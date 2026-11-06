CSGT đề nghị 282 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 01-10-2026 00:21 Ô tô con 36H-077.38 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 01-10-2026 08:15 Ô tô con 36A-636.59 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 01-10-2026 10:09 Ô tô con 36C-404.51 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

4 01-10-2026 11:26 Ô tô con 36A-882.92 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 01-10-2026 12:59 Ô tô con 36K-318.18 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6 01-10-2026 14:18 Ô tô con 36A-895.72 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 01-10-2026 17:26 Ô tô con 36A-626.11 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8 01-10-2026 17:36 Ô tô con 36A-671.74 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 01-10-2026 17:42 Ô tô con 36A-980.47 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 02-10-2026 08:32 Ô tô con 36K-426.47 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11 02-10-2026 09:23 Ô tô con 36A-839.68 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12 02-10-2026 13:53 Ô tô con 36A-392.46 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 02-10-2026 14:51 Ô tô con 36A-087.27 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 02-10-2026 15:02 Ô tô con 36A-623.88 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15 02-10-2026 15:04 Ô tô con 36A-674.84 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 02-10-2026 16:32 Ô tô con 36A-459.86 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 02-10-2026 17:01 Ô tô con 36A-258.68 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 02-10-2026 17:08 Ô tô con 36A-857.49 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 02-10-2026 17:12 Ô tô con 30F-624.98 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20 02-10-2026 18:22 Ô tô con 36K-323.84 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21 02-10-2026 18:44 Ô tô con 36A-498.34 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 02-10-2026 18:46 Ô tô con 36B-438.31 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 02-10-2026 19:15 Ô tô con 36A-940.34 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24 02-10-2026 19:18 Ô tô con 36A-709.33 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25 02-10-2026 23:00 Ô tô con 36A-379.26 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26 03-10-2026 00:43 Ô tô con 98A-775.19 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 03-10-2026 05:59 Ô tô con 15A-780.84 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 03-10-2026 07:00 Ô tô con 36A-797.89 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 03-10-2026 07:24 Ô tô con 36B-375.44 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 03-10-2026 08:18 Ô tô con 36A-614.28 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31 03-10-2026 08:35 Ô tô con 36B-360.69 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 03-10-2026 08:46 Ô tô con 36H-106.65 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33 03-10-2026 08:50 Ô tô con 36A-529.21 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34 03-10-2026 08:57 Ô tô con 36A-985.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 03-10-2026 10:30 Ô tô con 30K-017.11 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 03-10-2026 11:49 Ô tô con 37K-133.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 03-10-2026 13:55 Ô tô con 36G-001.66 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38 03-10-2026 14:16 Ô tô con 36B-433.90 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39 03-10-2026 14:59 Ô tô con 29A-282.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 03-10-2026 15:07 Ô tô con 36K-214.92 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 03-10-2026 16:27 Ô tô con 36A-805.66 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

42 03-10-2026 16:36 Ô tô con 36A-206.71 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 03-10-2026 16:44 Ô tô con 36A-988.20 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 03-10-2026 16:48 Ô tô con 36A-895.36 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 03-10-2026 17:12 Ô tô con 36K-916.81 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46 03-10-2026 17:33 Ô tô con 36A-719.94 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 03-10-2026 17:58 Ô tô con 36B-486.93 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 03-10-2026 18:49 Ô tô con 36A-335.16 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 03-10-2026 21:53 Ô tô con 36A-999.19 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50 03-10-2026 22:15 Ô tô con 36A-379.26 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 03-10-2026 22:21 Ô tô con 36A-998.00 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 03-10-2026 22:40 Ô tô con 36A-686.77 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53 03-10-2026 22:43 Ô tô con 36A-995.76 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 03-10-2026 23:21 Ô tô con 36H-163.35 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 04-10-2026 06:14 Ô tô con 36A-176.27 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

56 04-10-2026 06:57 Ô tô con 36K-649.71 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57 04-10-2026 08:08 Ô tô con 36H-152.49 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 04-10-2026 08:49 Ô tô con 36A-407.26 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59 04-10-2026 09:05 Ô tô con 36M-5822 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60 04-10-2026 09:13 Ô tô con 36B-563.31 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

61 04-10-2026 09:13 Ô tô con 36B-563.31 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Chở người trên thùng xe trái quy định

62 04-10-2026 09:57 Ô tô con 36A-034.65 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

63 04-10-2026 10:22 Ô tô con 36A-639.60 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 04-10-2026 11:10 Ô tô con 36B-365.14 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 04-10-2026 11:35 Ô tô con 36A-181.97 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 04-10-2026 13:15 Ô tô con 36A-168.55 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67 04-10-2026 13:40 Ô tô con 36B-434.31 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 04-10-2026 13:58 Ô tô con 36K-074.21 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69 04-10-2026 14:44 Ô tô con 30M-729.53 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 04-10-2026 15:04 Ô tô con 30F-628.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71 04-10-2026 15:28 Ô tô con 36B-388.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72 04-10-2026 15:43 Ô tô con 30B-938.16 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73 04-10-2026 16:44 Ô tô con 36K-068.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 04-10-2026 18:02 Ô tô con 36A-945.66 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 04-10-2026 18:48 Ô tô con 30M-385.89 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 04-10-2026 19:09 Ô tô con 36A-699.63 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 04-10-2026 19:58 Ô tô con 36H-103.26 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78 04-10-2026 20:07 Ô tô con 36A-129.19 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 04-10-2026 20:08 Ô tô con 36C-199.50 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 04-10-2026 20:52 Ô tô con 36K-590.74 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 04-10-2026 21:25 Ô tô con 36H-127.69 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 04-10-2026 21:40 Ô tô con 36E-009.32 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 04-10-2026 21:50 Ô tô con 36H-104.32 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 04-10-2026 22:26 Ô tô con 36C-356.91 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 04-10-2026 23:49 Ô tô con 36K-095.31 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 05-10-2026 01:00 Ô tô con 36A-389.44 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 05-10-2026 05:25 Ô tô con 36K-039.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 05-10-2026 07:06 Ô tô con 36K-088.01 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 05-10-2026 09:39 Ô tô con 30H-148.27 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 05-10-2026 12:22 Ô tô con 36A-448.77 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 05-10-2026 12:48 Ô tô con 50LD-118.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 05-10-2026 13:36 Ô tô con 37K-133.79 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 05-10-2026 13:40 Ô tô con 36A-754.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94 05-10-2026 17:06 Ô tô con 36A-152.79 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 05-10-2026 17:08 Ô tô con 36B-341.00 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 05-10-2026 18:16 Ô tô con 36K-088.23 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 05-10-2026 18:51 Ô tô con 36A-725.22 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 06-10-2026 06:03 Ô tô con 36A-328.95 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 06-10-2026 08:10 Ô tô con 36C-484.22 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 06-10-2026 14:21 Ô tô con 36K-232.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 06-10-2026 16:25 Ô tô con 36A-734.78 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 06-10-2026 16:57 Ô tô con 36K-123.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 06-10-2026 17:41 Ô tô con 36K-124.83 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 06-10-2026 17:46 Ô tô con 36A-575.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 06-10-2026 18:43 Ô tô con 36A-604.05 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 07-10-2026 06:09 Ô tô con 36A-958.42 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107 07-10-2026 06:43 Ô tô con 36A-351.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108 07-10-2026 06:51 Ô tô con 29KT-0312 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

109 07-10-2026 07:24 Ô tô con 36A-389.20 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

110 07-10-2026 07:43 Ô tô con 36K-338.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111 07-10-2026 07:59 Ô tô con 36A-497.61 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 07-10-2026 15:26 Ô tô con 37S-7702 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113 07-10-2026 16:13 Ô tô con 36M-5822 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114 07-10-2026 17:31 Ô tô con 36K-042.31 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 08-10-2026 02:49 Ô tô con 36K-333.29 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 08-10-2026 06:43 Ô tô con 36A-351.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 08-10-2026 07:09 Ô tô con 36A-123.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118 08-10-2026 07:45 Ô tô con 36K-004.82 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119 08-10-2026 08:08 Ô tô con 36A-808.93 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 08-10-2026 08:18 Ô tô con 36F-011.85 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 08-10-2026 09:06 Ô tô con 36A-791.66 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 08-10-2026 09:17 Ô tô con 36M-5822 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 08-10-2026 09:50 Ô tô con 36A-375.20 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 08-10-2026 11:49 Ô tô con 36A-651.31 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 08-10-2026 12:45 Ô tô con 36K-031.03 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 08-10-2026 13:22 Ô tô con 36A-892.78 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 08-10-2026 14:43 Ô tô con 36K-319.76 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 08-10-2026 15:07 Ô tô con 36A-230.11 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 08-10-2026 15:20 Ô tô con 36K-335.09 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 08-10-2026 15:23 Ô tô con 36A-055.24 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131 08-10-2026 17:43 Ô tô con 36A-362.11 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 08-10-2026 18:21 Ô tô con 36K-244.64 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 08-10-2026 20:53 Ô tô con 36A-698.98 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 08-10-2026 22:20 Ô tô con 36B-457.44 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 09-10-2026 06:15 Ô tô con 36A-795.30 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 09-10-2026 06:41 Ô tô con 36C-347.21 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 09-10-2026 09:00 Ô tô con 36K-217.00 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 09-10-2026 09:13 Ô tô con 36H-098.25 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139 09-10-2026 10:55 Ô tô con 36K-722.14 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 09-10-2026 12:33 Ô tô con 30F-427.52 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 09-10-2026 12:39 Ô tô con 36K-835.23 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142 09-10-2026 12:43 Ô tô con 36B-522.05 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 09-10-2026 15:02 Ô tô con 36A-385.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144 09-10-2026 15:31 Ô tô con 36A-769.98 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 09-10-2026 16:37 Ô tô con 36A-685.62 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 09-10-2026 17:11 Ô tô con 36C-427.04 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 09-10-2026 21:10 Ô tô con 36K-843.50 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 09-10-2026 21:22 Ô tô con 30E-977.10 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

149 09-10-2026 21:51 Ô tô con 36A-369.34 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150 09-10-2026 21:53 Ô tô con 36B-582.76 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 10-10-2026 05:47 Ô tô con 36A-969.80 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 10-10-2026 06:18 Ô tô con 36A-391.78 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

153 10-10-2026 08:12 Ô tô con 36E-001.95 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 10-10-2026 09:56 Ô tô con 36K-694.17 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 10-10-2026 10:09 Ô tô con 36A-724.82 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 10-10-2026 10:37 Ô tô con 36K-393.59 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 10-10-2026 11:23 Ô tô con 30F-996.62 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 10-10-2026 12:16 Ô tô con 36A-125.53 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 10-10-2026 12:48 Ô tô con 36K-252.09 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160 10-10-2026 14:10 Ô tô con 36A-388.85 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161 10-10-2026 14:28 Ô tô con 36A-428.48 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 10-10-2026 15:10 Ô tô con 36B-428.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 10-10-2026 15:43 Ô tô con 36B-452.09 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164 10-10-2026 15:48 Ô tô con 36A-087.15 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 10-10-2026 16:16 Ô tô con 36K-190.21 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 10-10-2026 20:27 Ô tô con 36A-003.33 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167 10-10-2026 20:41 Ô tô con 36B-390.34 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168 10-10-2026 20:48 Ô tô con 36A-999.37 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169 10-10-2026 21:00 Ô tô con 36A-453.62 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170 10-10-2026 23:26 Ô tô con 36E-000.85 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 11-10-2026 06:47 Ô tô con 36A-491.96 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

172 11-10-2026 08:15 Ô tô con 36A-338.63 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

173 11-10-2026 09:01 Ô tô con 36A-409.39 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 11-10-2026 09:11 Ô tô con 36B-529.41 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 11-10-2026 11:27 Ô tô con 36A-531.89 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 11-10-2026 11:27 Ô tô con 36A-587.78 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 11-10-2026 12:26 Ô tô con 22A-042.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178 11-10-2026 12:55 Ô tô con 51K-562.68 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179 11-10-2026 13:09 Ô tô con 36A-770.62 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180 11-10-2026 14:06 Ô tô con 36A-762.09 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 11-10-2026 14:28 Ô tô con 90C-109.81 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

182 11-10-2026 15:19 Ô tô con 30F-192.89 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 11-10-2026 16:01 Ô tô con 29E-666.04 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

184 11-10-2026 16:13 Ô tô con 36A-183.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185 11-10-2026 18:38 Ô tô con 36A-408.99 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186 11-10-2026 21:01 Ô tô con 36A-350.69 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187 11-10-2026 21:13 Ô tô con 36A-596.33 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 11-10-2026 21:35 Ô tô con 36A-138.19 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 11-10-2026 21:56 Ô tô con 30E-867.41 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190 02-10-2026 16:38 Ô tô con 36C-109.34 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191 03-10-2026 10:43 Ô tô con 36C-303.77 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 03-10-2026 17:33 Ô tô con 36C-482.25 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

193 04-10-2026 07:41 Ô tô con 36K-655.68 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

194 04-10-2026 11:48 Ô tô con 36C-476.80 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 04-10-2026 14:52 Ô tô con 36C-141.91 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 05-10-2026 12:03 Ô tô con 36K-363.05 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 05-10-2026 18:21 Ô tô con 29KT-111.99 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

198 06-10-2026 15:19 Ô tô con 29V-3197 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 07-10-2026 09:51 Ô tô con 36K-584.30 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200 07-10-2026 11:12 Ô tô con 15C-086.73 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201 07-10-2026 23:16 Ô tô con 36R-026.09 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202 08-10-2026 10:14 Ô tô con 36B-417.07 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

203 08-10-2026 16:34 Ô tô con 36C-474.01 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 10-10-2026 14:43 Ô tô con 36C-146.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 10-10-2026 16:15 Ô tô con 36C-321.73 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206 01-10-2026 06:05 Mô tô (Xe máy) 18D1-038.26 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

207 01-10-2026 06:07 Mô tô (Xe máy) 36AE-491.08 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

208 01-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36B6-792.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

209 01-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36B6-792.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

210 01-10-2026 06:20 Mô tô (Xe máy) 36AC-595.36 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

211 01-10-2026 21:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-551.72 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 23826.7.7.c.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 01-10-2026 21:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-551.72 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

213 02-10-2026 02:06 Mô tô (Xe máy) 36AE-232.51 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

214 03-10-2026 22:58 Mô tô (Xe máy) 36AE-560.20 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

215 03-10-2026 22:58 Mô tô (Xe máy) 36AE-560.20 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

216 03-10-2026 23:08 Mô tô (Xe máy) 36B3-905.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

217 04-10-2026 00:20 Mô tô (Xe máy) 36AE-232.82 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

218 04-10-2026 05:58 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-490.34 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

219 04-10-2026 05:58 Mô tô (Xe máy) 36AA-270.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

220 04-10-2026 06:15 Mô tô (Xe máy) 36B2-734.36 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

221 04-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36B8-002.77 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

222 04-10-2026 09:01 Mô tô (Xe máy) 36AB-765.36 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

223 05-10-2026 06:25 Mô tô (Xe máy) 36B7-192.63 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

224 05-10-2026 06:26 Mô tô (Xe máy) 36B4-358.82 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

225 05-10-2026 09:28 Mô tô (Xe máy) 36AE-403.49 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

226 05-10-2026 21:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-919.65 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

227 05-10-2026 21:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-919.65 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

228 05-10-2026 21:59 Mô tô (Xe máy) 36AD-955.14 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

229 05-10-2026 21:59 Mô tô (Xe máy) 36AD-955.14 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

230 05-10-2026 21:59 Mô tô (Xe máy) 36AD-955.14 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe

231 06-10-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36B4-121.22 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

232 06-10-2026 06:14 Mô tô (Xe máy) 36B5-374.72 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

233 06-10-2026 06:15 Mô tô (Xe máy) 36B5-694.90 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

234 06-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36B6-043.56 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

235 06-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36B6-043.56 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

236 06-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36AB-975.29 Ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Siêu thị Big C., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

237 06-10-2026 06:20 Mô tô (Xe máy) 36AA-301.90 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

238 06-10-2026 08:03 Mô tô (Xe máy) 36B6-583.35 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

239 06-10-2026 08:04 Mô tô (Xe máy) 36B4-396.73 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

240 06-10-2026 08:21 Mô tô (Xe máy) 36B8-887.52 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

241 07-10-2026 05:57 Mô tô (Xe máy) 36AC-620.86 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

242 07-10-2026 05:59 Mô tô (Xe máy) 36AE-491.08 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

243 07-10-2026 06:02 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-669.56 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

244 07-10-2026 06:18 Mô tô (Xe máy) 36AB-764.84 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

245 07-10-2026 06:24 Mô tô (Xe máy) 36AC-558.74 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

246 07-10-2026 06:26 Mô tô (Xe máy) 36B4-463.28 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

247 08-10-2026 11:35 Mô tô (Xe máy) 36AC-724.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

248 08-10-2026 11:36 Mô tô (Xe máy) 36AB-264.69 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

249 09-10-2026 05:33 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-693.67 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

250 09-10-2026 05:50 Mô tô (Xe máy) 36B8-363.54 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

251 09-10-2026 05:55 Mô tô (Xe máy) 36B4-231.47 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

252 09-10-2026 17:08 Mô tô (Xe máy) 36B5-172.09 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

253 09-10-2026 17:11 Mô tô (Xe máy) 36B1-771.32 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

254 09-10-2026 18:38 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-312.47 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

255 10-10-2026 06:37 Mô tô (Xe máy) 36B2-257.10 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

256 10-10-2026 12:37 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-682.07 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

257 10-10-2026 12:39 Mô tô (Xe máy) 36B3-279.53 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

258 10-10-2026 12:44 Mô tô (Xe máy) 36B1-786.68 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

259 10-10-2026 13:05 Mô tô (Xe máy) 36AE-322.18 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

260 10-10-2026 13:07 Mô tô (Xe máy) 36AE-399.52 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

261 10-10-2026 13:21 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-687.37 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

262 10-10-2026 13:22 Mô tô (Xe máy) 36AC-995.85 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

263 10-10-2026 13:26 Mô tô (Xe máy) 36B3-657.86 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

264 10-10-2026 13:29 Mô tô (Xe máy) 36AC-537.74 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

265 11-10-2026 02:19 Mô tô (Xe máy) 36B7-456.62 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

266 11-10-2026 02:19 Mô tô (Xe máy) 36B7-456.62 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

267 11-10-2026 05:53 Mô tô (Xe máy) 36AC-655.44 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

268 11-10-2026 05:59 Mô tô (Xe máy) 36B3-696.47 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

269 11-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36B5-374.72 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

270 11-10-2026 06:10 Mô tô (Xe máy) 36P6-3318 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

271 11-10-2026 06:13 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-682.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

272 11-10-2026 06:20 Mô tô (Xe máy) 36B4-172.25 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

273 11-10-2026 06:26 Mô tô (Xe máy) 36AC-741.56 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

274 11-10-2026 06:36 Mô tô (Xe máy) 36B3-459.04 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

275 11-10-2026 06:56 Mô tô (Xe máy) 36AE-940.79 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

276 11-10-2026 06:56 Mô tô (Xe máy) 36E1-335.62 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

277 11-10-2026 06:58 Mô tô (Xe máy) 36E1-335.62 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

278 11-10-2026 14:41 Mô tô (Xe máy) 36MĐ8-209.16 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

279 11-10-2026 14:42 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-622.85 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

280 11-10-2026 14:48 Mô tô (Xe máy) 36B7-583.54 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

281 11-10-2026 14:48 Mô tô (Xe máy) 36B7-583.54 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe