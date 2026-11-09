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Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ

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Sau gần 17 năm đồng hành, cặp đôi đã có hai cô con gái và vẫn giữ được sự gắn bó khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Đông Nhi bắt đầu được khán giả chú ý vào những năm cuối thập niên 2000, khi dòng nhạc teen pop phát triển mạnh mẽ. Với phong cách trẻ trung, năng động cùng khả năng biến hóa trong âm nhạc, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Nhắc đến Đông Nhi, nhiều người vẫn nhớ những ca khúc từng phủ sóng các bảng xếp hạng âm nhạc. Những sản phẩm này góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho nữ ca sĩ trong giai đoạn Vpop sôi động.

Không chỉ dừng lại ở những bản hit dành cho giới trẻ, Đông Nhi còn liên tục làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Năm 2015, cô tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng cùng nhà sản xuất Đỗ Hiếu và DJ Mike Hào. Sau hành trình tranh tài, đội của nữ ca sĩ giành ngôi vị quán quân, đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Trong những năm tiếp theo, Đông Nhi tiếp tục khẳng định vị trí bằng các giải thưởng trong nước và quốc tế.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 1.

Đông Nhi bắt đầu được khán giả chú ý vào những năm cuối thập niên 2000.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở những bản hit dành cho giới trẻ, Đông Nhi còn liên tục làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng là một trong những mối quan hệ được công chúng quan tâm nhiều năm. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, khi đều là những nghệ sĩ trẻ đang hoạt động trong showbiz. Sau một thời gian tìm hiểu, họ công khai tình cảm và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện cũng như sản phẩm âm nhạc.

Ông Cao Thắng từng là thành viên nhóm nhạc Weboys và hoạt động với vai trò ca sĩ. Sau một thời gian theo đuổi nghệ thuật, anh dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và sản xuất âm nhạc. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh ngành nhựa tại TP.HCM. Doanh nghiệp này có lịch sử hoạt động từ nhiều thập kỷ trước, chính thức đăng ký thành lập vào năm 1994.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 3.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng là một trong những mối quan hệ được công chúng quan tâm nhiều năm.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 4.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, khi đều là những nghệ sĩ trẻ đang hoạt động trong showbiz.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 5.

Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh ngành nhựa tại TP.HCM.

Năm 2015, Ông Cao Thắng dừng hoạt động ca hát, thành lập công ty giải trí và trở thành người đồng hành, hỗ trợ bạn gái trong nhiều dự án nghệ thuật. Trong khi Đông Nhi tiếp tục phát triển sự nghiệp, anh đảm nhận vai trò hậu phương, góp phần giúp nữ ca sĩ yên tâm theo đuổi đam mê.

Tháng 7/2019, sau 10 năm yêu nhau, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ hạnh phúc nhận lời và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với người hâm mộ. Đến tháng 11 cùng năm, cả hai tổ chức đám cưới tại Phú Quốc với sự tham dự của khoảng 500 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng từng trở thành sự kiện được quan tâm rộng rãi trong showbiz Việt. Sau một thập kỷ bên nhau, cặp đôi chính thức bước sang một chặng đường mới với vai trò vợ chồng.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 6.

Tháng 7/2019, sau 10 năm yêu nhau, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ). Ảnh: FBNV

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 7.

Đến tháng 11 cùng năm, cả hai tổ chức đám cưới tại Phú Quốc với sự tham dự của khoảng 500 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lần lượt đón hai cô con gái. Bé đầu lòng Winnie, tên thật Ông Yên Nhi, chào đời vào tháng 10/2020. Gần bốn năm sau, tháng 8/2024, gia đình tiếp tục chào đón bé Hannie, tên thật Ông Gia Hân.

Từ khi trở thành cha mẹ, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trên mạng xã hội, hình ảnh gia đình cùng đi du lịch, vui chơi hay tham gia những hoạt động thường ngày nhận được nhiều sự quan tâm. Đông Nhi cũng từng dành phần lớn thời gian để chăm sóc hai con, điều chỉnh lịch trình hoạt động nghệ thuật để cân bằng cuộc sống.

Đông Nhi từng bày tỏ sự biết ơn khi có Ông Cao Thắng đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Khi cô tập trung cho các dự án âm nhạc, anh sẵn sàng lui về phía sau để hỗ trợ và chăm sóc gia đình. Với nữ ca sĩ, sự chân thành, tử tế và đồng hành của chồng là những điều cô luôn trân trọng.

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 8.
Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 9.

Sau khi kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lần lượt đón hai cô con gái. Ảnh: FBNV

Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 10.
Sao nữ có chuyện tình đẹp nhất nhì Vbiz: Chồng là thiếu gia ngành nhựa, được cầu hôn ở Mỹ- Ảnh 11.Từ khi trở thành cha mẹ, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Ảnh: FBNV
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Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

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