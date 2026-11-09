Mỹ nhân Việt có đám cưới rình rang nhất nhì showbiz, trên 2 lần bị đồn mang thai: Sự thật về cuộc sống hiện tại

Nhắc đến những mỹ nhân Việt có đám cưới hoành tráng và cuộc sống hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, Đỗ Hà là cái tên khó có thể bỏ qua. Nàng Hậu sinh năm 2001 chính thức lên xe hoa vào tháng 10/2025 với doanh nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1994), con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ lễ ăn hỏi đến tiệc cưới tại Quảng Bình và Hà Nội đều gây choáng ngợp bởi quy mô tổ chức, mức độ đầu tư hoành tráng. Bên cạnh không gian tiệc cưới xa hoa, những hình ảnh tình tứ, loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu - chú rể cũng khiến công chúng không khỏi xuýt xoa.

Lễ ăn hỏi của Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Hôn lễ của vợ chồng Đỗ Hà tại Hà Nội

Đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi tại Quảng Bình (Quảng Trị cũ)

Đỗ Hà liên tục bị đồn "đang mang thai"

Đỗ Hà từng vướng tin đồn mang thai từ năm 2024. Thời điểm đó, nàng Hậu tham dự sự kiện trao sash cho Hoa hậu Thanh Thủy và gây chú ý với một số hành động như ôm bụng, xoa lưng. Những khoảnh khắc này nhanh chóng bị cư dân mạng chú ý, làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai với bạn trai thiếu gia (chồng hiện tại). Câu chuyện được bàn tán rầm rộ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, và Đỗ Hà đã nhanh chóng có động thái phản hồi. Người đẹp ngay sau đó liền đăng tải đoạn video tự tin khoe vóc dáng tại sự kiện, kèm dòng trạng thái hài hước: "Có 'dâu' thôi mà hay đồn quá". Động thái này được xem như lời phủ nhận tin đồn mang thai. Thực tế, những hành động ôm bụng, xoa lưng của nàng Hậu khi ấy chỉ xuất phát từ việc cô đang trong kỳ kinh nguyệt.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào cuối tháng 10/2025, Đỗ Hà lại càng trở thành tâm điểm chú ý với những đồn đoán về chuyện mang thai con đầu lòng. Chỉ hơn một tháng sau đám cưới, vào tháng 12/2025, nàng Hậu đã vướng nghi vấn có tin vui khi xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, đặc biệt là vòng 2 có phần khác lạ.

Đến tháng 2/2026, tin đồn tiếp tục rộ lên sau khi doanh nhân Viết Vương có lời thoại xưng "ba" với Đỗ Hà trong một đoạn clip đăng tải trên TikTok. Sang tháng 3 và tháng 4/2026, những khoảnh khắc nàng Hậu xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như hình ảnh đời thường lại khiến cư dân mạng chú ý đến vòng 2, từ đó làm dấy lên thêm nhiều suy đoán. Đến tháng 6 và tháng 10/2026, Đỗ Hà tiếp tục bị đặt nghi vấn mang thai khi thường xuyên diện váy suông rộng, đi giày bệt.

Mới đây, nàng Hậu đã đăng tải vlog ghi lại cuộc sống thường ngày, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo phẳng. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều người xem như động thái ngầm phản hồi những đồn đoán về chuyện bầu bí. Thực tế, phần lớn những nghi vấn kể trên đều xuất phát từ sự mong chờ của công chúng dành cho tin vui của vợ chồng Đỗ Hà. Bởi vậy, chỉ một chút thay đổi về vóc dáng hay những chi tiết khác lạ trong đời thường cũng đủ khiến nàng Hậu trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cuộc sống hiện tại của Đỗ Hà

Dù nhiều lần vướng tin đồn mang thai, Đỗ Hà và ông xã hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào trong căn hộ cao cấp. Trên mạng xã hội, nàng Hậu thường xuyên chia sẻ những video ghi lại nhịp sống thường ngày tại tổ ấm, thỉnh thoảng hé lộ hình ảnh ông xã trong những khoảnh khắc vui vẻ, đời thường. Qua đó, người hâm mộ phần nào cảm nhận được cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, viên mãn của cặp đôi sau khi về chung một nhà.

Bên cạnh công việc và các hoạt động cá nhân, Đỗ Hà vẫn dành nhiều thời gian chăm chút cho không gian sống. Người đẹp có sở thích cắm hoa, thường tự tay lựa chọn và cắm những bình hoa tươi để trang trí nhà cửa, giúp căn hộ thêm sinh động, tràn đầy sức sống. Cô cũng yêu thích nấu nướng, tự chuẩn bị những bữa ăn tại gia. Có thể nói, cuộc sống hiện tại của nàng Hậu là sự đan xen giữa công việc bận rộn và những niềm vui đời thường khi vun vén tổ ấm.

Hiện tại, cuộc sống của Đỗ Hà là sự đan xen giữa công việc bận rộn và những niềm vui đời thường khi vun vén tổ ấm

Nàng Hậu và ông xã vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Trong căn hộ cao cấp, Đỗ Hà thường xuyên chia sẻ những đoạn clip ghi lại các hoạt động thường ngày như cắm hoa, nấu nướng, dọn dẹp hay trang trí nhà cửa. Qua những video này, nàng Hậu không chỉ hé lộ nhịp sống tại gia mà còn hé lộ nhiều góc trong không gian sống tiện nghi, chỉn chu. Ông xã của Đỗ Hà cũng thỉnh thoảng xuất hiện thoáng qua trong các clip, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, ngọt ngào của cặp đôi.

Không gian sống hiện tại của vợ chồng Đỗ Hà là căn hộ riêng mà nàng Hậu sở hữu trước khi kết hôn. Sau lễ cưới vào tháng 10/2025, cặp đôi chuyển về đây sinh sống và cùng vun đắp tổ ấm. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy ba gam màu đen - trắng - xám làm chủ đạo, tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.

Tại không gian phòng khách, Đỗ Hà và ông xã tranh thủ decor cây thông dịp Giáng sinh

Trong một đoạn clip mới đăng tải, Đỗ Hà hào hứng giới thiệu bản thân là "dâu Quảng Bình", hướng dẫn mọi người cách làm muối chấm tại gia vừa đơn giản vừa dễ làm

Góc bàn ăn trong không căn hộ cao cấp của vợ chồng Đỗ Hà. Nàng Hậu đam mê cắm hoa nên thường xuyên đăng tải những clip trổ tài cắm đủ các loại hoa tuyệt xinh, nhận về nhiều lời khen từ netizen

Góc phòng khách đối diện khu vực bàn ăn