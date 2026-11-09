Tháo dỡ khẩn trương công trình gồm 42 nhà gỗ, có căn cao tới 10 m bên 1 bờ biển nổi tiếng Việt Nam: Mới ngừng đón khách được 2 ngày, đã ấn định thời gian cưỡng chế

Ngày 7/11/2026, UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng trái phép tại khu nghỉ dưỡng Ocean Bay Resort & Spa, nằm bên bãi Ông Lang.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương tháo dỡ những hạng mục vi phạm, di dời vật kiến trúc và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất. Trường hợp không tự giác chấp hành, việc cưỡng chế dự kiến được tổ chức trong ba ngày, từ 16 đến 18/11/2026.

Đáng chú ý, chủ khu nghỉ dưỡng đã cam kết ngừng tiếp nhận khách lưu trú mới kể từ ngày 7/11. Như vậy, tính đến ngày 9/11, cơ sở này mới ngừng nhận khách mới được hai ngày, trong khi thời hạn cưỡng chế đã được chính quyền ấn định.

Khu nhà hàng nổi với biểu tượng nàng tiên cá cùng biển tên Ocean Bay (Ảnh Ocean Bay Resort and Spa)

Bên trong khu nghỉ dưỡng có 42 căn nhà gỗ, nhiều căn cao tới 10 m

Ocean Bay Resort & Spa nằm bên bãi Ông Lang, một trong những khu vực ven biển được nhiều du khách biết đến tại Phú Quốc. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên, những bãi đá ven biển và không gian ngắm hoàng hôn đặc trưng của đảo ngọc.

Trước khi có thông tin cưỡng chế, Ocean Bay được quảng bá là khu nghỉ dưỡng 5 sao với hệ thống bungalow, biệt thự và những không gian dịch vụ hướng biển. Theo thông tin giới thiệu trên website của khu nghỉ dưỡng, các công trình lưu trú tại đây được thiết kế theo phong cách gần gũi thiên nhiên, sử dụng nhiều vật liệu như gỗ, đá tự nhiên và kết hợp với cây xanh nhiệt đới.

Một số hạng phòng được bố trí ở tầng trên của những căn nhà gỗ, có ban công hướng vườn hoặc biển. Ngoài ra, cơ sở còn giới thiệu các biệt thự ven biển với hồ bơi riêng, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình và nhóm khách.

Ông Lê Trọng Đại, chủ cơ sở Ocean Bay, cho biết khu nghỉ dưỡng hiện có 42 căn nhà gỗ, trong đó nhiều căn cao tới 10 m, tương đương chiều cao khoảng 3 tầng nhà thông thường. Bên trong các công trình còn có hệ thống bàn ghế, nội thất bằng gỗ được chủ cơ sở đánh giá có giá trị lớn. Đây cũng là một trong những lý do ông Đại đề nghị chính quyền cho phép tháo dỡ theo lộ trình riêng.

Những căn nhà gỗ thuộc khu nghỉ (Ảnh Ocean Bay Resort and Spa)

Không chỉ có những căn nhà gỗ phục vụ lưu trú, khu nghỉ dưỡng còn xây dựng nhà hàng quy mô lớn bằng gỗ trên hành lang biển và một cột đá gắn biểu tượng nàng tiên cá tại bãi biển. Theo Báo Xây dựng, những hạng mục vi phạm này đều thuộc diện phải tháo dỡ.

Trên website Ocean Bay, hệ thống ẩm thực từng được giới thiệu với những không gian như Tree House Restaurant, nổi bật với các cột gỗ lớn và chi tiết trang trí từ rễ cây. Trong khi đó, Ocean Bar & Grill được quảng bá lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền ra khơi, phục vụ các món nướng và trải nghiệm ngắm hoàng hôn.

Mới ngừng nhận khách 2 ngày, đã có thời gian cưỡng chế từ 16–18/11

Ngày 7/11, UBND đặc khu Phú Quốc thành lập đoàn công tác đến làm việc, tuyên truyền và vận động ông Lê Trọng Đại tự giác thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tại buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc tiếp nhận khách lưu trú mới, đồng thời chủ động thông báo và hỗ trợ những khách đang lưu trú dài ngày tìm kiếm nơi ở khác phù hợp.

Sau khi được giải thích, ông Đại cùng doanh nghiệp cam kết chấp hành yêu cầu, ngừng tiếp nhận khách mới từ ngày 7/11 và phối hợp giải phóng mặt bằng.

Dù vậy, chủ cơ sở cũng kiến nghị chính quyền xem xét đặc điểm của các tài sản hiện có. Với 42 căn nhà gỗ, nhiều căn cao tới 10 m cùng số lượng lớn nội thất, ông Đại cho rằng việc tháo dỡ cần có thêm thời gian để thực hiện.

Tuy nhiên, đề nghị kéo dài thời gian tháo dỡ không được đoàn công tác chấp thuận. Đại diện cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian qua, chính quyền đã nhiều lần tạo điều kiện và gia hạn để chủ cơ sở tự khắc phục vi phạm nhưng tiến độ vẫn chậm trễ, kéo dài.

Địa điểm từng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước (Ảnh Trip)

UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đúng thời hạn và phương án đã được phê duyệt, tự tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 16/11.

Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế trong các ngày 16, 17 và 18/11. Việc ngừng cung cấp điện, nước cũng được đưa ra như một biện pháp xử lý đối với trường hợp tiếp tục không thực hiện yêu cầu.

Như vậy, khu nghỉ dưỡng đã có lịch cưỡng chế cụ thể, song việc tháo dỡ sẽ được thực hiện đến đâu còn phụ thuộc vào quá trình tự khắc phục của chủ cơ sở trong những ngày tới.

Du khách muốn trải nghiệm nhà hàng ven biển tương tự có thể đến đâu tại Phú Quốc?

Bên cạnh Ocean Bay, khu vực bãi Ông Lang và nhiều bãi biển khác tại Phú Quốc còn có những địa điểm ẩm thực được giới thiệu với không gian mở, sử dụng vật liệu gần gũi thiên nhiên và hướng nhìn ra biển.

Một trong số đó là On The Rock Restaurant, thuộc Mango Bay Resort tại bãi Ông Lang. Theo website chính thức của Mango Bay, nhà hàng nằm sát mép biển, có không gian ăn uống hướng ra những ghềnh đá và khung cảnh hoàng hôn. Đây là địa điểm phù hợp với du khách yêu thích những bữa ăn trong không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Cũng tại khu vực Ông Lang, Camia Restaurant là một lựa chọn khác. Theo giới thiệu của nhà hàng, nơi đây có không gian mở nằm bên bờ biển phía tây Phú Quốc, phục vụ các món hải sản và ẩm thực Á – Âu, kết hợp trải nghiệm ngắm hoàng hôn.

Ngoài ra, du khách có thể tham khảo The Spice House tại Cassia Cottage, khu vực bãi Ba Kèo. Nhà hàng được giới thiệu với thực đơn kết hợp nguyên liệu địa phương và phong cách ẩm thực Địa Trung Hải, trong không gian gần biển.

Các địa điểm trên có sự tương đồng về trải nghiệm dùng bữa ven biển. Du khách nên kiểm tra lịch hoạt động và đặt chỗ trước khi đến.