Chiều nay - 9/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt dài 44,5m, sải cánh gần 36m, cao hơn 11m hạ cánh sau hành trình hơn 2.000 dặm

15h20 ngày 9/11, sân bay quốc tế Nội Bài đón thêm một thành viên mới trong đội bay Sun PhuQuoc Airways (SPA). Sau hành trình hơn 2.000 dặm từ Bali (Indonesia), tàu bay mang số hiệu VN-A930 đã chính thức hạ cánh và gia nhập đội bay của hãng.

Tàu bay VN-A930 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chiều nay (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways)

VN-A930 là máy bay Airbus A321NX thế hệ mới, có tuổi đời khoảng 1,5 năm.

Theo thông tin trên website Sun PhuQuoc Airways, A321NX có chiều dài 44,51m, sải cánh 35,8m và chiều cao 11,76m. Máy bay được trang bị thiết kế cánh Sharklet, giúp cải thiện hiệu quả khí động học, tối ưu hiệu suất vận hành và giảm chi phí khai thác.

Tàu bay sử dụng động cơ CFM LEAP-1A thế hệ mới, có khả năng tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, giảm 50% lượng khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ động cơ trước.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, khoang hành khách của dòng máy bay này cũng được cải tiến với trần cabin cao hơn, cửa sổ lớn hơn, mang đến không gian rộng rãi và thoáng đãng. Hệ thống lọc không khí HEPA góp phần loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn trong không khí tuần hoàn.

VN-A930 đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng đội bay và kết nối những điểm đến trong nước, quốc tế của Sun PhuQuoc Airways

Airbus A321NX có tầm bay tối đa khoảng 7.400 km, đáp ứng nhu cầu khai thác các đường bay nội địa và quốc tế trong khu vực, tạo điều kiện để Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng lưới kết nối. Tùy theo cấu hình, máy bay có thể bố trí 8 ghế Business và 200 ghế Economy hoặc tối đa 236 ghế Economy.

Đây là tàu bay thứ 23 của Sun PhuQuoc Airways, đánh dấu thêm một cột mốc trong chiến lược đầu tư đội bay và mở rộng năng lực khai thác của hãng.