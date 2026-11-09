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Hung Trâu mùa ngập nước

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Cuối thu, nước mưa dồn về thung lũng Hung Trâu, xã Kim Phú, Quảng Trị, phủ kín một đoạn đường độc đạo vào 3 bản đồng bào Rục sinh sống. Giữa mặt hồ xanh màu ngọc bích, những ngọn cây nhô lên, vách núi đá vôi in bóng. Từ bến tạm ở cuối đường bê tông, những chuyến đò chở người, xe máy và hàng hóa lần lượt qua rừng ngập nước.

Con đường bê tông ở Hung Trâu﻿ khuất dần dưới mép nước. Trên bờ, xe máy và những giỏ hàng chờ xuống đò. Mỗi lần thuyền ghé bến, người giữ mạn, người phụ đưa xe lên. Sang bờ bên kia, bà con lại đưa xe xuống, tiếp tục đoạn đường về bản Yên Hợp, nơi đồng bào Rục sinh sống.

Hung Trâu nằm lọt giữa những dãy núi đá vôi. Sau những trận mưa lớn, nước từ sườn núi dồn xuống lòng thung lũng và rút chậm. Có nơi, từ trên thuyền vẫn nhìn thấy mặt đường bê tông dưới làn nước.

Ra xa bến, chiếc đò lách qua những thân cây ngập gốc. Vệt sóng vừa tan, bóng vách núi và tán rừng lại hiện rõ trên mặt hồ.

Vào những ngày đường ngập, mỗi ngày có hàng chục chuyến đò phục vụ việc đi lại của người dân qua Hung Trâu. Lực lượng quân sự địa phương bố trí thuyền máy hỗ trợ bà con qua đoạn nước sâu. Trong đợt ngập tháng 9, thầy cô Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa cũng phải bọc kỹ sách vở, mang theo đồ ăn và tư trang, lên thuyền vào bản để duy trì việc dạy học.

Cảnh rừng ngập ở Hung Trâu từng được đưa vào chương trình du lịch﻿ thử nghiệm, kết hợp tìm hiểu đời sống của người Rục.

Lãnh đạo xã Kim Phú cho biết, địa phương đang kết nối với doanh nghiệp để khảo sát các hình thức trải nghiệm phù hợp. Người dân có thể tham gia lái thuyền, dẫn khách nếu hoạt động được tổ chức.

Theo đó, việc đón khách cần chọn thời điểm và tuyến đi an toàn, có phương án bảo vệ rừng, giữ sạch mặt nước và bảo đảm việc đi lại của người dân. Ở bến tạm Hung Trâu, chừng nào con đường bê tông còn chìm dưới nước, những chuyến đò vẫn nối bản Yên Hợp với bên ngoài.

Theo Hoàng Nam

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