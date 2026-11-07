Showbiz Việt có đám cưới cho toàn bộ khách mời đi máy bay, dâu rể đang thề nguyện thì xảy ra hiện tượng lạ

Nhắc đến những đám cưới đáng nhớ nhất showbiz Việt, hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra ngày 9/11/2019 tại Phú Quốc chắc chắn là sự kiện khó có thể bỏ qua. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong khung cảnh biển trời lãng mạn, với sự góp mặt của hơn 500 khách mời, trong đó có đông đảo nghệ sĩ đình đám Vbiz.

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp như cổ tích, đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn khiến công chúng choáng ngợp bởi độ chịu chi. Để khách mời có thể tham dự ngày trọng đại, cặp đôi đã thu xếp phương tiện di chuyển bằng máy bay, đồng thời chuẩn bị nơi lưu trú tại resort cao cấp. Gia đình hai bên và khách mời được bố trí 10 căn biệt thự riêng trong khu nghỉ dưỡng.

Tầm 500 khách mời được cô dâu chú rể chuẩn bị vé bay đến Phú Quốc để dự tiệc ngoài trời

Không gian tiệc cưới được phủ sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết hàng nghìn bông hoa tươi và hướng thẳng ra biển. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đều được đầu tư, thiết kế riêng cho ngày trọng đại. Chi phí tổ chức khi ấy được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Với quy mô hoành tráng cùng cách tổ chức chỉn chu, hôn lễ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng được xem là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất Vbiz thời điểm đó.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng là người mở màn cho trào lưu đến biển tổ chức hôn lễ trong showbiz Việt

Tuy nhiên, điều khiến đám cưới này trở nên đặc biệt hơn cả lại không nằm ở những màn trang trí cầu kỳ hay mức độ đầu tư tiền tỷ. Trong khoảnh khắc Đông Nhi và Ông Cao Thắng đứng bên bờ biển, trao nhau lời thề nguyện, bầu trời phía trên lễ đường bất ngờ xuất hiện một đám mây có hình dáng tựa trái tim. Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, hiện tượng tự nhiên này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ví von như lời chúc phúc dành cho đôi uyên ương.

Hình ảnh “mây trái tim” nhanh chóng được khách mời ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Một chi tiết ngẫu nhiên của thiên nhiên lại vô tình trở thành điểm nhấn khó quên, khiến khoảnh khắc thề nguyện của Đông Nhi, Ông Cao Thắng càng thêm cổ tích. Sau nhiều năm, nhắc lại hôn lễ này, công chúng vẫn nhớ đến hình ảnh đặc biệt ấy như một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất của showbiz Việt.

Mây trời tạo hình trái tim ngay lúc cặp đôi trao lời thề nguyện

Khách mời cho biết thời điểm diễn ra nghi lễ, hoàng hôn Phú Quốc vô cùng mãn nhãn

"Thiên thời, địa lợi" cho Đông Nhi và Ông Cao Thắng có một đám cưới rất trọn vẹn

Không chỉ có cô dâu chú rể xúc động, nhiều khách mời cũng không giấu được cảm xúc khi chứng kiến cái kết viên mãn của chuyện tình kéo dài một thập kỷ. Đáng chú ý, Trấn Thành đã bật khóc và dành cho cặp đôi những lời chia sẻ đầy chiêm nghiệm về tình yêu, hôn nhân. Nam MC bộc bạch: "Tôi là một người đa tình, tôi từng không tin vào hôn nhân, và tôi không biết tại sao tôi lấy vợ. Có những chuyện nó đến mà chúng ta không biết được, đó là khi ta chọn đúng thời điểm và đúng người. Tôi xin nhắc lại, đúng người nhưng sai thời điểm cũng không được, sai người và sai cả thời điểm là một điều rất tệ. Chỉ có thể đúng người và đúng thời điểm chúng ta sẽ biết mình phải làm gì".

Trấn Thành cũng nhắn nhủ hai người đừng quá đặt nặng lời hứa trăm năm mà hãy trân trọng từng ngày được ở bên nhau. Anh nói: "Trong hôn nhân, đừng chúc nhau chữ trăm năm nghe thật sáo rỗng, sống với nhau hạnh phúc ngày nào hay ngày đó, hãy đối xử tử tế với nhau. Lúc nào giận nhau nhất, điên nhau nhất hãy nhớ đến khoảnh khắc này với rất nhiều người chứng kiến. Chúc hai bạn hạnh phúc”.

Trấn Thành và nửa showbiz Việt khóc chúc mừng cặp đôi

Chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã nhận được sự quan tâm của công chúng từ những ngày đầu. Cả hai bén duyên khi còn rất trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển và cùng nhau đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Trong suốt hành trình ấy, Ông Cao Thắng luôn là người đồng hành, ủng hộ Đông Nhi trong công việc lẫn cuộc sống. Anh từng lựa chọn lùi lại phía sau để hỗ trợ người yêu phát triển sự nghiệp, trước khi cả hai cùng xây dựng tổ ấm riêng.

Sau hơn 7 năm kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên hai con gái Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi đến những giây phút giản dị tại nhà. Đông Nhi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Ông Cao Thắng cũng ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha luôn đồng hành cùng vợ con.

Gần 2 thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn rất ngọt ngào và mặn nồng

Gia đình nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã có thêm 2 cô con gái

Ảnh: FBVN