Người đàn ông câu được con cá dài 80 cm, "trị giá" 18 tỷ đồng

Matthew Maurice (26 tuổi) đến từ Darwin, Australia đã giành giải thưởng trong cuộc thi Million Dollar Fish của Lãnh thổ Bắc Australia. Anh trở thành chủ nhân giải thưởng cao nhất cuộc thi sau khi câu được con cá chẽm dài hơn 80cm, có gắn thẻ thưởng trị giá 1 triệu AUD (khoảng 18 tỷ đồng).

Theo Times of India, Matthew bắt được con cá trong chuyến đi câu cùng em trai tại khu vực Corroboree Billabong vào ngày 29/10.

Nhân dịp em trai từ nước ngoài về thăm nhà, hai anh em đã cùng nhau đi câu cá. Cả hai chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên nhau, không quan trọng chuyện có câu được cá hay không. Matthew đã sử dụng mồi câu giả dạng cá nhỏ và nhanh chóng thu hút được một con cá chẽm.

Chỉ vài giây sau khi mắc câu, con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, để lộ chiếc thẻ màu đỏ nổi bật trên thân. Matthew lập tức nhận ra đây có thể là một trong những con cá được thả để trao thưởng trong cuộc thi.

"Tôi nhìn thấy con cá nhảy lên chỉ sau 10 giây và phát hiện chiếc thẻ màu đỏ đang treo trên thân nó", Matthew kể lại.

Ảnh: Million Dollar Fish

Anh cho biết khoảng 2 phút sau đó là quãng thời gian căng thẳng nhất cuộc đời. Khi cố gắng đưa con cá lên thuyền, chân anh run lên vì hồi hộp. Những người trên chiếc nhà thuyền gần đó cũng nhận ra tình huống đặc biệt và reo hò cổ vũ hai anh em.

Sau khi kéo con cá lên, Maurice xác nhận chiếc thẻ đỏ chính là dấu hiệu cho thấy con cá thuộc chương trình trao thưởng 1 triệu AUD của cuộc thi Million Dollar Fish.

Matthew cho biết anh vẫn chưa thể tin mình thực sự giành được khoản tiền khổng lồ.

"Thật khó tin. Tôi có cảm giác như đang nằm mơ. Tôi chỉ vui vì câu được cá. Không thể tin mình vừa câu được con cá trị giá cả triệu đôla. Cá chẽm nào cũng đáng quý, đặc biệt là con cá trị giá 1 triệu AUD", anh chia sẻ.

Nguồn: Instargram Million Dollar Fish

Chiến thắng này đưa Matthew trở thành người thứ hai trong lịch sử 12 năm của cuộc thi Million Dollar Fish giành được giải thưởng cao nhất. Người đầu tiên là Keegan Payne, một thiếu niên đến từ thị trấn Katherine, cũng thuộc lãnh thổ Bắc Australia. Anh từng bắt được con cá chẽm trị giá 1 triệu AUD vào tháng 4/2024.

Điều đầu tiên Matthew làm sau khi biết mình trúng thưởng là gọi điện báo tin cho mẹ. "Con đã trở thành triệu phú rồi, mẹ ơi!", anh vui mừng thông báo.

Cha anh cũng không tin nổi khi nghe con trai báo tin. Matthew phải khẳng định mình hoàn toàn nghiêm túc. Người cha sau đó bày tỏ niềm tự hào và cho rằng con trai đã có thể yên tâm về vấn đề tài chính trong tương lai.

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, Matthew cho biết anh muốn đưa ra những quyết định thận trọng, thay vì tiêu xài ngay lập tức. Anh dự định mua nhà, thanh toán các khoản nợ và dành một phần tiền để tự thưởng cho bản thân.

Thậm chí, chàng trai còn hài hước nói rằng có lẽ nên nhờ người khác quản lý khoản tiền này vì bản thân không chắc mình có nên trực tiếp giữ nó hay không.

Million Dollar Fish là cuộc thi được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch và những người yêu thích câu cá đến lãnh thổ Bắc Australia, đặc biệt trong mùa thấp điểm du lịch.

Ở mùa thứ 12, ban tổ chức thả một con cá chẽm mang thẻ thưởng trị giá 1 triệu AUD cùng 100 con cá khác, mỗi con có giá trị 10.000 AUD.

Chiến thắng của Matthew không chỉ mang lại khoản tiền thưởng lớn mà còn kích hoạt khoản quyên góp thêm 10.000 AUD cho tổ chức Surf Life Saving NT, đối tác từ thiện của cuộc thi.

Theo thông tin từ ban tổ chức, kể từ khi ra mắt, chương trình đã trao tổng cộng hơn 2,47 triệu AUD tiền thưởng và quyên góp hơn 133.000 AUD cho các tổ chức từ thiện.

Dù con cá trị giá 1 triệu AUD của mùa giải năm nay đã được tìm thấy, cuộc thi vẫn tiếp tục đến ngày 31/3/2027. Hiện còn 96 con cá chẽm gắn thẻ đỏ, mỗi con trị giá 10.000 AUD, đang chờ các cần thủ may mắn tìm được.