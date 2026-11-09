Đoạn clip hé lộ mối quan hệ giữa Đỗ Mỹ Linh và mẹ chồng

Mới đây, đoạn clip ghi lại hậu trường Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 bất ngờ thu hút sự chú ý của dân tình. Tại cuộc thi năm nay, nàng hậu đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo. Cô lựa chọn chiếc đầm dạ hội màu trắng, thiết kế cúp ngực thanh lịch, tôn vóc dáng cùng kiểu tóc búi gọn gàng. Diện mạo chỉn chu, sang trọng của người đẹp nhanh chóng thu hút ống kính.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip trở nên đặc biệt lại nằm ở những khoảnh khắc bên gia đình. Con gái nhỏ của Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong chiếc váy trắng đáng yêu, lon ton đi bên cạnh mẹ và còn nhiệt tình làm "trợ lý", giúp mẹ xách phần váy dài. Hình ảnh nhóc tỳ theo chân mẹ trong hậu trường khiến nhiều người thích thú.

Đỗ Mỹ Linh được cả gia đình hộ tống đi chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Đáng chú ý, mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt để ủng hộ con dâu. Bà Thanh Hoà xuất hiện với trang phục thanh lịch, bế cháu và cùng con dâu chụp ảnh trên khu vực thảm đỏ. Sự hiện diện của các thành viên trong gia đình cũng đủ cho thấy nàng hậu nhận được sự đồng hành từ người thân trong một sự kiện quan trọng.

Chia sẻ về cuộc sống làm dâu, Đỗ Mỹ Linh từng bộc bạch: "Mẹ chồng tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì con cháu. Bà thấu hiểu sự bận rộn của tôi và luôn sẵn sàng hỗ trợ, từ việc chăm sóc con cháu đến quán xuyến các công việc trong gia đình. Nhờ có ông bà hậu thuẫn, tôi yên tâm phát triển sự nghiệp.

Lần đầu gặp bố mẹ, tôi khá hồi hộp. Chưa biết nên nói gì, làm gì, hay bố mẹ có dễ gần hay không. May mắn là ông xã luôn bên cạnh động viên, trở thành cầu nối giúp tôi dần hòa nhập và hiểu hơn về gia đình anh. Giờ đây, mỗi khi đi làm về, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cùng trò chuyện về cuộc sống, công việc, câu chuyện nhỏ xoay quanh bé Titi. Đó là khoảng thời gian ấm áp, bình dị nhưng với tôi lại vô cùng trân quý, là điều khiến hành trình làm dâu trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn".

Đỗ Mỹ Linh được gia đình ủng hộ khi dần quay trở lại với các sự kiện giải trí

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn năm 2022. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2016 dần hạn chế các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc riêng. Cặp đôi khá kín tiếng về đời sống cá nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào trên mạng xã hội.

Hai vợ chồng lần lượt đón con gái đầu lòng vào năm 2023 và em bé thứ hai trong năm 2026. Trong buổi chia sẻ với chúng tôi, Đỗ Mỹ Lịnh bày tỏ: "Linh nghĩ có lẽ đây là thử thách khó nhất từ trước đến giờ, bởi nó không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc hay một vài ngày mà là vai trò sẽ theo mình suốt cả đời. Khi bắt đầu làm mẹ, Linh cảm thấy cuộc sống của mình không còn tự do, thoải mái và bay nhảy như trước nữa.

Nhiều khi mình cũng muốn có những khoảng thời gian riêng, hoặc hai vợ chồng muốn đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng tâm thế lúc nào cũng nghĩ về con, lo lắng không biết con ở nhà có ổn không, ăn uống thế nào, đi học có ngoan không. Kể từ khi có con, Linh thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, luôn nghĩ về con và gia đình nhiều hơn".

Tổ ấm viên mãn của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ

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