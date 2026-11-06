Công an rà soát, xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 7.000.000 đồng đến 344.000.000 đồng của người dân

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 19/10/2026, anh Lê Thế Anh (SN 1985, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) trong quá trình đến xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị làm việc đã chuyển nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Thế Anh đến trụ sở Công an xã Hoàn Lão trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành xác minh và triển khai các biện pháp cần thiết. Nhờ đó, anh Thế Anh đã nhận lại đầy đủ 70 triệu đồng.

Đến ngày 28/10, một trường hợp khác xảy ra tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai. Anh Phạm Lê Tuấn Anh bất ngờ nhận được 344 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Không rõ nguồn gốc khoản tiền, đồng thời lo ngại có thể trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, anh đã chủ động đến Công an phường Hố Nai trình báo và đề nghị hướng dẫn xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hố Nai tiến hành xác minh. Đến ngày 29/10/2026, dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, anh Tuấn Anh đã hoàn tất việc hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm. Việc trao trả được thực hiện an toàn, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 29/10, chị Trần Ánh Hồng (SN 1995, trú tại thôn Gò Măng, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) thực hiện giao dịch chuyển 7 triệu đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đến một tài khoản cùng ngân hàng. Tuy nhiên, do sơ suất nhập sai số tài khoản thụ hưởng, chị Hồng đã chuyển tiền đến tài khoản của người khác.

Phát hiện sự việc, chị liên hệ cơ quan công an để nhờ hỗ trợ. Công an xã Chí Đám hướng dẫn chị thông báo giao dịch chuyển nhầm với ngân hàng, đồng thời xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, người đứng tên tài khoản là anh Tống Văn Thủ (SN 1983, trú tại bản Nậm Củn, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Công an xã Chí Đám đề nghị Công an xã Mường Tè phối hợp liên hệ với người nhận tiền. Sau khi được thông tin về giao dịch, anh Thủ tự nguyện chuyển trả toàn bộ 7 triệu đồng cho chị Hồng.

Sang ngày 2/11, Công an xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Văn Cường (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Đông Quan) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 12 triệu đồng từ một người không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền chuyển nhầm, anh Cường chủ động đến cơ quan công an trình báo để được hỗ trợ xác minh. Qua rà soát giao dịch, lực lượng chức năng xác định người chuyển tiền là anh Đỗ Văn Duyên (SN 1985, trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Công an xã Đông Quan đã chủ động liên hệ với anh Duyên, phối hợp với hai bên đối chiếu thông tin và làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Sau khi xác định đây là giao dịch chuyển nhầm, lực lượng chức năng hướng dẫn hai bên thực hiện hoàn trả 12 triệu đồng dưới sự chứng kiến của cán bộ công an. Anh Duyên sau đó đã nhận lại đầy đủ số tiền và viết thư cảm ơn lực lượng chức năng cùng người nhận tiền.

Cũng trong ngày 2/11, vào khoảng 8h, Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo của anh Huỳnh Ngọc Thúy (SN 1982, trú tại khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 30 triệu đồng.

Anh Thúy cho biết không rõ nguyên nhân nhận được khoản tiền trên nên chủ động trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Công an phường An Tịnh phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để xác minh giao dịch, tìm chủ tài khoản chuyển tiền. Đến 15h40 cùng ngày, dưới sự chứng kiến của công an, anh Thúy và bà Hoa trực tiếp gặp nhau, hoàn tất việc giao nhận lại toàn bộ 30 triệu đồng thông qua hình thức chuyển khoản.

Qua các vụ việc, công an địa phương khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và thông tin giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, người dân không nên tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh những rủi ro và vi phạm pháp luật phát sinh.

(Tổng hợp)