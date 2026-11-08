Lý do giúp ĐT Việt Nam có thể lập cột mốc lịch sử ở VCK World Cup

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Bởi vậy, việc đội trưởng Đăng Khoa công khai mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể đã thu hút sự chú ý. Đó là tuyên bố thể hiện khát vọng của một tập thể trẻ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thực hiện mục tiêu này. Nếu hiện thực hoá được tham vọng, U17 Việt Nam cũng lập cột mốc lịch sử, tiến vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tiên dự World Cup.

Tham vọng lớn nhưng không phải không có cơ sở

Tại Qatar, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ có những thế mạnh riêng, trong đó Bỉ đại diện cho nền bóng đá châu Âu, Mali sở hữu nền tảng thể chất đáng chú ý, còn New Zealand có ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp.

Nhìn vào tương quan lực lượng, U17 Việt Nam chắc chắn không được đánh giá cao hơn các đối thủ. Đặc biệt, sự khác biệt về thể chất có thể trở thành trở ngại lớn khi các học trò của HLV Cristiano Roland phải đối diện với những cầu thủ có thể hình và sức mạnh vượt trội.

Dù vậy, mục tiêu vượt qua vòng bảng của U17 Việt Nam không phải điều quá xa vời. Một trong những yếu tố đáng chú ý nằm ở thể thức thi đấu của World Cup năm nay.

U17 Việt Nam đang đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng tại World Cup 2026.

Với 48 đội tham dự, giải đấu được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Như vậy, cơ hội đi tiếp không chỉ dành cho những đội bóng có khả năng cạnh tranh hai vị trí đầu bảng.

Đây là yếu tố có thể giúp U17 Việt Nam nuôi hy vọng. Ngay cả khi không thể đánh bại những đối thủ mạnh hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có cơ hội cạnh tranh bằng việc tích lũy điểm số, cải thiện hiệu số bàn thắng bại và hướng tới vị trí thứ ba có thành tích tốt.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa nhiệm vụ sẽ trở nên dễ dàng. U17 Việt Nam cần thể hiện được sự ổn định trong cả ba trận đấu, thay vì chỉ trông chờ vào một kết quả bất ngờ.

Đáng chú ý, đội trưởng Đăng Khoa và các đồng đội không thiếu sự tự tin. Trong quá trình chuẩn bị, toàn đội đã trải qua những chuyến tập huấn và thi đấu cọ xát tại Hàn Quốc, UAE. Theo chia sẻ của Đăng Khoa, các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu đối thủ, đồng thời duy trì quyết tâm rất lớn trước lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland cũng không phản đối tham vọng của học trò. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng U17 Việt Nam có khả năng vượt qua vòng bảng nếu nỗ lực hết mình, đồng thời yêu cầu các cầu thủ tập trung vào từng trận đấu, coi mỗi cuộc đối đầu đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Đừng để tham vọng trở thành áp lực

Điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam lúc này là biến sự tự tin thành hành động trên sân cỏ. Bởi World Cup không giống những giải đấu mà các cầu thủ từng tham dự. Tốc độ xử lý, cường độ tranh chấp và khả năng đưa ra quyết định của đối thủ đều có thể ở một đẳng cấp khác.

HLV Cristiano Roland hiểu rõ điều đó. Ông xác định các học trò cần sử dụng tốc độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng để bù đắp những hạn chế về thể hình. U17 Việt Nam phải xử lý bóng nhanh hơn, di chuyển thông minh hơn và hạn chế những tình huống tranh chấp bất lợi, đồng thời cần chắt chiu những cơ hội ghi bàn.

Nếu không bị áp lực tâm lý, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở World Cup.

Lịch thi đấu cũng đặt ra những thử thách đáng kể. U17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Trong đó, trận ra quân với Bỉ có thể mang ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý của toàn đội trước hai cuộc đối đầu tiếp theo.

Dẫu vậy, việc đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng không nên trở thành gánh nặng đối với các cầu thủ trẻ. Nếu quá chú trọng vào kết quả, U17 Việt Nam có thể đánh mất sự tự tin và lối chơi đã được xây dựng trong suốt quá trình chuẩn bị.

World Cup là sân khấu để các cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng cũng là cơ hội để họ nhận ra những giới hạn cần vượt qua. U17 Việt Nam có quyền mơ về vòng knock-out. Tham vọng ấy không quá lớn nếu được đặt trên tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc.

Tuy nhiên, thay vì nghĩ quá xa, thầy trò HLV Cristiano Roland cần chứng minh rằng họ đủ sức cạnh tranh ở từng trận đấu. Khi đó, giấc mơ vượt qua vòng bảng mới có cơ hội trở thành hiện thực.



