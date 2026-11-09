Neymar khoe bộ ảnh bạn gái mang bầu lần 3, nàng WAG bụng vượt mặt viusal vẫn cực đỉnh

Ngôi sao bóng đá Brazil Neymar Jr. và bạn gái Bruna Biancardi vừa chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy ngọt ngào, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong thai kỳ của nàng WAG.

Cả gia đình chọn trang phục mang tông màu trắng ngà tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý trong bộ ảnh chính là khoảnh khắc các thiên thần nhỏ cùng bố Neymar quây quần tỉ mỉ dán những hạt đá lấp lánh hình trái tim lên bụng bầu đang lớn dần của Bruna. Sự hồn nhiên của các bé cùng ánh mắt rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi khiến khung hình trở nên vô cùng ấm áp. Bộ ảnh không chỉ đánh dấu cột mốc gia đình chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới mà còn thể hiện sự gắn kết bền chặt của Neymar và Bruna Biancardi sau những sóng gió.

Bộ ảnh Neymar cùng 2 cô con gái và bạn gái Bruna

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Neymar

Chuyện tình nhiều sóng gió của Neymar và Bruna

Neymar và Bruna bắt đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2021 trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2022. Tuy nhiên, hành trình tình cảm của họ không hề bằng phẳng. Cặp đôi từng nhiều lần chia tay và tái hợp sau những lùm xùm liên quan đến đời tư của Neymar. Năm 2023, khi Bruna đang mang thai con gái đầu lòng Mavie, tiền đạo người Brazil vướng bê bối ngoại tình.

Thời điểm đó, Neymar đã công khai xin lỗi bạn gái trên mạng xã hội và thừa nhận những sai lầm của bản thân. Không lâu sau khi Mavie chào đời, hai người tiếp tục đường ai nấy đi. Trong khoảng thời gian này, Neymar đón con gái Helena với người mẫu Amanda Kimberlly. Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã hàn gắn mối quan hệ. Năm 2025, họ chào đón cô con gái thứ hai Mel và giờ đây đang chuẩn bị đón thêm một thành viên mới thứ 3.