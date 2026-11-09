Mỹ nhân miền Tây SN 1995 từng được chồng tặng biệt thự 10 tỷ đồng, nay rao bán bất động sản 140m2 ở Hà Nội

Mới đây, người mẫu Kỳ Hân thu hút sự chú ý khi đăng tin rao bán căn hộ rộng 140m2 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội).

Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, mỹ nhân miền Tây cho biết căn hộ thuộc tòa M2, khu Masteri, tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội. Theo chia sẻ của người mẫu, bất động sản được hình thành từ hai căn hộ đập thông.

Đáng chú ý, cô cho biết sẽ tặng lại ghế massage cho khách mua thiện chí. Bài đăng không công bố mức giá chuyển nhượng cụ thể.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn hộ có không gian sinh hoạt khá rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo với điểm nhấn màu nâu gỗ và be. Sàn nhà sử dụng vật liệu vân gỗ tông nâu, tạo sự đồng nhất giữa các khu vực chức năng. Căn hộ cũng có nhiều hệ tủ âm tường, tận dụng diện tích để bố trí không gian lưu trữ.

Phòng khách của căn hộ rộng 140m2. Ảnh: FBNV

Khu vực bếp và phòng ăn. Ảnh: FBNV

Việc kết nối hai căn hộ thành một không gian rộng 140m2 giúp gia chủ có thêm diện tích sinh hoạt, đặc biệt phù hợp với gia đình nhiều thành viên.

Theo đó, Kỳ Hân sinh năm 1995, quê Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Cô được biết đến qua một số bộ phim như Những ngọn nến trong đêm 2, Điệp vụ chân dài và từng giành giải Người mẫu trẻ châu Á tại Hàn Quốc năm 2014.

Tên tuổi của Kỳ Hân được công chúng chú ý nhiều hơn sau khi công khai chuyện tình cảm với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Hai người tổ chức đám hỏi vào tháng 6/2016 và chính thức xây dựng gia đình. Hiện cặp đôi có hai con trai, lần lượt sinh năm 2016 và 2020.

Kỳ Hân có một cuộc sống khá bình dị sau khi về chung nhà với Mạc Hồng Quân. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Kỳ Hân giảm dần hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân tiếp tục sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Đời sống của cặp đôi từng nhiều lần được chú ý bởi việc mua bán nhà cửa. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống trong một căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Đến năm 2020, Mạc Hồng Quân mua tặng vợ căn hộ song lập tại ngoại thành Hà Nội. Tại thời điểm đó, căn nhà có giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Đến năm 2022, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi rao bán căn biệt thự nói trên. Cũng trong khoảng thời gian này, Kỳ Hân tiết lộ vợ chồng cô đã mua 2 căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội, dự định đập thông để mở rộng không gian sống cho gia đình.

Ngoài bất động sản, đầu năm 2022, Kỳ Hân còn được chồng tặng một chiếc ô tô 7 chỗ có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cô được tự lựa chọn mẫu xe và màu sắc yêu thích.

Kỳ Hân từng thẳng thắn chia sẻ về nguồn thu nhập và tài sản của gia đình. Theo nữ người mẫu, việc kinh doanh online của cô không phải yếu tố giúp hai vợ chồng trở nên giàu có. Tài sản gia đình chủ yếu đến từ thu nhập của Mạc Hồng Quân, lợi nhuận từ các giao dịch mua bán bất động sản và sự hỗ trợ từ gia đình.