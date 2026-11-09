Điều Quang Hải làm sau lưng Chu Thanh Huyền
Khoảnh khắc hé lộ cuộc sống đời thường của Quang Hải và vợ.
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Trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Một trong những đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh ấm cúng tại gia đình. Khi Chu Thanh Huyền có dấu hiệu mỏi lưng, Quang Hải đã lập tức ở phía sau ân cần đấm lưng, chăm sóc cho vợ. Bên cạnh anh, bé Lido – con trai đầu lòng của cặp đôi cũng hồn nhiên, nhún nhảy bắt chước bố đấm lưng phụ nũng nịu bên mẹ. Hành động nhỏ nhưng tràn ngập sự quan tâm ấy cho thấy hình ảnh một "bố bỉm sữa" Quang Hải hết mực chiều chuộng, yêu thương gia đình sau những giờ phút căng thẳng trên sân cỏ.
Kể từ khi chính thức về chung một nhà và chào đón bé Lido (Nguyễn Quang Minh) vào giữa năm 2024, cuộc sống của nam cầu thủ sinh năm 1997 càng thêm trọn vẹn. Dù bận rộn với lịch thi đấu dày đặc cùng CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia, Quang Hải luôn chủ động chia sẻ công việc nhà, thức đêm chăm con hay chuẩn bị những món quà ý nghĩa cho bà xã.
Về phía Chu Thanh Huyền, bên cạnh việc phát triển sự nghiệp kinh doanh cá nhân, cô luôn là điểm tựa hậu phương vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho chồng trong mỗi trận đấu. Tổ ấm của cả hai hiện tại không chỉ sung túc về vật chất mà còn ngập tràn tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành cùng nhau qua mọi thời điểm trong cuộc sống.
Ảnh: TTNV
Phụ Nữ Mới