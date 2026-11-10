Siêu công trường gần 15.000 tỷ đồng kết nối với sân bay lớn nhất Việt Nam tăng tốc về đích: 77 mũi thi công, gần 1.400 dầm cầu đã hoàn thành, giá trị xây lắp vượt 81%

Tuyến giao thông huyết mạch dài gần 22km đẩy nhanh tiến độ, triển khai nhiều hạng mục

Những ngày đầu tháng 11/2026, công trường mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành đang diễn ra khẩn trương trên nhiều hạng mục. Từ các đoạn đường đang được thảm nhựa đến những cây cầu đang lắp đặt dầm, máy móc và công nhân liên tục triển khai các phần việc để đưa dự án tiến gần hơn tới những cột mốc quan trọng. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, với tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng, chiều dài gần 22 km. Sau hơn một năm triển khai, giá trị sản lượng thi công đã vượt mốc 81% tính đến đầu tháng 11/2026. Để duy trì tiến độ, các nhà thầu đang tổ chức tổng cộng 77 mũi thi công trên toàn tuyến, chia thành nhiều nhóm phụ trách cầu chính, cầu dẫn, cầu cạn và phần đường.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có tổng vốn đầu tư 14.945 tỷ đồng, với chiều dài gần 22 km, được kỳ vọng tăng năng lực kết nối sân bay quốc tế Long Thành (Ảnh Báo điện tử Chính phủ)

Riêng gói thầu XL01, từ Km4+000 đến Km13+900, có 36 mũi thi công, do liên danh Đèo Cả – Trung Chính – Phương Thành – 368 – Khang Nguyên thực hiện. Gói thầu XL02, từ Km13+900 đến Km25+920, huy động thêm 41 mũi thi công, do liên danh Trường Sơn – Thăng Long – 368 – Vinaconex đảm nhiệm. Việc tổ chức nhiều mũi thi công song song giúp các nhà thầu triển khai đồng thời những hạng mục khác nhau, thay vì phải chờ hoàn thành từng đoạn tuyến.

Một trong những con số đáng chú ý nhất nằm ở công tác sản xuất và lắp đặt dầm cầu. Tại 8 bãi đúc, các đơn vị đã hoàn thành 1.398 trong tổng số 1.496 dầm, tương đương khoảng 93% khối lượng. Như vậy, số dầm còn phải đúc chỉ còn 98 chiếc. Đối với hệ thống cầu cạn, công tác lao lắp dầm cũng đã đạt 231/245 nhịp, trong khi bản mặt cầu đợt một hoàn thành khoảng 84%.

Không chỉ phần cầu, nhiều hạng mục đường cũng đang được hoàn thiện. Tại gói thầu XL02, các lớp xử lý nền, nền đường K95, K98 và cấp phối đá dăm đã hoàn thành trên hơn 17 km, tính cả hai bên tuyến. Các nhà thầu đang tập trung thi công lớp bê tông nhựa, hoàn thiện mặt đường và chuẩn bị tổ chức chuyển hướng giao thông để tiếp tục xử lý phần đường hiện hữu.

Mỗi đốt dầm cầu Long Thành chỉ mất 7 ngày thi công, chạy đua với cột mốc hợp long cuối năm

Nếu những con số về dầm cầu cho thấy quy mô của đại công trường, thì kỹ thuật đúc hẫng tại cầu Long Thành lại phản ánh nỗ lực rút ngắn thời gian thi công trên từng hạng mục.

Cầu Long Thành là một trong những công trình quan trọng nhất của dự án mở rộng cao tốc. Bên cạnh cây cầu hiện hữu, dự án xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành, với quy mô 5 làn xe. Công trình giữ vai trò quan trọng trong việc gia tăng năng lực lưu thông trên tuyến, đặc biệt khi nhu cầu vận tải đến sân bay quốc tế Long Thành được dự báo tăng mạnh.

Để thi công các nhịp cầu, nhà thầu sử dụng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Theo đó, các đốt dầm bê tông được thi công nối tiếp, vươn dần từ trụ cầu ra hai phía trước khi kết nối với các nhịp còn lại. Phương pháp này phù hợp với những vị trí vượt sông, nơi việc dựng hệ thống chống đỡ từ phía dưới gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, tốc độ hoàn thành từng đốt dầm tại cầu Long Thành đã được cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn đầu, một đốt đúc hẫng cần khoảng 10–12 ngày. Đến đốt K3, thời gian rút xuống còn 9 ngày và từ đốt K4 chỉ còn khoảng 7 ngày. Các nhà thầu tiếp tục đặt mục tiêu giảm xuống 6 ngày cho mỗi đốt từ đốt K6, nhằm tiến tới hợp long cầu chính vào cuối tháng 12/2026.

Công trường cầu Long Thành trên sông Đồng Nai huy động nhiều thiết bị thi công cỡ lớn, rút thời gian hoàn thành một đốt dầm từ 10–12 ngày xuống còn khoảng 7 ngày (Ảnh Đèo Cả)

Cùng với cầu Long Thành, cầu Sông Tắc cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và xà mũ đã hoàn thành, trong khi phần dầm đang tiếp tục được thi công theo phương pháp đúc hẫng. Mục tiêu đặt ra là hợp long cầu trong tháng 11 và hoàn thiện vào tháng 12/2026.

Theo quy mô thiết kế, đoạn cao tốc từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 TP.HCM được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn tiếp theo, kéo dài đến nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sẽ được nâng từ 4 lên 10 làn xe. Việc mở rộng được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng quá tải trên tuyến đường vốn giữ vai trò kết nối quan trọng giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và khu vực Đông Nam Bộ.

Mở rộng lên 10 làn xe, kết nối sân bay Long Thành và nhiều điểm du lịch

Không chỉ phục vụ hoạt động vận tải và kết nối sân bay quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc sau khi mở rộng còn được kỳ vọng mang lại những thay đổi thiết thực đối với việc đi lại của người dân và du khách. Với các gia đình thường xuyên di chuyển bằng ô tô từ TP.HCM đến Đồng Nai hoặc các điểm du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuối tuần, việc gia tăng số làn xe có thể giúp hành trình thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực tại những đoạn đường thường xuyên đông phương tiện.

Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ là một trong những trục kết nối quan trọng đối với hành khách xuất phát từ TP.HCM. Đối với người đi công tác hoặc du lịch, khả năng lưu thông ổn định hơn có thể giúp việc chủ động thời gian ra sân bay trở nên thuận lợi, nhất là trong các khung giờ cao điểm hoặc dịp lễ, Tết. Ngoài phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa, hạ tầng giao thông được cải thiện còn góp phần tăng khả năng tiếp cận các điểm đến du lịch trong khu vực Đông Nam Bộ.

Việc mở rộng quy mô lên 8–10 làn xe tùy đoạn hướng tới giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho người dân cũng như khách du lịch (Ảnh Đèo Cả)

Dù nhiều hạng mục đã vượt mốc 80–90%, khối lượng công việc còn lại vẫn đòi hỏi các đơn vị thi công duy trì tiến độ. Bên cạnh việc hoàn thiện cầu chính và các đoạn cầu cạn, nhà thầu phải tổ chức chuyển hướng giao thông để tiếp tục thi công trên phần đường cũ, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu, máy móc và nhân lực.

Theo kế hoạch được công bố đầu tháng 11, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trong năm 2026, trong khi cầu Long Thành tiếp tục được triển khai để hoàn thành trong năm 2027. Khi được đưa vào khai thác đồng bộ, tuyến cao tốc mở rộng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối sân bay quốc tế Long Thành với TP.HCM và các địa phương lân cận.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh