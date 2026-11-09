Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển số lượng lớn nhân viên trồng, tưới, cắt tỉa cây: Lương 12 - 15 triệu đồng, không yêu cầu kinh nghiệm, nhận việc được đào tạo ngay

Mới đây, trang Tuyển dụng Vinhomes đăng tải thông báo tìm kiếm số lượng lớn nhân viên cây xanh làm việc tại Cần Giờ, TP.HCM. Theo nội dung đăng tải, vị trí này có mức thu nhập từ 12–15 triệu đồng/tháng, người lao động được đào tạo khi nhận việc.

Đây là một trong những vị trí đáng chú ý khi không đặt nặng yêu cầu kinh nghiệm, công việc chủ yếu liên quan đến trồng, tưới và chăm sóc cây xanh. Hoạt động tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang triển khai đại đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ.

Dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh CĐT)

Không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập lên tới 15 triệu đồng/tháng

Theo thông tin tuyển dụng của Công ty CP Vinhomes đăng trên nền tảng tuyển dụng TopCV, doanh nghiệp đang tìm kiếm 200 nhân viên vườn ươm/cây xanh tại các địa điểm thuộc TP.HCM và Tây Ninh, trong đó có khu vực Vinhomes Cần Giờ.

Cụ thể, nhân viên đảm nhận việc trồng, ươm và chăm sóc cây theo hướng dẫn của cán bộ quản lý. Hằng ngày, người lao động thực hiện tưới nước, kiểm tra tình trạng sâu bệnh, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo định mức.

Bên cạnh đó, nhân viên cần thường xuyên theo dõi tình trạng phát triển của cây, phát hiện những dấu hiệu bất thường để kịp thời báo cáo, bảo đảm khu vực được phân công luôn xanh, sạch, đẹp và đúng tiêu chuẩn. Công việc còn bao gồm cập nhật nhật ký chăm sóc cây xanh hằng ngày.

Đối với hoạt động duy trì cảnh quan tại các khu đô thị, nhân viên cây xanh còn có thể thực hiện những công việc như cắt tỉa, thay thế cây hoa, xử lý cây yếu, cây hư hỏng và vệ sinh khu vực được giao theo phân công.

Ảnh Vingroup

Đáng chú ý, vị trí nhân viên vườn ươm/cây xanh không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn. Ứng viên chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trách nhiệm và biết sử dụng điện thoại thông minh. Người từng có kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây xanh hoặc làm việc tại vườn ươm sẽ được ưu tiên.

Ngoài thu nhập, người lao động được giới thiệu các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13 và thưởng theo đánh giá năng lực. Doanh nghiệp cũng có chính sách đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.

Công việc gắn với đại đô thị lấn biển rộng 2.870 ha tại Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise chính thức được khởi công ngày 19/4/2025 với tổng diện tích khoảng 2.870 ha. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và sinh thái ven biển quy mô lớn. Dự án có quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, được chia thành 4 phân khu chức năng A, B, C và D–E. Đặc biệt, phân khu E rộng khoảng 458 ha được quy hoạch cho mặt nước, kênh dẫn và cây xanh sử dụng cấp đô thị.

Với quy mô này, việc tạo lập và duy trì cảnh quan là một phần quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Bên cạnh các hạng mục xây dựng, hệ thống cây xanh tại công viên, khu dân cư, đường nội khu và không gian công cộng cũng cần được trồng mới, chăm sóc và quản lý thường xuyên.

Trong giai đoạn xây dựng, hoạt động ươm giống, trồng và chăm sóc cây góp phần chuẩn bị cảnh quan cho các khu chức năng. Khi đô thị đi vào vận hành, công việc tiếp tục gắn với việc duy trì mảng xanh, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát hiện sâu bệnh và thay thế cây hư hỏng.

Đặc biệt, Cần Giờ có những điều kiện tự nhiên riêng biệt. Theo UNESCO, khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn, đất ngập nước và môi trường chịu ảnh hưởng của nước lợ. Vì vậy, việc lựa chọn giống cây, trồng và chăm sóc cảnh quan tại những khu vực chịu tác động của môi trường ven biển cần tính đến khả năng thích nghi với điều kiện đất, nước và khí hậu.

Cần Giờ có điều kiện tự nhiên riêng biệt (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Không chỉ góp phần tạo cảnh quan, hệ thống cây xanh được thiết kế và duy trì phù hợp còn có ý nghĩa trong việc tạo bóng mát, cải thiện chất lượng không gian công cộng và môi trường sống của cư dân.

Trên thế giới, chăm sóc cây xanh là một phần quan trọng của hạ tầng đô thị

Trên thế giới, cây xanh ngày càng được nhìn nhận không đơn thuần là yếu tố trang trí mà còn là một phần của hệ thống hạ tầng xanh tại các đô thị hiện đại. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), hệ thống cây xanh đô thị có thể góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt, cải thiện chất lượng không khí, hỗ trợ quản lý nước mưa, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, FAO cũng nhấn mạnh quản lý cây xanh đô thị là một quá trình lâu dài, bao gồm khảo sát, lập kế hoạch, trồng, bảo dưỡng và theo dõi thường xuyên. Vì vậy, lực lượng trực tiếp chăm sóc cây xanh có vai trò quan trọng trong việc duy trì những lợi ích môi trường mà hệ thống cây xanh mang lại.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các không gian xanh như công viên, vườn cây và khu vực cây xanh trong khu dân cư còn có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần, giảm căng thẳng và khuyến khích hoạt động ngoài trời.

Cây xanh dần trở thành phần quan trọng trong các đại đô thị, không gian sống (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Tại Singapore, quốc gia nổi tiếng với định hướng xây dựng "Thành phố trong thiên nhiên", công tác chăm sóc cây xanh được thực hiện có hệ thống. Theo Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore, cơ quan quản lý công viên quốc gia sử dụng công nghệ để kiểm tra, giám sát tình trạng cây, đồng thời cắt tỉa cành, tán cây nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi xảy ra gió mạnh.

Những kinh nghiệm này cho thấy, phía sau diện mạo xanh mát của các đô thị không chỉ là hoạt động quy hoạch, đầu tư mà còn có sự đóng góp thường xuyên của những người trực tiếp trồng và chăm sóc cây. Với các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise, công việc ấy góp phần duy trì chất lượng cảnh quan và tạo dựng môi trường sống bền vững trong dài hạn.