm 71%, lũy kế 9 tháng giảm 7%. Trong tháng 9, kim ngạch sang các nước EU còn lại ở mức thấp. Như vậy, xuất khẩu cá rô phi sang EU hiện tập trung chủ yếu vào thị trường Bỉ.

Về cơ cấu sản phẩm, nhóm HS 03 (không gồm phi lê đông lạnh), chủ yếu là cá rô phi nguyên con đông lạnh, chiếm 76% giá trị xuất khẩu sang EU. Phi lê đông lạnh thuộc nhóm HS 0304 chiếm gần 24%, sản phẩm GTGT thuộc nhóm HS 16 chiếm tỷ trọng không đáng kể. Cá nguyên con đông lạnh hiện là mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường này.

Thị trường cá rô phi EU chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu. Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm phần lớn giá trị nhập khẩu ở cả mặt hàng nguyên con và phi lê. Ở mặt hàng cá nguyên con đông lạnh, Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai, giá bình quân cao hơn cá rô phi Trung Quốc. Trung Quốc đang mở rộng xuất khẩu sang EU, Trung Đông và châu Phi, đồng thời phát triển giống cá cỡ lớn phục vụ sản phẩm phi lê dày cho phân khúc cao cấp.

Indonesia định vị cá rô phi tại châu Âu là sản phẩm thay thế cá tuyết với giá hợp lý, phục vụ kênh siêu thị và nhà hàng, và chưa ghi nhận lô hàng bị từ chối nhập khẩu. Giá phi lê Indonesia vào EU cao hơn đáng kể so với cá rô phi Việt Nam. Phi lê cá rô phi Việt Nam hiện có mức giá nhỉnh hơn hàng Trung Quốc.

Theo đánh giá của VASEP, ngành cá rô phi Việt Nam có thể kế thừa nền tảng từ ngành cá tra, bao gồm các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU và chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh, để phát triển thêm sản phẩm phi lê và sản phẩm GTGT. Bên cạnh Bỉ, việc mở rộng sang các thị trường khác trong khối, cùng với duy trì chất lượng ổn định và truy xuất nguồn gốc, là những yếu tố hỗ trợ xuất khẩu cá rô phi sang EU trong thời gian tới.

Huy động máy khoan hầm nặng 1.000 tấn, dài 120 mét để xây metro dài bằng 1/2 tuyến Cát Linh – Hà Đông: Vốn đầu tư 230 triệu USD, dự kiến đón 150.000 lượt khách/ngày

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt Trung Quốc, Ấn Độ - Việt Nam thành công thuyết phục đại bàng Hàn Quốc đặt nhà máy đầu tiên, rộng bằng 45 sân bóng đá, vốn 1 tỷ USD

Vượt Trung Quốc, Ấn Độ - Việt Nam thành công thuyết phục đại bàng Hàn Quốc đặt nhà máy đầu tiên, rộng bằng 45 sân bóng đá, vốn 1 tỷ USD Nổi bật

Việt Nam có một đại gia sang Campuchia tạo vị thế khủng ngành sữa: Rót hơn 1.300 tỷ đồng xây nhà máy rộng 30.000 m2, thu gần 2.700 tỷ đồng/năm

Việt Nam có một đại gia sang Campuchia tạo vị thế khủng ngành sữa: Rót hơn 1.300 tỷ đồng xây nhà máy rộng 30.000 m2, thu gần 2.700 tỷ đồng/năm Nổi bật

Hai mẫu xe máy điện Yamaha mới sẽ sản xuất ở Việt Nam: Dáng khác biệt, đều kiểu thể thao, đi lùi được, chạy hơn 100km/sạc

Hai mẫu xe máy điện Yamaha mới sẽ sản xuất ở Việt Nam: Dáng khác biệt, đều kiểu thể thao, đi lùi được, chạy hơn 100km/sạc

12:01 , 06/11/2026
Giá xăng dầu Việt Nam thế nào so với các nước trong khu vực?

Giá xăng dầu Việt Nam thế nào so với các nước trong khu vực?

11:13 , 06/11/2026
Huy động 25.000 người xây dựng siêu công trình thủy điện lớn bậc nhất thế giới: vốn đầu tư 128.000 tỷ đồng, có sức chứa gấp 8 lần thủy điện Hòa Bình

Huy động 25.000 người xây dựng siêu công trình thủy điện lớn bậc nhất thế giới: vốn đầu tư 128.000 tỷ đồng, có sức chứa gấp 8 lần thủy điện Hòa Bình

11:11 , 06/11/2026
Epson trình diễn robot công nghiệp có khả năng 'cảm nhận' lực như con người ở triển lãm tự động hóa tại Bắc Ninh

Epson trình diễn robot công nghiệp có khả năng 'cảm nhận' lực như con người ở triển lãm tự động hóa tại Bắc Ninh

10:55 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên