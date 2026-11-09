Thông báo pháp lý từ Trường Giang

Ngày 9/11, trên trang cá nhân chính thức của nghệ sĩ Trường Giang đăng tải thông cáo báo chí từ Công ty Luật, cũng là đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nam nghệ sĩ. Văn bản đề cập đến quá trình xử lý những tài khoản đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến Trường Giang trong thời gian qua, cũng như các bước pháp lý tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và hình ảnh của anh.

Trên Fanpage, nghê sĩ Trường Giang cho hay: "Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, chúng tôi xin cập nhật đến quý khán giả về quá trình xử lý của cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm sự việc được giải quyết thỏa đáng theo quy định. Trân trọng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành".

Trường Giang có thông báo pháp lý sau thời gian im lặng

Theo nội dung thông cáo, phía công ty luật cho biết đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... đăng tải, chia sẻ những nội dung mà đơn vị này xác định là không đúng sự thật liên quan đến Trường Giang. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, công ty luật cho biết đã lập vi bằng, thu thập chứng cứ và gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Đáng chú ý, thông cáo đề cập việc ngày 3/11, công ty luật này nhận được Thông báo số 4518/TB-ANM-Đ2 của Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM về kết quả giải quyết đơn trình báo liên quan đến việc lan truyền thông tin sai sự thật. Theo nội dung được công bố, cơ quan công an đã tiến hành rà soát, xác minh và phối hợp với công an các tỉnh, thành phố liên quan để mời những cá nhân, tổ chức quản lý tài khoản mạng xã hội có liên quan đến làm việc.

Phía đại diện pháp lý cũng cho biết cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tài khoản có hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mức phạt được nêu trong thông cáo là từ 10-20 triệu đồng đối với từng cá nhân hoặc tổ chức vi phạm.

Không dừng lại ở đó, công ty luật thay mặt Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật; mở rộng việc rà soát, thu thập chứng cứ đối với những tài khoản vi phạm mới phát sinh. Đơn vị này cũng dự kiến yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt hoạt động những tài khoản tái phạm.

Đáng chú ý, phía luật sư không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Công ty luật thay mặt Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật

Chuyện gì đã xảy ra?

Ồn ào của Trường Giang bắt nguồn từ loạt clip cũ bị đào lại trên mạng xã hội. Trong đó, một số phát ngôn, chia sẻ và hành động của nam nghệ sĩ trong các show thực tế, game show, hậu trường... được lan truyền trở lại, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Khi làn sóng tranh luận ngày càng lớn, Trường Giang đã lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận những chuyện đã qua và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận.

Sau đó, nam nghệ sĩ thông báo tạm dừng ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Kể từ thời điểm này, Trường Giang gần như không xuất hiện trước công chúng, cũng hạn chế hoạt động trên mạng xã hội. Suốt gần 2 tháng qua, sự vắng bóng của nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả chú ý.

Trường Giang đã vắng mặt trong 2 chặng ghi hình 2 Ngày 1 Đêm

Ảnh: FBNV