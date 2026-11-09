Hoàng Thùy Linh ấn định ngày đặc biệt trong tháng 11

Trưa 9/11, Hoàng Thùy Linh khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức ấn định ngày phát hành single thứ hai trong năm 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nữ ca sĩ lựa chọn một cái tên đầy ẩn ý cho sản phẩm âm nhạc mới Vô Lượng Kiếp.

Theo poster được công bố, Vô Lượng Kiếp sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18/11/2026. Dù chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về nội dung hay màu sắc âm nhạc, riêng tên gọi của ca khúc đã mở ra nhiều liên tưởng thú vị.

Hoàng Thùy Linh ấn định ngày ra mắt sản phẩm mới mang tên Vô Lượng Kiếp vào ngày 13/11

Trong quan niệm Phật giáo, "vô lượng kiếp" gợi đến một khoảng thời gian dài vô tận, vượt khỏi những giới hạn thông thường của đời người. Chính vì vậy, khán giả không khỏi tò mò liệu Hoàng Thùy Linh sẽ kể câu chuyện về một mối duyên kéo dài qua nhiều kiếp sống, vòng lặp luân hồi hay hành trình tìm kiếm và giải thoát khỏi những ràng buộc của số phận. Với cách đặt tên giàu tính biểu tượng, Vô Lượng Kiếp hứa hẹn sẽ tiếp tục là một sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa và tư duy nghệ thuật riêng của Hoàng Thùy Linh.

Vô Lượng Kiếp là single thứ hai được Hoàng Thùy Linh giới thiệu trong năm 2026, nối tiếp Thầy Dùi - sản phẩm được nữ ca sĩ công bố hồi tháng 10. Theo thông tin trên poster, ca khúc có phần phối khí do TRIPLED đảm nhận, phần sáng tác ghi tên Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh, với phần thơ của Ngân Vi. Đây cũng là những thông tin đầu tiên về đội ngũ sáng tạo đứng sau sản phẩm mới, bên cạnh ngày phát hành chính thức 18/11/2026.

Trước đó, vào ngày 6/11, Hoàng Thùy Linh tung poster nhá hàng album vol.5, xác nhận dự án âm nhạc mới sẽ ra mắt ngay trong tháng 11. Sau 4 năm kể từ album LINK, nữ ca sĩ chuẩn bị trở lại với một chương tiếp theo trong vũ trụ nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trước đó, vào ngày 6/11, Hoàng Thùy Linh tung poster nhá hàng album vol.5, xác nhận dự án âm nhạc mới sẽ ra mắt ngay trong tháng 11

Poster nhá hàng gây chú ý với tạo hình trung tâm là một khối hình xanh lá có bề mặt mềm mại, nổi bật trên nền đỏ rực. Những đường nét uốn lượn màu bạc ánh tím hiện lên trên bề mặt xanh, gợi liên tưởng đến các ký hiệu trừu tượng.

Bao quanh là những mảng hồng nổi bật, tạo nên tổng thể thị giác tương phản mạnh, có phần siêu thực và giàu tính tạo hình. Poster chưa hé lộ tên album, song phần nào cho thấy Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi hướng xây dựng thế giới nghệ thuật riêng biệt, có màu sắc văn hóa, tâm linh.

Sau khi Thầy Dùi được giới thiệu hồi tháng 10, Vô Lượng Kiếp sẽ là sản phẩm thứ hai thuộc dự án album vol.5. Nếu Thầy Dùi gây chú ý với cách Hoàng Thùy Linh khai thác tiếng cười trào phúng dân gian, sử dụng thành ngữ, tục ngữ để châm biếm những thói xấu trong cách ứng xử, đồng thời kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phối khí hiện đại. Thì Vô Lượng Kiếp tiếp tục khiến khán giả tò mò ngay từ tên gọi giàu màu sắc triết lý. Sự xuất hiện của ca khúc tiếp tục đặt ra nhiều kỳ vọng về lựa chọn đề tài và cách nữ ca sĩ khai thác chất liệu trong album vol.5.

Hoàng Thùy Linh đang khiến fan đứng ngồi không yên với sản phẩm mới

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại sôi nổi của Hoàng Thùy Linh trên đường đua âm nhạc Việt. Sau khoảng thời gian 4 năm kể từ album LINK, nữ ca sĩ liên tục có những động thái mới, từ việc giới thiệu các sản phẩm âm nhạc riêng lẻ đến chuẩn bị phát hành album vol.5. Không chỉ đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ sau thời gian dài chờ đợi, những bước đi này còn cho thấy sự đầu tư và nghiêm túc của Hoàng Thùy Linh đối với hành trình sáng tạo của mình.

Việc công bố album vol.5 vào ngày 6/11, cùng thông tin về single Vô Lượng Kiếp dự kiến phát hành ngày 18/11, càng khiến sự chú ý của khán giả tập trung vào những sản phẩm tiếp theo của nữ ca sĩ. Sau 4 năm kể từ LINK, màn trở lại với một album phòng thu mới không chỉ là tin vui đối với người hâm mộ mà còn đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh.

Tâm điểm hiện tại của người hâm mộ là ngày 18/11, khi Hoàng Thùy Linh sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm mới.

Tâm điểm hiện tại của người hâm mộ là ngày 18/11, khi Hoàng Thùy Linh sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm mới. Sau loạt động thái liên tiếp trong tháng 11, từ poster album vol.5 đến single Vô Lượng Kiếp, nữ ca sĩ đang khiến khán giả nóng lòng chờ đợi những gì cô chuẩn bị cho màn trở lại lần này. Với màu sắc nghệ thuật riêng, khả năng khai thác chất liệu văn hóa Việt và sự đầu tư cho từng sản phẩm, Hoàng Thùy Linh tiếp tục duy trì sức hút trên đường đua Vpop.

Ảnh: FBNV