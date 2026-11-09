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Mỹ nhân Việt là bà mẹ 3 con vừa lọt top đề cử đẹp nhất thế giới, xem ảnh 20 năm trước mà bất ngờ

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Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và trải qua ba lần sinh con, nữ ca sĩ vẫn giữ vóc dáng săn chắc, thần thái cuốn hút.

Được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi nữ ca sĩ đã có hơn 20 năm hoạt động trong showbiz và hiện là mẹ của ba con.

Sinh năm 1984, quê Quảng Trị, Hồ Ngọc Hà khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang ca hát. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong cách trình diễn và thời trang riêng, cô dần tạo dựng vị trí trong làng giải trí, được khán giả gọi bằng danh xưng "Nữ hoàng giải trí".

Ở tuổi 42, nữ ca sĩ vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc. Trên sân khấu, cô thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, váy xuyên thấu hoặc trang phục cắt xẻ để tôn lợi thế hình thể. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, Hồ Ngọc Hà cũng tự tin diện bikini, khoe vòng eo và đường cong.

Để giữ gìn vóc dáng, cô duy trì tập yoga trong nhiều năm, đồng thời kết hợp tập gym và vận động thường xuyên. Nữ ca sĩ cũng chú trọng chế độ ăn uống, quan tâm đến việc tập luyện phù hợp ngay cả trong thời gian mang thai. Sau khi sinh con, cô tiếp tục dành thời gian chăm sóc sức khỏe và lấy lại nhịp sinh hoạt.

Phong cách của Hồ Ngọc Hà cũng có sự linh hoạt theo từng hoàn cảnh. Nếu tại các sự kiện, cô ưu tiên những bộ trang phục sang trọng, hiện đại và tôn dáng, thì trong đời thường, nữ ca sĩ thường chọn trang phục thoải mái, trẻ trung.

Bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh 20 năm trước

Cách đây ít lâu, Hồ Ngọc Hà còn thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn clip ghi lại màn song ca với ca sĩ Tùng Dương cách đây khoảng 20 năm trên Instagram cá nhân.

Trong video, cả hai cùng đứng trên sân khấu biểu diễn trước đông đảo khán giả. Khi nhìn lại hình ảnh thời trẻ, nữ ca sĩ hài hước viết: "Cha mẹ ơi ngày xưa đúng nghĩa không có gì để mất". Dòng trạng thái ngắn khiến nhiều người thích thú, đồng thời gợi lại thời điểm Hồ Ngọc Hà mới bước chân vào con đường ca hát.

Khoảng hai thập kỷ trước, cô vốn xuất thân từ nghề người mẫu rồi chuyển hướng sang âm nhạc. Ngoại hình nổi bật, phong cách hiện đại và khả năng trình diễn giúp Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, con đường ca hát của cô cũng từng trải qua không ít tranh luận, đặc biệt liên quan đến giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc.

Có thời điểm, việc đứng chung sân khấu với những giọng ca được đánh giá cao về chuyên môn như Tùng Dương khiến Hồ Ngọc Hà đối mặt với nhiều ý kiến so sánh. Thay vì né tránh, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động và hoàn thiện bản thân. Sau 20 năm, cả hai đều có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt: Tùng Dương được biết đến với giọng hát và tư duy âm nhạc mang màu sắc riêng, còn Hồ Ngọc Hà xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, truyền hình thực tế và kinh doanh. Những ca khúc như Tìm lại giấc mơ, Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ cùng các liveshow được đầu tư đã góp phần tạo nên sức hút của nữ ca sĩ. Việc thoải mái chia sẻ lại những hình ảnh cũ, kể cả các màn trình diễn từng gây tranh luận, cũng cho thấy cô có cái nhìn cởi mở hơn về hành trình đã qua.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Hồ Ngọc Hà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ có con trai đầu lòng Nguyễn Quốc Hưng, thường gọi là Subeo, sinh năm 2010 với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La). Sau khi chia tay, cả hai duy trì mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm và chăm sóc con trai.

Năm 2017, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý bén duyên khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi công khai chuyện tình cảm và thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Tháng 11/2020, nữ ca sĩ sinh đôi một bé gái và một bé trai, đặt tên thân mật là Lisa và Leon. Khoảnh khắc Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà tại bệnh viện sau khi cô sinh con từng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ba con. Kim Lý có mối quan hệ gần gũi với Subeo, trong khi hai bé Lisa và Leon cũng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ qua những hình ảnh gia đình được đăng tải trên mạng xã hội.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)

Mỹ nhân Việt là bà mẹ 3 con vừa lọt top đề cử đẹp nhất thế giới, xem ảnh 20 năm trước mà bất ngờ - Ảnh 5.Cựu HDV du lịch có bài hát 10 tỷ view lọt top toàn cầu, thu tiền tác quyền mỏi tay

Sau những ngày đầu chật vật tìm chỗ đứng, nam ca sĩ quê Quảng Trị sở hữu loạt ca khúc được khán giả trong và ngoài nước đón nhận.

Theo Nhật Linh

Phụ Nữ Mới

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