Standard Chartered Marathon di sản Hà Nội 2026 sẵn sàng cho ngày đua chính thức

Race Expo mở cửa từ 10 giờ ngày 6/11, quy tụ các thương hiệu trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe. Tiếp nối chuỗi hoạt động, Giải chạy trẻ em Kid Dash cự ly 2,1 km sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 7/11 tại Công viên Thống Nhất. Ngày đua chính thức diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 8/11, với bốn cự ly dành cho người lớn gồm Marathon 42,195 km, Bán Marathon 21,0975 km, 10 km và 5 km.

Ban Tổ chức DHA Việt Nam tiếp tục nâng cao công tác tổ chức và vận hành, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời đặt an toàn và trải nghiệm của vận động viên làm trọng tâm. PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi bước chạy tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ là sự bứt phá giới hạn cá nhân, mà còn là nhịp đập kết nối cộng đồng. Năm 2026, chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức theo các chuẩn mực quốc tế. Sự an toàn, an tâm và niềm vui trọn vẹn của VĐV chính là thước đo thành công lớn nhất của Ban Tổ chức."

Gian hàng thiện nguyện "Trao giày cũ, nhận niềm vui" của Standard Chartered tiếp nhận giày đã qua sử dụng từ cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba Standard Chartered đồng hành cùng giải với vai trò Nhà tài trợ Chính. Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và tạo thêm cơ hội kết nối trong cộng đồng. Mỗi người có thể tham gia theo cách riêng, từ chinh phục đường chạy, cổ vũ, tình nguyện đến các hoạt động cộng đồng bên lề. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải, góp phần tạo nên một sự kiện thể thao quốc tế gắn kết, tiếp nối cam kết lâu dài với Việt Nam và trách nhiệm xã hội trong hơn 122 năm qua".

Các vận động viên chạy qua khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội.

Là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham gia các giải marathon danh giá như Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney. Trên cung đường đua, các VĐV sẽ đi qua nhiều địa danh và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu phố cổ, mang đến hành trình kết hợp giữa trải nghiệm thể thao và khám phá vẻ đẹp của Thủ đô.

Vận động viên quốc tế nhận BIB và racekit tại khu vực Race Expo.

Những điểm nổi bật của mùa giải 2026

5 cự ly dành cho nhiều độ tuổi và khả năng vận động khác nhau, góp phần khuyến khích thói quen rèn luyện thể chất và lối sống năng động trong cộng đồng. Giải chạy cũng hưởng ứng lời kêu gọi "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", trong đó chạy bộ là một hình thức vận động dễ tiếp cận.

Lần đầu tiên ra mắt Cúp Doanh nghiệp (Enterprise Cup), tạo sân chơi dành cho các doanh nghiệp, khuyến khích văn hóa rèn luyện sức khỏe và tăng cường kết nối giữa các thành viên. Đội vô địch sẽ có cơ hội tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run tại Thượng Hải, mở ra cơ hội trải nghiệm và giao lưu cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hệ thống các giải chạy Standard Chartered.

Trang phục của mùa giải 2026 sử dụng chất liệu polyester tái chế, góp phần giảm việc sử dụng nguyên liệu nhựa nguyên sinh và khuyến khích những lựa chọn có trách nhiệm hơn với môi trường.

Mùa giải tiếp tục lan tỏa thông điệp "Giải chạy không thuốc lá", phối hợp cùng Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), hướng tới nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường thể thao không khói thuốc lá.

Chương trình "Trao giày cũ - Nhận niềm vui" tiếp tục được triển khai, kêu gọi cộng đồng trao tặng những đôi giày đã qua sử dụng. Những đôi giày phù hợp sẽ được làm sạch và trao tới trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

The Leaders Run dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, toàn bộ số tiền bán BIB từ hạng mục này sẽ được dành cho các hoạt động từ thiện, qua đó lan tỏa thêm tinh thần sẻ chia và tạo ra những giá trị tích cực.

Giải quy tụ các vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có Hoàng Nguyên Thanh, Doãn Oanh, Đặng Anh Quyết cùng các vận động viên quốc tế đến từ Anta Việt Nam, góp phần tăng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn trên đường chạy.

Vận động viên chạy qua Ô Quan Chưởng trên cung đường đua trong đêm. Để bảo đảm an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên, Ban Tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm:

Điều chỉnh giờ xuất phát, phân luồng giao thông và tăng cường truyền thông: Khung giờ xuất phát của các cự ly được điều chỉnh sớm, trong đó cự ly 42 km xuất phát lúc 1:15 sáng, theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm tối ưu phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho vận động viên và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô. Khung giờ mới đồng thời mang đến cho các vận động viên trải nghiệm đặc biệt khi chạy qua những cung đường và địa danh đặc trưng của Hà Nội vào sáng sớm.

Tăng cường hệ thống y tế và ứng phó khẩn cấp: Đặt sức khỏe và an toàn của vận động viên lên hàng đầu, DHA Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai triển khai kế hoạch y tế dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện. Lực lượng y tế gồm 80 bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa cấp cứu, 21 trạm y tế cố định và lưu động, cùng 6 xe cứu thương chuyên dụng. Bên cạnh đó, 10 giường bệnh dự phòng được bố trí tại các đơn vị chuyên môn gồm Cấp cứu A9, Tim mạch, Đột quỵ, Hồi sức tích cực và Chống độc, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế trong suốt thời gian diễn ra giải.

Vận hành theo hướng giảm tác động đến môi trường: Ban Tổ chức phối hợp cùng URENCO triển khai thu gom rác thải liên tục dọc đường chạy, bố trí gần 100 cabin vệ sinh di động, đồng thời khuyến khích vận động viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng và các phương tiện di chuyển xanh. Trang phục của giải sử dụng chất liệu polyester tái chế, góp phần giảm việc sử dụng nguyên liệu nguyên sinh và khuyến khích những lựa chọn có trách nhiệm hơn với môi trường.

Cung đường đua đi qua nhiều địa danh di sản đặc trưng của Thủ đô. Standard Chartered Marathon di sản Hà Nội 2026