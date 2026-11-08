Clip 20 giây của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang gây sốc

Sau khi Nguyễn Yến Trang chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 vào tối 7/11 tại Hải Phòng, những hình ảnh của người đẹp trong suốt hành trình dự thi tiếp tục được quan tâm. Trong đó, đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại khoảnh khắc Yến Trang tạo dáng ở khu vực hậu trường đang gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối và thần thái tự tin của tân hoa hậu.

Trong video được ghi lại, Yến Trang xuất hiện với bộ trang phục áo tắm màu hồng cánh sen nổi bật, gồm áo hai dây và chân váy ngắn quấn bên ngoài. Người đẹp đeo số báo danh 362, khoe vóc dáng thon gọn, thân hình đầy đặn cùng vòng eo săn chắc.

Nguồn: Trạm Beauty

Màn tạo dáng 20 giây của tân hoa hậu gây chú ý

Điểm đáng chú ý của đoạn video là cách Nguyễn Yến Trang tương tác khá tự nhiên với ống kính. Người đẹp liên tục thay đổi tư thế, khi chống tay vào hông, lúc nghiêng người khoe góc mặt, sau đó xoay lưng để tạo dáng. Mái tóc đen dài buông xõa kết hợp cùng lối trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ hồng giúp cô thêm nổi bật.

Ở một số khoảnh khắc, Yến Trang nhìn thẳng vào máy quay với biểu cảm nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang nụ cười tươi tắn. Cô còn thực hiện động tác gửi nụ hôn gió, xoay người hất tóc và tạo hình trái tim bằng hai tay.

Dù chỉ kéo dài khoảng 20 giây, đoạn video ghi lại khá nhiều biểu cảm khác nhau của Yến Trang, từ dịu dàng, nữ tính đến năng động, có phần tinh nghịch. Đặc biệt, bộ trang phục hồng rực rỡ tạo sự tương phản rõ rệt với không gian hậu trường tối màu, khiến hình ảnh người đẹp càng thêm nổi bật.

Không phải những bước trình diễn trên sân khấu được dàn dựng công phu, chính những động tác tạo dáng ngắn trước máy quay lại cho thấy một khía cạnh tự nhiên, gần gũi hơn của tân Hoa hậu Việt Nam.

Từ cô gái nhút nhát đến tân Hoa hậu Việt Nam 2026

Đoạn clip càng trở nên thú vị khi đặt cạnh những chia sẻ trước đó của mẹ Nguyễn Yến Trang. Trong cuộc phỏng vấn sau chung kết, mẹ người đẹp tiết lộ con gái ở nhà vốn rất dịu hiền, nhẹ nhàng, thậm chí có phần nhút nhát.

Theo lời mẹ, hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam đã giúp Yến Trang trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một cô gái chưa thực sự tự tin, cô từng bước làm quen với việc trình diễn, tạo dáng, giao tiếp và thể hiện bản thân trước đám đông.

Gia đình cũng cho biết Yến Trang đã chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ vòng sơ khảo. Cô xây dựng kế hoạch tập luyện khoa học, nghiêm túc theo đuổi mục tiêu dù từng gặp áp lực vì lịch trình và cường độ luyện tập khá nặng.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đăng quang khi mới 20 tuổi, cô trở thành gương mặt được chú ý sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với đoạn video hậu trường này, Yến Trang cho thấy sự tự tin trong cách thể hiện trước ống kính. Từ nụ cười, cách tạo dáng đến những động tác xoay người, tất cả góp phần tạo nên một hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của tân hoa hậu trong hành trình chinh phục vương miện.