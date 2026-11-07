Ca sĩ quê Đà Nẵng hát 10 show/1 đêm, cứ 3 ngày là mua được cả cây vàng

Trong hành trình phát triển của nhạc Việt, nhiều giọng ca từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Trong số đó, ca sĩ Ngọc Ánh là cái tên để lại ấn tượng đặc biệt với chất giọng nội lực, phong cách trình diễn máu lửa cùng danh xưng “Nữ hoàng nhạc Rock”. Không chỉ sở hữu sự nghiệp hơn 40 năm, nữ ca sĩ còn có thời kỳ hoàng kim với mức cát-xê thuộc hàng đình đám, từng chạy gần 10 show mỗi đêm và kiếm tiền nhiều đến mức vài ngày lại đi mua vàng tính bằng cây.

Ca sĩ Ngọc Ánh nổi tiếng với danh xưng “Nữ hoàng nhạc Rock”

Ngọc Ánh sinh năm 1964 quê gốc tại Đà Nẵng. Cô bén duyên với âm nhạc từ năm 6 tuổi, tham gia các hoạt động văn nghệ thiếu nhi và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Không trải qua con đường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp bài bản, nữ ca sĩ chủ yếu tích lũy kinh nghiệm từ những năm tháng sinh hoạt tại các câu lạc bộ, học hỏi nghệ sĩ đi trước và biểu diễn trên sân khấu.

Bằng chất giọng khỏe, nội lực cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng, Ngọc Ánh nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Cô có khả năng biến hóa ở nhiều thể loại, từ nhạc trẻ, nhạc quê hương đến rock. Đây cũng là yếu tố giúp nữ ca sĩ tiếp cận nhiều nhóm khán giả và trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thị trường âm nhạc Việt Nam.

Bước vào giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990, tên tuổi Ngọc Ánh phủ sóng rộng rãi trên các sân khấu ca nhạc

Bước vào giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990, tên tuổi Ngọc Ánh phủ sóng rộng rãi trên các sân khấu ca nhạc. Cô trở thành gương mặt được nhiều bầu show săn đón, đồng thời là cái tên bảo chứng cho các chương trình biểu diễn thu hút khán giả. Trong sự nghiệp, Ngọc Ánh ghi dấu với loạt ca khúc như Không Dám Đâu, Anh Ba Hưng, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Đừng Nói Xa Nhau, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ và Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh.

Anh Ba Hưng - Ngọc Ánh

Sức hút của Ngọc Ánh còn được thể hiện qua lịch trình biểu diễn dày đặc. Trong một chia sẻ trước đây của ca sĩ Thùy Trang kể lại thời điểm đi diễn chung với đàn chị, có đêm Ngọc Ánh chạy khoảng 10 show tại TP.HCM. Mỗi địa điểm, cô chỉ có khoảng 15 phút, gồm 5 phút chuẩn bị và 10 phút biểu diễn. Thậm chí, có những lần nữ ca sĩ phải cầm cả chiếc lược lên sân khấu vì không kịp chỉnh trang.Thùy Trang cũng tiết lộ cứ khoảng 2-3 ngày, Ngọc Ánh lại rủ mình đi mua vàng, mỗi lần đều tính bằng cây thay vì chỉ.

Vào thời đỉnh cao ó đêm Ngọc Ánh chạy khoảng 10 show tại TP.HCM

Đáng chú ý, chính Ngọc Ánh từng kể trong một chương trình truyền hình rằng có đêm cô chỉ chạy hai show cách nhau khoảng 25 km nhưng được trả tới 5 cây vàng. Đây là một trong những câu chuyện cho thấy mức thu nhập đáng kinh ngạc của nữ ca sĩ trong giai đoạn đỉnh cao.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Ngọc Ánh còn sở hữu thành tích nghệ thuật đáng nể. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trong giai đoạn 1977-1997, cô tích lũy hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ trên khắp cả nước. Đặc biệt, năm 1996, cô giành giải Giọng ca vàng tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình các nước ASEAN tổ chức ở Hà Nội với ca khúc Woman In Love.

Năm 1998, Ngọc Ánh thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên tại rạp Trưng Vương, Đà Nẵng. Chương trình kéo dài 4 đêm liên tiếp và đều cháy vé

Năm 1998, Ngọc Ánh thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên tại rạp Trưng Vương, Đà Nẵng. Chương trình kéo dài 4 đêm liên tiếp và đều cháy vé. Đặc biệt, nữ ca sĩ một mình thể hiện 22 ca khúc mà không cần khách mời. Cô lựa chọn Đà Nẵng bởi đây là quê gốc của gia đình, đồng thời mong muốn đưa thành quả nghệ thuật của mình trở về dành tặng cha mẹ.

Khi tên tuổi đang được săn đón, Ngọc Ánh quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư vào cuối thập niên 1990. Năm 2014, Ngọc Ánh trở lại với sân khấu trong nước qua liveshow Dấu Ấn. Đây được xem là một trong những chương trình lớn đánh dấu hành trình 30 năm ca hát của cô. Tại đêm nhạc, nữ ca sĩ tái hiện loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi, từ nhạc trẻ, nhạc quê hương đến những bản rock sôi động.

Năm 2024, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, trở thành một trong những gương mặt có thâm niên hoạt động lâu năm nhất chương trình

Sau nhiều năm hoạt động, Ngọc Ánh vẫn duy trì sự hiện diện trên các chương trình truyền hình và sân khấu âm nhạc. Năm 2024, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, trở thành một trong những gương mặt có thâm niên hoạt động lâu năm nhất chương trình. Ở tuổi 60, nữ ca sĩ tiếp tục thử sức với những hình thức trình diễn mới, kết hợp cùng các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Đến năm 2026, sau hơn 40 năm hoạt động chuyên nghiệp, Ngọc Ánh vẫn đều đặn nhận lời biểu diễn và đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi âm nhạc. Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc Ánh từng cho biết điều quan trọng nhất để duy trì sự nghiệp lâu dài là giọng hát, sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết.

Đến năm 2026, sau hơn 40 năm hoạt động chuyên nghiệp, Ngọc Ánh vẫn đều đặn nhận lời biểu diễn và đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi âm nhạc

Từ một cô bé bắt đầu ca hát năm 6 tuổi đến ngôi sao từng có những đêm chạy hàng chục sân khấu, nữ ca sĩ vẫn gắn bó với âm nhạc sau hơn bốn thập kỷ. Danh xưng Nữ hoàng nhạc Rock vì thế cũng trở thành dấu ấn gắn liền với một thời kỳ đáng nhớ của nhạc Việt.

Ảnh: FBNV