MC Diệp Chi: 5 năm Rung Chuông Vàng, 6 năm Điều Ước Thứ Bảy, 3 năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Thông tin MC Diệp Chi rời VTV sau 20 năm làm việc tại nhà đang nhận được sự chú ý của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, hình ảnh của nữ MC thời mới vào nghề cũng được khán giả quan tâm.

MC Diệp Chi

Được biết Diệp Chi bắt đầu làm việc tại VTV ở vị trí cộng tác viên từ năm 20 tuổi - khi còn là sinh viên. Cô cũng chính là gương mặt gắn với những số đầu tiên của chương trình Rung Chuông Vàng. Vì vậy phần nhiều hình ảnh thời mới vào nghề của nữ MC, đạo diễn cũng gắn với chương trình này.

Thời điểm đó, Diệp Chi sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi, có lúc để tóc dài nhưng nhiều khi cũng xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung. Phong cách ăn mặc của cô cũng khá giản dị, gần gũi. Giọng nói truyền cảm và cách tương tác tự nhiên với thí sinh, cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả.

Đến năm 2020, nhân dịp 50 năm thành lập VTV, MC Diệp Chi đăng lại nhiều hình ảnh và cột mốc gắn bó với nhà đài. Cô dành nhiều tâm sự khi kể về những lần đầu tiên lên sóng truyền hình cùng với Rung Chuông Vàng.

“2006, sau khi tham gia mấy vòng thi tuyển, mình được chọn dẫn Rung Chuông Vàng cùng anh Hải Đăng. Lần đầu tiên lên sân khấu, mình vừa nhìn máy quay vừa hoảng đến độ máu cam rớt tong tỏng trên tờ kịch bản. Nghĩ lại vẫn còn hãi” - Diệp Chi kể lại kỷ niệm lần đầu lên sóng đúng 20 năm về trước.

Diệp Chi ở thời điểm dẫn Rung Chuông Vàng

Sau Rung Chuông Vàng, Diệp Chi tiếp tục làm việc ở nhiều chương trình, với nhiều vị trí khác nhau tại VTV: “Từ cộng tác viên thành biên tập viên, dẫn chương trình, đạo diễn, nhà sản xuất. Nhiều chương trình không thấy mặt, chỉ hiển thị chiếc tên bé xíu nhưng vất vả gấp nhiều lần việc cầm mic nói cười. Gắn bó sâu nặng nhất là 5 năm Rung Chuông Vàng, 6 năm Điều Ước Thứ Bảy, 3 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Được đồng nghiệp tin tưởng và khán giả thương, ấy là một đặc ân lớn. Được làm công việc mà mình yêu đến rút ruột gan, lại chẳng mất nhiều thời gian, công sức kiếm tìm, thế đã là may mắn hơn rất nhiều người”.

Ngoài những chương trình trực tiếp lên sóng như Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia,... khán giả cũng biết đến Diệp Chi qua vai trò đạo diễn Điều Ước Thứ Bảy, Ai Là Triệu Phú,... và nhiều chương trình truyền hình trực tiếp. Riêng với Điều Ước Thứ Bảy, những câu chuyện đời thường, nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và cách kể giàu cảm xúc giúp chương trình tạo được dấu ấn riêng.

Diệp Chi tại chương trình Điều Ước Thứ Bảy

Diệp Chi khi mới dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Hiện tại, sau nhiều năm làm việc, diện mạo của Diệp Chi có sự thay đổi theo hướng trưởng thành, sắc sảo hơn. Tuy nhiên, nụ cười tươi và những đường nét quen thuộc trên gương mặt cô vẫn được giữ nguyên.

Những hình ảnh gần đây của Diệp Chi

(Ảnh: FBNV)