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Nữ NSND SN 1975 là giám đốc Nhà hát nói vất vả, áp lực

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"Biết bao vất vả, áp lực" – NSND Mỹ Uyên nói.

Mới đây, NSND Mỹ Uyên đã tâm sự về nghề nghiệp của mình. Cô chia sẻ: "Tháng 11, tôi có một chút lắng lại để nhìn về tháng 10.

Nữ NSND SN 1975 là giám đốc Nhà hát nói vất vả, áp lực- Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên tại Hàn Quốc

Tháng 10 vừa qua là một hành trình nhiều cảm xúc, với những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và hai điểm dừng nghệ thuật tại Daegu và Busan (Hàn Quốc), cùng vở kịch múa đương đại Ảo Quan.

Nhìn lại chặng đường ấy, có niềm vui, có tự hào, nhưng phía sau những khoảnh khắc thành công là biết bao vất vả, áp lực, những lo toan và cả những nỗ lực đôi khi tôi không thể gọi thành tên.

Tôi hiểu rằng, không có thành quả nào được tạo nên bởi một người. Đó là công sức, sự tận tụy, lòng yêu nghề và tinh thần đồng hành của tất cả những người đã cùng tôi đi qua hành trình này. Và cũng là sự kiên trì, quyết tâm, không dễ dàng bỏ cuộc của chính mình.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã góp một bàn tay, một tấm lòng, một niềm tin cho Ảo Quan".

Nữ NSND SN 1975 là giám đốc Nhà hát nói vất vả, áp lực- Ảnh 2.

Ảo quan là một tác phẩm nhạc kịch đương đại nổi bật do NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Chinh Ba hợp tác thực hiện. Kịch bản Ảo quan khai thác chủ đề tử vong vì trầm cảm, nỗi ám ảnh âm thầm trong xã hội hiện đại qua câu chuyện của một gia đình có ba người con và hai bà mẹ, phản ánh những mâu thuẫn, áp lực và sự đổ vỡ tâm lý trong các mối quan hệ thân thuộc.

Vở diễn được xây dựng theo phong cách nhạc kịch thể nghiệm, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội.

NSND Mỹ Uyên là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói và màn ảnh nhỏ phía Nam, nổi bật với phong cách diễn xuất sắc sảo, nội tâm sâu sắc. Cô hiện giữ trọng trách Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ TP.HCM (Kịch 5B Võ Văn Tần), đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và duy trì hoạt động của điểm sáng nghệ thuật này.

Trong sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, cô ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch tâm lý xã hội nặng ký cùng các bộ phim truyền hình ăn khách. Nữ nghệ sĩ luôn tận tụy với nghề, không ngừng tìm tòi, đổi mới để truyền ngọn lửa đam mê cho các thế hệ diễn viên trẻ kế cận.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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