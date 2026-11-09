Nam nghệ sĩ xây biệt thự ở ẩn, 78 tuổi sống lẻ bóng, không nghỉ hưu

Hà Đấu Lăng (He Douling, sinh năm 1948) là họa sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, từng tổ chức thành công nhiều triển lãm cá nhân và có vị trí đáng chú ý trong nền hội họa đương đại của đất nước tỷ dân. Nhắc đến mỹ thuật Trung Quốc từ thập niên 1980 đến nay, ông là một trong những cái tên tiêu biểu. Các tác phẩm của Hà Đấu Lăng từng được trưng bày và lưu giữ tại nhiều bảo tàng, không gian nghệ thuật lớn như Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc (National Art Museum of China), Long Museum hay Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka. Về đời tư, sau khi ly hôn vào khoảng năm 2004, Hà Đấu Lăng không tái hôn mà lựa chọn cuộc sống độc thân, bình lặng ở vùng ngoại ô Thành Đô. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời tìm đến những thành phố lớn như Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, ông lại chọn gắn bó với Thành Đô, sống kín tiếng trong căn biệt thự và dành phần lớn thời gian cho những đam mê riêng như hội họa, kiến trúc và âm nhạc.

Biệt thự của họa sĩ Hà Đấu Lăng vừa là nơi sinh sống, vừa tích hợp không gian xưởng vẽ riêng để ông thỏa sức theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cơ ngơi này do chính nam họa sĩ lên ý tưởng thiết kế và xây dựng vào năm ông 60 tuổi. Ngôi nhà tọa lạc trong một khu vực tập trung nhiều nhà ở và xưởng sáng tác của các nghệ sĩ. Hà Đấu Lăng là một trong những người đầu tiên chuyển đến đây, lựa chọn vị trí ở khu vực rìa, phù hợp với tính cách trầm lặng, yêu thích sự độc lập của mình. Với ông, một ngôi nhà không nhất thiết phải quá rộng lớn hay hoành tráng mà quan trọng là đáp ứng vừa đủ nhu cầu sinh hoạt. Bởi vậy, thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, nam họa sĩ chủ động dành lại một khoảng đất làm vườn, tạo không gian xanh để thư giãn, gần gũi với thiên nhiên và tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Toàn cảnh biệt thự của nam họa sĩ U80

Qua những hình ảnh được ghi lại từ trên cao, có thể thấy biệt thự của Hà Đấu Lăng sở hữu khuôn viên rộng rãi, bao phủ bởi nhiều cây xanh. Nam họa sĩ gọi nơi đây là một “xưởng thiết kế có vườn”, hội tụ đầy đủ ánh sáng, không gian và sự tĩnh lặng cần thiết cho quá trình sáng tạo nghệ thuật. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của cơ ngơi là hồ bơi nằm giữa khu vườn xanh mát. Với họa sĩ sinh năm 1948, mặt nước không đơn thuần phục vụ nhu cầu thư giãn mà còn giống như một tấm gương phản chiếu bầu trời, “tựa như đặt một mảnh trời vào khu vườn của bạn”.

Không gian sân vườn được Hà Đấu Lăng dành nhiều tâm huyết chăm chút, luôn ngập tràn sắc hoa và màu xanh của cây cối. Thay vì lựa chọn những loại cây cảnh cầu kỳ, nam họa sĩ ưu tiên các loài thực vật bản địa, sắp xếp thành từng nhóm theo cách tự nhiên, tạo cảm giác phóng khoáng, tự do. Hoa hồng là một trong những loài cây xuất hiện nhiều nhất trong khu vườn bởi đặc tính dễ trồng, có thể nở hoa quanh năm, mang đến những gam màu tươi tắn cho không gian. Bên cạnh đó, ông còn mang về trồng cả những loài cỏ dại, hoa ven đường tưởng chừng bình thường nhưng lại góp phần tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Nội thất không quá cầu kỳ, số lượng đồ đạc và vật dụng trang trí được tiết chế, song tổng thể vẫn tạo được ấn tượng nhờ cách sắp xếp hài hòa, tinh tế. Đặc biệt, Hà Đấu Lăng bố trí nhiều khung cửa kính lớn, mở rộng tầm nhìn từ bên trong ra khu vực sân vườn xanh mát. Thiết kế này không chỉ giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên mà còn đưa thiên nhiên len lỏi vào từng góc sinh hoạt, tạo cảm giác thư thái, gần gũi.

Bước qua khu vườn và không gian sinh hoạt chính là xưởng vẽ cao 2 tầng của Hà Đấu Lăng. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày hàng loạt tác phẩm do chính ông sáng tác. Không gian rộng rãi được bố trí thoáng đãng, vừa đủ diện tích để nam họa sĩ làm việc, vừa tạo điều kiện lưu giữ những bức tranh tâm huyết. Đáng chú ý, xưởng vẽ có hệ thống cửa sổ lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và duy trì nguồn sáng ổn định, phục vụ tốt cho quá trình sáng tác cũng như quan sát màu sắc, đường nét trên từng tác phẩm.