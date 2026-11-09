Hình ảnh khác lạ nhất sự nghiệp MC Diệp Chi trước nghỉ VTV ở tuổi 40

Thông tin MC, đạo diễn Diệp Chi đã nghỉ việc tại VTV từ đầu tháng 11 theo nguyện vọng cá nhân hiện đang gây xôn xao dư luận. Sau khi khép lại hành trình 20 năm tại Đài Truyền hình Việt Nam, nữ MC được cho là sẽ chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và giải trí.

Sinh năm 1986, Diệp Chi bước chân vào VTV từ năm 2006 khi mới 20 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt chương trình như Rung Chuông Vàng, Đồ Rê Mí, Đường Lên Đỉnh Olympia. Đặc biệt, hình ảnh nữ MC với nụ cười tươi, lối dẫn dắt duyên dáng và giọng nói truyền cảm từng là một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả truyền hình.

(Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, Diệp Chi còn thử sức với công việc biên tập, đạo diễn và sản xuất chương trình. Cô từng gắn bó nhiều năm với Điều Ước Thứ 7, sau đó đảm nhận vai trò đạo diễn tại các chương trình như Ai Là Triệu Phú, Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Những năm gần đây, nữ BTV còn đứng sau nhiều sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn với vai trò tổng đạo diễn.

Có thể nói, nhắc đến Diệp Chi, khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ MC, BTV chỉn chu, chuyên nghiệp phía sau hoặc trước ống kính máy quay. Thế nhưng, có một hình ảnh khá đặc biệt mà không phải ai cũng nhớ: Diệp Chi từng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình giờ vàng của VTV.

Cụ thể, vào cuối tháng 11/2024, nữ MC gây bất ngờ khi góp mặt trong bộ phim Không Thời Gian của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và Nguyễn Đức Hiếu. Đây là tác phẩm khai thác câu chuyện về người lính, với nhiều đại cảnh cứu hộ, thiên tai được đầu tư công phu. Trong phim, Diệp Chi đảm nhận vai một nữ nhà báo đưa tin trực tiếp từ hiện trường vùng lũ Yên Khê Nam. Không còn xuất hiện trong diện mạo chỉn chu, rạng rỡ thường thấy trên các chương trình truyền hình, cô mặc áo phao, dầm mưa, tác nghiệp giữa khung cảnh ngập lụt, hoang tàn.

(Ảnh: VTV)

Hình ảnh khó nhận ra của MC Diệp Chi trong phim (Ảnh: VTV)

Phân đoạn có sự xuất hiện của MC Diệp Chi nằm ở cuối tập 1, thời lượng chỉ khoảng 3 phút. Dù không phải một vai diễn dài hơi hay có nhiều đất thể hiện tâm lý, màn xuất hiện này vẫn khiến không ít khán giả bất ngờ. Bởi nếu không để ý kỹ, nhiều người có lẽ khó nhận ra nữ nhà báo trên màn ảnh lại chính là MC quen thuộc từng đồng hành với Đường Lên Đỉnh Olympia.

Chia sẻ về lần xuất hiện đặc biệt này, Diệp Chi cho biết cô chỉ hỗ trợ đồng nghiệp. Nữ MC cũng bày tỏ sự choáng ngợp trước quy mô sản xuất của bộ phim, đồng thời dành sự thán phục cho hàng trăm nhân sự đã làm việc vất vả, di chuyển qua nhiều địa điểm để thực hiện những cảnh quay hoành tráng.

(Ảnh: VTV)

Đáng chú ý, dù thời lượng xuất hiện không nhiều, hình ảnh MC Diệp Chi vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi phát hiện nữ MC quen thuộc thử sức với một vai trò hoàn toàn khác. Thậm chí, có ý kiến mong muốn được nhìn thấy cô trong những vai diễn tiếp theo.

Nếu xét trên hành trình sự nghiệp của Diệp Chi, đây là lần xuất hiện khá hiếm hoi và đặc biệt. Cô vốn không hoạt động với tư cách diễn viên, trước đó cũng không góp mặt trong các bộ phim truyền hình VTV kể cả với tư cách khách mời. Việc hóa thân thành một nữ phóng viên tác nghiệp giữa vùng lũ vì thế trở thành hình ảnh khác lạ bậc nhất mà khán giả từng được chứng kiến ở nữ MC.